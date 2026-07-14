मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Nothing Phone 4b First Sale Begins In India Buy New Device With Offers And Discounts

Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज… ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी

Updated On: Jul 14, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

नथिंगने भारतात त्यांच्या नवीन Nothing Phone (4b) स्मार्टफोनची विक्री सुरू केली आहे. 50MP कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 प्रोसेसर, 120Hz अमोलेड डिस्प्ले आणि आकर्षक ऑफर्समुळे हा स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज... ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी

Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज... ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नथिंग फोन (4b) स्मार्टफोनची भारतात पहिली विक्री सुरू झाली आहे.
  • 50MP कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 प्रोसेसर आणि 6,000mAh बॅटरी मिळते.
  • बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफर्समुळे फोन कमी किमतीत खरेदी करता येणार आहे.
टेक कंपनी नथिंगने काही दिवसांपूर्वीच भारतीय स्मार्टफोन बाजारात Nothing Phone (4b) हा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने मिड रेंज सेगमेंटमध्ये त्यांचा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. आता या स्मार्टफोनची विक्री सुरु झाली आहे. आतापर्यंत नथिंगने तीन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत, ज्यामध्ये नथिंग फोन 4a आणि फोन 4a प्रो स्मार्टफोन्सचा समावेश आहे. या दोन डिव्हाईसनंतर कंपनीने नवीन नथिंग फोन (4b) स्मार्टफोन लाँच केला आहे. स्मार्टफोनच्या पहिल्या विक्रीअंतर्गत कंपनी काही ऑफर्स देखील देत आहे.

BSNL Broadband Plan: जिओ-एअरटेलचं वाढलं टेंशन! सरकारी टेलिकॉम कंपनीचा स्वस्त ब्रॉडबँड प्लॅन लाँच, कमी किंमतीत मिळणार तगडे फायदे

नथिंग फोन 4b किंमत आणि ऑफर्स

नथिंग फोन 4b स्मार्टफोन 8GB+128GB आणि 8GB + 256GB या दोन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. डिव्हाईसच्या 8GB+128GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत 34,999 रुपये आणि 8GB + 256GB या टॉप एंट व्हेरिअंटची किंमत 38,999 रुपये आहे. ऑफरअंतर्गत, नथिंग स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 7.5 टक्के बँक डिस्काऊंट आणि एक्सचेंज बोनस देखील देत आहे. या ऑफर्सनंतर डिव्हाईसच्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 29,999 रुपये आणि टॉप व्हेरिअंटची किंमत 33,699 रुपये झाली आहे.

स्मार्टफोनची विक्री सुरु झाली असून ग्राहक फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायन्स डिजिटल, विजय सेल्स आणि नथिंगच्या बंगळूरु स्टोअरमधून हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. पांढऱ्या, काळ्या आणि निळ्या अशा तीन रंगांच्या पर्यायात ग्राहक हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात.  (फोटो सौजन्य: फ्लिपकार्ट

नथिंग फोन 4b चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नथिंगने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 6.77-इंच सुपर ॲमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. याचा रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स आहे. यासोबतच फोनमध्ये ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट सेंसर देण्यात आला आहे. नथिंगचा हा फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 4 चिपसेटने सुसज्ज आहे. कूलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 20,829mm² कूलिंग सिस्टम दिली आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, सीपीयूचे तापमान 18.8 अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी होण्यास मदत होते.

भारतीय बाजारात लाँच केलेल्या या नथिंग स्मार्टफोनमध्ये 6,000mAh बॅटरी दिली आहे. हा फोन 33W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करतो. कंपनीने दावा केला आहे की, हा फोन 27 मिनिटांत 50 टक्के चार्ज केला जाऊ शकतो.

भारतात Satellite Phone खरेदी करण्याचा विचार करताय? काय आहेत नियम? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही

फोनमध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा दिला आहे, जो ओआयएस आणि ईआयएसला सपोर्ट करतो. यासोबतच फोनमध्ये 8MP चा अल्ट्रा वाइड लेंस दिले आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 16MP चा सेंसर दिला आहे. या फोनमध्ये TrueLens Engine 4 आहे, जे त्याच्या कॅमेऱ्याची गुणवत्ता सुधारते. नथिंग कंपनीचा हा फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित नथिंग OS 4.1 वर चालतो. कंपनी तीन वर्षांचे OS अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देणार आहे.

Web Title: Nothing phone 4b first sale begins in india buy new device with offers and discounts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tech Tips: स्मार्टफोनसोबत मिळणारी इजेक्टर पिन बरीच फायद्याची! Wi-Fi पासून ईयरबड्सपर्यंत… अनेक समस्या चुटकीसरशी होतील दूर
1

Tech Tips: स्मार्टफोनसोबत मिळणारी इजेक्टर पिन बरीच फायद्याची! Wi-Fi पासून ईयरबड्सपर्यंत… अनेक समस्या चुटकीसरशी होतील दूर

भारतात Satellite Phone खरेदी करण्याचा विचार करताय? काय आहेत नियम? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही
2

भारतात Satellite Phone खरेदी करण्याचा विचार करताय? काय आहेत नियम? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही

Truecaller अडचणीत? TRAI ने सरकारकडे मागितले विशेष अधिकार; मंजुरी मिळाल्यास होऊ शकते मोठी कारवाई
3

Truecaller अडचणीत? TRAI ने सरकारकडे मागितले विशेष अधिकार; मंजुरी मिळाल्यास होऊ शकते मोठी कारवाई

मोबाईल यूजर्ससाठी खुशखबर! डेटा-फ्री रिचार्ज प्लॅन्स आता होणार स्वस्त… काय आहे TRAI चा नवा प्लॅन? जाणून घ्या
4

मोबाईल यूजर्ससाठी खुशखबर! डेटा-फ्री रिचार्ज प्लॅन्स आता होणार स्वस्त… काय आहे TRAI चा नवा प्लॅन? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज… ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी

Nothing च्या स्वस्त 5G स्मार्टफोनची विक्री सुरू! 50MP कॅमेरा आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज… ऑफर्ससह मिळवा खरेदीची संधी

Jul 14, 2026 | 07:45 PM
E20 Petrol: इथेनॉलयुक्त पेट्रोल वापरल्याने इंजिनचे नुकसान होते का? IIT कानपूरच्या संशोधनातून समोर आला धक्कादायक खुलासा

E20 Petrol: इथेनॉलयुक्त पेट्रोल वापरल्याने इंजिनचे नुकसान होते का? IIT कानपूरच्या संशोधनातून समोर आला धक्कादायक खुलासा

Jul 14, 2026 | 07:37 PM
रेनॉल्ट डस्टर ‘ॲडव्हेंचर एडिशन’ भारतात लॉन्च; किंमत १२.९९ लाख रुपयांपासून सुरू

रेनॉल्ट डस्टर ‘ॲडव्हेंचर एडिशन’ भारतात लॉन्च; किंमत १२.९९ लाख रुपयांपासून सुरू

Jul 14, 2026 | 07:37 PM
राहुल गांधींच्या TET पेपरफुटीवरील टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर; ‘आधी आपल्या पक्षाकडे बघा’

राहुल गांधींच्या TET पेपरफुटीवरील टीकेला फडणवीसांचे प्रत्युत्तर; ‘आधी आपल्या पक्षाकडे बघा’

Jul 14, 2026 | 07:36 PM
LPG News: आताच जपून वापरा… पुन्हा गॅस टंचाईचं टेन्शन? ‘होर्मुझ’ तणावामुळे 90% LPG पुरवठा धोक्यात; कंपन्या तोट्यात

LPG News: आताच जपून वापरा… पुन्हा गॅस टंचाईचं टेन्शन? ‘होर्मुझ’ तणावामुळे 90% LPG पुरवठा धोक्यात; कंपन्या तोट्यात

Jul 14, 2026 | 07:34 PM
IND Vs ENG Live: अक्षर ठरला ब्रिटिशांचा कर्दनकाळ! इंग्लंडची पडझड; भारताला विजयासाठी 258 रन्सची गरज

IND Vs ENG Live: अक्षर ठरला ब्रिटिशांचा कर्दनकाळ! इंग्लंडची पडझड; भारताला विजयासाठी 258 रन्सची गरज

Jul 14, 2026 | 07:26 PM
Indian Railways Big Decision : तुमचं घर रेल्वे ट्रॅकजवळ आहे का? मग ‘हे’ नियम नक्की वाचा!

Indian Railways Big Decision : तुमचं घर रेल्वे ट्रॅकजवळ आहे का? मग ‘हे’ नियम नक्की वाचा!

Jul 14, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा