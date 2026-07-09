Aadesh Bandekar : आदेश बांदेकरांचं कुटुंब वारीच्या वाटेवर! सासऱ्यांचा ‘तो’ प्रश्न ऐकून लाजली पूजा बिरारी, VIDEO व्हायरल

दरवर्षी आषाढी वारीत लाखो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पायी पंढरपूरकडे प्रस्थान करतात. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून दिंड्या, टाळ-मृदंगाचा गजर आणि हरिनामाच्या जयघोषात वारीची परंपरा जपली जाते. यंदाच्या आषाढी वारीला ७ जुलैपासून सुरुवात झाली असून, संत तुकाराम महाराजांची पालखी देहूहून पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाली आहे. ही पालखी २५ जुलै रोजी पंढरपूरमध्ये दाखल होणार आहे. या पवित्र सोहळ्यात सर्वसामान्य वारकऱ्यांसह अनेक मराठी कलाकारही दरवर्षी सहभागी होत असतात.
यंदाही अभिनेते आणि लोकप्रिय सूत्रसंचालक आदेश बांदेकर यांनी कुटुंबासह पंढरीच्या वारीला प्रस्थान केले आहे. त्यांच्या सोबत मुलगा सोहम बांदेकर आणि नुकतीच कुटुंबात आलेली सुन पूजा बिरारी देखील वारीत सहभागी झाली आहे. वारीला रवाना होण्यापूर्वीचा एक खास व्हिडिओ आदेश बांदेकर यांनी त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर पोस्ट केला आहे.त्यामध्ये कुटुंबातील भक्तिभाव आणि आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
हा खास व्हिडिओ त्यांनी युट्यूब चॅनेलवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये घरातून निघतानाचा प्रवास दाखवण्यात आला आहे. या प्रवासात त्यांच्यासोबत मुलगा सोहम, सूनबाई पूजा बिरारी हे तिघंही वारीत सहभागी होण्यासाठी निघाले आहेत. व्हिडिओमध्ये आदेश बांदेकर वारीच्या प्रवासाबद्दल सांगताना म्हणतात, “आता आम्ही देहूला जाणार आहोत आणि तिथून देहू ते पंढरी हा प्रवास सुरू होणार आहे.” त्यांच्या या शब्दांतून विठ्ठलभेटीची ओढ आणि वारीबद्दलचा उत्साह स्पष्टपणे दिसून येतो.
यानंतर त्यांनी सुन पूजा बिरारीचे कौतुक करत एक भावनिक आठवणही सांगितली. ते म्हणाले, “पूजा, गेल्या वर्षी तू पंढरीच्या वारीमध्ये सहभागी झाली होतीस. त्यावेळी खरं तर तू लक्ष्मीच्या पाऊलांनी आमच्या घरात येणार हे जणू काही ठरलं तर मग झालेलंच होतं… फक्त ते घरोघरी पोहोचलं नव्हतं. पण, तू जेव्हा आमच्या कुटुंबात आलीस, तेव्हा आनंदाचं एक नवीन पर्व सुरू झालं.”
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यानंतर पूजा बिरारीनेही वारीचा अनुभव शेअर केला. ती म्हणाली, “गेल्यावर्षी खूपच सुंदर अनुभव आला होता. पांडुरंगाच्या कृपेने यावर्षी सुद्धा मला वारी अनुभवता येईल. पण, काम असल्यामुळे मला प्रत्यक्ष जास्त दिवस सहभागी होता येणार नाही. बाबांच्या युट्यूब चॅनेलवरून मी या वारीचा भाग होणार आहे.”
यानंतर आदेश बांदेकरांनी पूजाला एक खास आणि मजेशीर प्रश्न विचारला. ते म्हणाले, “गेल्यावर्षी संपूर्ण युनिट होतं… पण तू आणि सोहमने तुमच्याबद्दल कोणालाच कळू दिलं नाहीत, हे कसं शक्य झालं?”
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