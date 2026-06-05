जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त ‘आऊट ऑफ सिलेबस’ चित्रपटाच्या टीमचा हरित उपक्रम; वृक्षारोपणातून दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश

नवी मुंबईतील मॅक्सिस सिटी येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमात विविध प्रकारच्या रोपांची लागवड करण्यात आली. वाढते प्रदूषण, हवामान बदल, अनियमित पाऊस, वाढते तापमान आणि झपाट्याने होत असलेली वृक्षतोड या जागतिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षसंवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांनी केवळ झाडे लावण्यापुरते न थांबता त्यांचे संगोपन आणि संवर्धन करण्याची शपथही घेतली.
कार्यक्रमादरम्यान चित्रपटाच्या टीमने पर्यावरण संरक्षण ही केवळ सरकार किंवा प्रशासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले. प्रत्येकाने आपल्या परिसरात किमान एक झाड लावून त्याची नियमित काळजी घेतली, तर पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी मोठे योगदान देता येईल, असा संदेश देण्यात आला. वृक्षारोपणासारख्या छोट्या कृतींचा भविष्यातील पिढ्यांवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
या उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे याच माध्यमातून ‘आऊट ऑफ सिलेबस’ चित्रपटाचे आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने प्रमोशन करण्यात आले. चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी पर्यावरणपूरक उपक्रमाची निवड करून टीमने सामाजिक जाणीव आणि मनोरंजन यांचा सुंदर संगम साधण्याचा प्रयत्न केला. चित्रपटाचा संदेश केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न ठेवता समाजापर्यंत सकारात्मक विचार पोहोचवण्याचा प्रयत्न यामागे असल्याचे टीमने स्पष्ट केले.
या कार्यक्रमाला चित्रपटाचे निर्माते डॉ. सुगत जी. वाघमारे, लेखक अनिकेत रामचंद्र कोरडे, एआय क्रिएटिव्ह डायरेक्टर सचिन मनोहरराव ढोकणे यांच्यासह कलाकार अजिंक्य राऊत, अद्वयी, शेषपाल गनवीर आणि अभिजीत रामचंद्र उपस्थित होते. सर्वांनी वृक्षारोपणात सक्रिय सहभाग घेत पर्यावरण संवर्धनासाठी आपली बांधिलकी व्यक्त केली.
चित्रपटातील कलाकारांनीही पर्यावरण विषयावरील जागरूकता वाढवण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी कला आणि मनोरंजन माध्यमांचा प्रभावी वापर होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर जनजागृती करण्यासाठी चित्रपटसृष्टीने पुढाकार घेणे ही काळाची गरज असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
‘आऊट ऑफ सिलेबस’ हा चित्रपट तरुणाई, शिक्षण व्यवस्था आणि सामाजिक भान या विषयांवर भाष्य करणारा असल्याचे सांगितले जाते. शिक्षणाच्या चौकटीबाहेर जाऊन जीवनातील वास्तव प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन या चित्रपटातून मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ मनोरंजन न करता विचार करायला भाग पाडणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. चित्रपटाच्या घोषणेनंतरच प्रेक्षकांमध्ये त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यातच अशा सामाजिक उपक्रमांमुळे चित्रपटाची सकारात्मक प्रतिमा अधिक बळकट होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेला हा उपक्रम सामाजिक संदेश देणारा आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने प्रेरणादायी ठरला. आगामी काळात *‘आऊट ऑफ सिलेबस’* हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून त्याची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.