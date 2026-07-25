Dharmendra Pradhan : ‘आता सुरुवात झालीये!’ धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा, हेमंत ढोमेची पोस्ट; तरुणांना केले आवाहन ‘मागं हटायचं…’

Akanksha Puri On CJP Protest: “आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी पैसे दिले जात आहेत,” अभिनेत्रीच्या धक्कादायक दाव्याने देशभरात खळबळ
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्याच्या दोन दिवसात धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण मंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे. त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता झाली असून आंदोलनाला यश मिळाले आहे. अशामध्ये या आंदोलनाला मनोरंजनसृष्टीतील अनेक कलावंतांनीही पाठिंबा दर्शवला होता. अखेर त्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे, त्यामुळे प्रयत्नशील कलाकारांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यास, सल्ला देण्यास तसेच त्यांचे कौतुक करण्यास सुरुवात केली आहे.
अभिनेता हेमंत ढोमेने देखील याविषयावर विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणे पसंत केले होते. अखेर, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने आंदोलनाला यश आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कौतुक करत हेमंत ढोमेने पोस्ट करत त्यांना सांगितले आहे की, “मेरे युवा साथीयो… आता सुरुवात झालीये, आता मागे हटायचं नाही.” या कॅप्शनखाली त्याने धर्मेंद्र प्रधान यांनी ट्विट केलेले त्यागपत्र पोस्ट केले आहे. या त्यागपत्रात धर्मेंद्र प्रधानांनी सुरुवात “मेरे युवा साथीयो…” अशीच केली होती, त्यामुळे हेमंतने त्याच्या कॅप्शनची सुरुवातही “मेरे युवा साथीयो…” अशीच ठेवली असावी.
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जेव्हा CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना माध्यमांनी विचारले होते की “धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन आपल्या हाती लागणार आहे?” तेव्हा अभिजीत म्हणाले होते की, “याने मोठ्या पदावर बसलेल्या मंडळींच्या मनामध्ये भीती बसेल की आपण जर असे वागलो तर प्रश्न आपल्या खुर्चीवरही येऊ शकतो.” याच उद्देशाने हेमंत ढोमेने पोस्ट शेअर करत त्यावर “आता सुरुवात झालीये, आता मागे हटायचं नाही.” असे नमूद केले आहे! एकंदरीत, काही चुकीचे भासल्यास असेच एकत्र येऊन लढा द्या, असे त्याचे म्हणणे आहे.