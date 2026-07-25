शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • The Acb Has Caught An St Bank Director For Accepting A Bribe

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं

Updated On: Jul 25, 2026 | 03:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

कंत्राटदाराची प्रलंबित बिले मंजूर करून देण्यासाठी लाच मागणाऱ्या बारामती एमआयडीसी एसटी डेपोचे वाहतूक नियंत्रक तथा एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबईचे संचालक अनिल बनकर याला एसीबीने रंगेहात पकडले आहे.

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : कंत्राटदाराची प्रलंबित बिले मंजूर करून देण्यासाठी लाच मागणाऱ्या बारामती एमआयडीसी एसटी डेपोचे वाहतूक नियंत्रक तथा एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबईचे संचालक अनिल बनकर याला एसीबीने रंगेहात पकडले आहे. चार लाख रुपये स्वीकारताना बारामती एसटी स्टँड समोरील रस्त्यावर बनकर याला सापळा कारवाईत रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. अनिल तुकाराम बनकर (वय ५१) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत २६ वर्षीय तरुणाने तक्रार दिली आहे.

तक्रारदाराने एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या बारामती शाखेतील फर्निचर नूतनीकरणाचे काम पूर्ण केले होते. या कामाचे ४८.६० लाख रुपयांचे बिल झाले असून त्यापैकी ४० लाख रुपये मिळाले होते. उर्वरित ८.६० लाख रुपये तसेच इतर किरकोळ कामाचे ४.९८ लाख रुपये प्रलंबित होते. ही रक्कम मंजूर करून देण्यासाठी आणि संचालक मंडळाची मंजुरीची ऑर्डर बँकेत सादर करण्यासाठी बनकर यांनी सुरूवातीला ६ लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. नंतर तक्रारदार तरुणाने याबाबत एसीबीकडे तक्रार केली होती. एसीबीने तक्रारीची पडताळणी केली. नंतर गुरुवारी बारामती एसटी स्थानकासमोरील रस्त्यावर सापळा रचला. बनकर याने चारचाकी वाहनात तक्रारदाराकडून चार लाख रुपयांची लाच स्वीकारताच पोलिसांनी त्याला पंचांसमक्ष रंगेहात पकडले. पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा : घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

लाच घेताना कनिष्ठ लिपिक एसीबीच्या जाळ्यात

बी.ए. तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्याला फेरतपासणीनंतर पास झाल्याचा सुधारित मार्कमेमो देण्यासाठी ४,५०० रुपयांची लाच स्वीकारताना अहमदपूर येथील महात्मा गांधी महाविद्यालयातील कनिष्ठ लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले आहे. गुरुवारी (दि. २३ जुलै) दुपारी सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली आहे. एसीबीने दिलेल्या माहितीनुसार, अहमदपूर तालुक्यातील २१ वर्षीय विद्यार्थ्याने एप्रिल २०२६ मध्ये बी.ए. तृतीय वर्षाची परीक्षा दिली होती. हिंदी विषयात तो नापास झाल्यानंतर त्याने नियमानुसार ३६० शुल्क भरून उत्तरपत्रिकेच्या फेरतपासणीसाठी अर्ज केला होता. फेरतपासणीनंतर निकाल आल्यानंतर महात्मा गांधी महाविद्यालयातील कनिष्ठ लिपिक गणेश भगवानराव सांडवे (वय ४५) यांनी विद्यार्थ्याला फोन करून, तुला पास केले आहे, असे सांगत सुधारित मार्कमेमो देण्यासाठी लाचेची मागणी केली. याबाबत विद्यार्थ्याने २१ जुलै रोजी एसीबीकडे तक्रार दाखल केली.

Web Title: The acb has caught an st bank director for accepting a bribe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘…तर तुम्हाला मारून टाकेन’; रांजणगावात जावयाकडून सासर्‍याला चाकू दाखवून धमकी
1

‘…तर तुम्हाला मारून टाकेन’; रांजणगावात जावयाकडून सासर्‍याला चाकू दाखवून धमकी

मनपासमोरून रिक्षा चोरली, 10 वर्षांच्या चिमुकलीचे अपहरण केले अन्…
2

मनपासमोरून रिक्षा चोरली, 10 वर्षांच्या चिमुकलीचे अपहरण केले अन्…

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार
3

घाटी परिसरातून महिलेचे अपहरण; पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन सलग दोन दिवस अत्याचार

महाराष्ट्र विधान परिषदचे उपसभापति सचिन अहीरेंच्या घरी २,६५ कोटींची चोरी, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
4

महाराष्ट्र विधान परिषदचे उपसभापति सचिन अहीरेंच्या घरी २,६५ कोटींची चोरी, आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं

एसटी बँकेच्या संचालकाला लाचं घेणं भोवलं; बारामती बसस्थानकासमोरच एसीबीने रंगेहात पकडलं

Jul 25, 2026 | 03:26 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
NagpurCity:लीजसाठी व्हीएचए ची आयुक्तांकडे धाव,अहवालावर प्रश्नचिन्ह..

NagpurCity:लीजसाठी व्हीएचए ची आयुक्तांकडे धाव,अहवालावर प्रश्नचिन्ह..

Jul 25, 2026 | 03:16 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
FIH Youth Hockey 5s : भारताचा हॉकीमध्ये पाकिस्तानवर ‘स्ट्राईक’; मोठ्या फरकाने मिळवत कायम ठेवली विजयी मालिका

FIH Youth Hockey 5s : भारताचा हॉकीमध्ये पाकिस्तानवर ‘स्ट्राईक’; मोठ्या फरकाने मिळवत कायम ठेवली विजयी मालिका

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Number Plates: तुमच्या गाडीची नंबर प्लेट कोणत्या रंगाची? त्यामागचं रहस्य जाणून घ्या!

Number Plates: तुमच्या गाडीची नंबर प्लेट कोणत्या रंगाची? त्यामागचं रहस्य जाणून घ्या!

Jul 25, 2026 | 03:13 PM
NTA Revenue: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यादरम्यान एनटीएच्या कमाईची समोर आलेली आकडेवारी पहा एका क्लिकवर..

NTA Revenue: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यादरम्यान एनटीएच्या कमाईची समोर आलेली आकडेवारी पहा एका क्लिकवर..

Jul 25, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा