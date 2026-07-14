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रेनॉल्ट डस्टर ‘ॲडव्हेंचर एडिशन’ भारतात लॉन्च; किंमत १२.९९ लाख रुपयांपासून सुरू

Updated On: Jul 14, 2026 | 07:37 PM IST
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सारांश

रेनॉल्टने भारतात आपली लोकप्रिय एसयूव्ही 'डस्टर'चे नवीन 'ॲडवेंचर एडिशन' १२.९९ लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लॉन्च केले आहे. दोन टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि मॅन्युअल/डीसीटी ट्रान्समिशन पर्यायांसह आलेल्या या मॉडेलमध्ये आकर्षक कॉस्मेटिक बदल आणि प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत.

रेनॉल्ट डस्टर ‘ॲडव्हेंचर एडिशन’ भारतात लॉन्च; किंमत १२.९९ लाख रुपयांपासून सुरू
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विस्तार

प्रमुख वाहन उत्पादक कंपनी रेनॉल्टने भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात आपल्या लोकप्रिय एसयूव्हीचे नवीन मॉडेल ‘डस्टर ॲडवेंचर एडिशन’ अधिकृतपणे लॉन्च केले आहे. भारतीय बाजारपेठेत मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही क्षेत्रात एक दशकापूर्वी स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘डस्टर’च्या गौरवशाली वारशाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी हे विशेष मॉडेल सादर करण्यात आले आहे. या नवीन एडिशनची सुरुवातीची किंमत १२.९९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली असून, ती भारतातील एसयूव्ही प्रेमींसाठी एक उत्तम आणि तितकाच शक्तिशाली पर्याय ठरणार आहे.

फ्रान्सच्या ऐतिहासिक ‘बॅस्टिल डे’ चे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या या भव्य लॉन्च सोहळ्याला भारतातील फ्रान्सचे राजदूत थियरी माथू आणि रेनॉल्ट ग्रुप इंडियाचे सीईओ स्टीफन डेबलाइस उपस्थित होते. हा विशेष सोहळा ब्रँडच्या फ्रेंच मुळांचा आणि रेनॉल्टच्या भारतीय प्रवासातील डस्टरच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचा सन्मान करणारा ठरला. काही महिन्यांपूर्वीच लॉन्च झालेल्या नवीन जनरेशनच्या डस्टरवर हे ‘ॲडवेंचर एडिशन’ आधारित आहे.

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काय आहेत या मॉडेलची प्रमुख वैशिष्ट्ये?

  • आकर्षक कॉस्मेटिक बदल: या गाडीच्या मेकॅनिकल भागात कोणताही बदल न करता बाह्य रचनेत आकर्षक बदल केले आहेत. यावर विशेष ‘ॲडवेंचर डेकल्स’ देण्यात आले आहेत, ज्यावर लेह शहराचे भौगोलिक निर्देशांक (34.27 N, 77.60 E) अंकित आहेत.
  • इंजिन आणि परफॉर्मन्स: ही गाडी दोन टर्बो पेट्रोल इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यात १.०-लिटर टर्बो TCe १०० पेट्रोल आणि १.३-लिटर टर्बो TCe १६० पेट्रोल इंजिनचा समावेश आहे.
  • गिअरबॉक्स पर्याय: १.०-लिटर इंजिन ६-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह येते. तर, अधिक शक्तिशाली १.३-लिटर इंजिन ६-स्पीड मॅन्युअल किंवा ६-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक (DCT) ट्रान्समिशन पर्यायात उपलब्ध आहे.
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  • प्रीमियम फीचर्स: गाडीमध्ये फुल एलईडी हेडलॅम्प्स, इलेक्ट्रिक पॅनोरामिक सनरुफ, पॉवर्ड टेलगेट, ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक  क्लायमेट कंट्रोल, ‘माय रेनॉल्ट’ ॲपद्वारे कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, १७-इंच अलॉय व्हील्स आणि १०.१-इंच ओपनआर लिंक इन्फोटेनमेंट सिस्टम देण्यात आली आहे.
व्हेरिएंट आणि किमती (किंमत एक्स-शोरूम):
  • ॲडवेंचर टर्बो TCe 100 MT: ₹ १२.९९ लाख
  • ॲडवेंचर टर्बो TCe 160 MT: ₹ १३.९९ लाख
  • ॲडवेंचर टर्बो TCe 160 DCT: ₹ १५.३९ लाख
थोडक्यात सांगायचे तर, रेनॉल्टने डस्टरच्या चाहत्यांसाठी हे एक परिपूर्ण आणि प्रीमियम पॅकेज बाजारात आणले आहे.

Web Title: Renault duster adventure edition launched in india auto news india

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Published On: Jul 14, 2026 | 07:37 PM

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