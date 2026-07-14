रेनॉल्ट डस्टर ‘ॲडव्हेंचर एडिशन’ भारतात लॉन्च; किंमत १२.९९ लाख रुपयांपासून सुरू

प्रमुख वाहन उत्पादक कंपनी रेनॉल्टने भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात आपल्या लोकप्रिय एसयूव्हीचे नवीन मॉडेल ‘डस्टर ॲडवेंचर एडिशन’ अधिकृतपणे लॉन्च केले आहे. भारतीय बाजारपेठेत मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही क्षेत्रात एक दशकापूर्वी स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘डस्टर’च्या गौरवशाली वारशाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी हे विशेष मॉडेल सादर करण्यात आले आहे. या नवीन एडिशनची सुरुवातीची किंमत १२.९९ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली असून, ती भारतातील एसयूव्ही प्रेमींसाठी एक उत्तम आणि तितकाच शक्तिशाली पर्याय ठरणार आहे.
फ्रान्सच्या ऐतिहासिक ‘बॅस्टिल डे’ चे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या या भव्य लॉन्च सोहळ्याला भारतातील फ्रान्सचे राजदूत थियरी माथू आणि रेनॉल्ट ग्रुप इंडियाचे सीईओ स्टीफन डेबलाइस उपस्थित होते. हा विशेष सोहळा ब्रँडच्या फ्रेंच मुळांचा आणि रेनॉल्टच्या भारतीय प्रवासातील डस्टरच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचा सन्मान करणारा ठरला. काही महिन्यांपूर्वीच लॉन्च झालेल्या नवीन जनरेशनच्या डस्टरवर हे ‘ॲडवेंचर एडिशन’ आधारित आहे.
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काय आहेत या मॉडेलची प्रमुख वैशिष्ट्ये?