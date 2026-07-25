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Todays Gold-Silver Price: आज सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; नवीन किंमती पाहून ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:50 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: 25 जुलै रोजी देशभरात सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कालच्या तुलनेत 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्यासह चांदीच्या किमतीतही घट नोंदवली गेली असून, खरेदीसाठी हा अनुकूल काळ मानला जात आहे.

Today's Gold Rate: आज सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; नवीन किंमती पाहून ग्राहकांना मिळणार दिलासा

Today's Gold Rate: आज सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; नवीन किंमती पाहून ग्राहकांना मिळणार दिलासा

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विस्तार
  • 25 जुलै रोजी 24, 22 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात कालच्या तुलनेत घट झाली आहे.
  • चांदीच्या किमतीतही प्रति किलो 5,000 रुपयांची घसरण होऊन भाव 2,34,900 रुपयांवर आला आहे.
  • मुंबई, नागपूर, नाशिक, चेन्नई, जयपूर आणि सुरतसह प्रमुख शहरांमध्ये आजचे नवीन सोने-चांदीचे दर जाहीर झाले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 25 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,432 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,229 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,824 रुपये आहे. भारतात 25 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. भारतात 25 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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भारतात 24 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,617 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,399 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,963 रुपये होता. भारतात 24 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये होता. भारतात 24 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,440 रुपये आहे. जयपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,390 रुपये आहे.

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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. नाशिक शहारत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,320 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,270 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,290 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
पुणे ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
केरळ ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
कोलकाता ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
नागपूर ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
हैद्राबाद ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
बंगळुरु ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,08,240
चेन्नई ₹1,32,290 ₹1,44,320 ₹1,10,440
नाशिक ₹1,32,320 ₹1,44,350 ₹1,08,270
सुरत ₹1,32,340 ₹1,44,370 ₹1,08,290
दिल्ली  ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390
चंदीगड  ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390
लखनौ  ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390
जयपूर  ₹1,32,440 ₹1,44,470 ₹1,08,390

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold silver price today july 25 gold and silver rates fall across india

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Published On: Jul 25, 2026 | 07:50 AM

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