The India Story Trailer : ‘द इंडिया स्टोरी’चा ट्रेलर प्रदर्शित! कीटकनाशक शेतीमागील काळं सत्य; काजल अग्रवालसोबत मराठमोळा अभिनेता

‘The India Story : स्लो पॉइझन इन प्रोग्रेस’ या आगामी चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. कीटकनाशक शेतीमुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्यांवर आणि त्याच्या समाजावर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांवर भाष्य करणारा हा चित्रपट वास्तववादी मांडणीमुळे चर्चेत आला आहे. काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटातून दडलेले सत्य उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
Marathi Movie: ‘एक होतं माळीण’ पावसात संपूर्ण गाव इतिहासजमा, Trailer पाहून अंगावर येईल काटा
ट्रेलरमध्ये दमदार अभिनय, प्रभावी संवाद आणि सामाजिक आशयाची झलक पाहायला मिळते. सत्य, न्याय आणि जिद्दीच्या बळावर उभ्या राहणाऱ्या व्यक्तींचा संघर्ष यातून उलगडतो. कीटकनाशक शेतीमुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्य आणि पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न चित्रपटातून करण्यात आला आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत आणि एमआयजी प्रॉडक्शन अँड स्टुडिओज यांच्या सहकार्याने साकारलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन चेतन डीके यांनी केले असून, कथा, पटकथा आणि निर्मिती सागर बी. शिंदे यांची आहे. हा चित्रपट २४ जुलै २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
दिग्दर्शक चेतन डीके म्हणाले, “‘द इंडिया स्टोरी’ हा केवळ चित्रपट नसून समाजाने करायलाच हवा असा एक महत्त्वाचा संवाद आहे. प्रत्येक घरावर शांतपणे परिणाम करणाऱ्या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.” काजल अग्रवाल यांनी सांगितले की, या चित्रपटाचा भाग होणे त्यांच्यासाठी अर्थपूर्ण अनुभव ठरला. “माझी व्यक्तिरेखा सत्यासाठी खंबीरपणे उभी राहते आणि हाच या चित्रपटाचा आत्मा आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
Amitabh Bachchan : ‘कौन बनेगा करोडपती 18’ची तारीख ठरली! यंदा गेममध्ये असणार मोठे बदल
श्रेयस तळपदे यांनीही चित्रपटाबद्दल उत्साह व्यक्त करत सांगितले की, “एका सामान्य माणसाने आशा आणि जिद्दीच्या बळावर असामान्य आव्हानाविरुद्ध दिलेल्या लढ्याची ही कथा आहे. हा संदेश प्रत्येक प्रेक्षकापर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास आहे.” चित्रपटाचे सहनिर्माते स्वाती विनायक सैंदाणे, अनीता जाधव, विनायक सैंदाणे, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे आणि प्रेम जोशी आहेत. छायांकन निशांत भागवत, संगीत मंगेश धाकडे, संकलन आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आझमी आणि ध्वनी संयोजन अनमोल भावे यांनी सांभाळले आहे.