IND Vs ENG: भेंडी आउटच होत नाही! कायम नॉट आउट; Joe Root ला टीम इंडिया कशी रोखणार?

भारत अन् इंग्लंडमध्ये उद्या शेवटचा सामना
रोहित शर्माच्या खेळीकडे सर्वांचे लक्ष
मालिका जिंकण्यासाठी दोघांना विजय आवश्यक
India Vs England 3rd Odi Live Updates: उद्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यात वनडे सिरिजमधला शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे. क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्डस या ऐतिहासिक मैदानावर भारत अन् इंग्लंड भिडणार आहेत. शुभमन गिल भारतीय संघाचे तर इंग्लंडचे नेतृत्व हॅरी ब्रूक करणार आहे. उद्याचा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा असेल. मालिका जिंकण्यासाठी दोन्ही संघांना हा सामना जिंकणे आवश्यक असेल. मात्र भारतासमोर जो रूटचे मोठे आव्हान असणार आहे.
जो रूट इंग्लंड संघाचा माजी कर्णधार आहे. तो जगातील अव्वल फलांदाजांपैकी एक समजला जातो. भारतीय संघासमोर त्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. सध्या दोन्ही संघ 1-1 या बरोबरीत आहेत. जो रूटचा लॉर्डसच्या मैदानावर चांगला रेकॉर्ड आहे. जो रूट पहिल्या सामन्यात 76 रन्सवर नॉट आउट राहिला होता. तर दुसऱ्या सामन्यात देखील त्याने नॉट आउट 99 रन्स केल्या होत्या.
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अर्थात दोन्ही सामन्यांमध्ये एकही भारतीय गोलंदाज जो रूटला आउट करू शकलेला नाही. जो रूट केवळ इंग्लंडसाठी रन्स करत नाही. तर मध्य ओव्हर्सच्या वेळेस इंग्लंडचा डाव नियंत्रित करणे आणि धावगती कायम ठेवण्याचे महत्वाचे कार्य करतो. तो सातत्याने रन्स करत असल्याने किंवा आपली जागा बदलत असल्याने वेगवान किंवा स्पिनर्स त्याच्यावर दबाव टाकू शकत नाहीत.
लॉर्डसवर रेकॉर्ड काय?
जो रूटकहा लॉर्डस क्रिकेट मैदानाशी एक वेगळेच नाते असल्याचे पाहायला मिळते. या मैदानावर त्याने 11 डावांमध्ये 466 रन्स केल्या आहेत. त्याच्या नावावर या ठिकाणी एक शतक आणि तीन अर्धशतक देखील आहेत. या मैदानावर सर्वाधिक रन्स करणाऱ्यांच्या यादीत तो 6 व्या स्थानावर आहे. त्यामुळे उद्या भारतीय संघासमोर जो रूटचे मोठे आव्हान असणार आहे.
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भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार/अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लंड: जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.