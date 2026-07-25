Todays Gold-Silver Price: आज सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; नवीन किंमती पाहून ग्राहकांना मिळणार दिलासा

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भारतात 24 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,617 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,399 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,963 रुपये होता. भारतात 24 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,630 रुपये होता. भारतात 24 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,440 रुपये आहे. जयपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,390 रुपये आहे.
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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,320 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,240 रुपये आहे. नाशिक शहारत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,320 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,350 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,270 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,290 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|पुणे
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|केरळ
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|कोलकाता
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|नागपूर
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|हैद्राबाद
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|बंगळुरु
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,08,240
|चेन्नई
|₹1,32,290
|₹1,44,320
|₹1,10,440
|नाशिक
|₹1,32,320
|₹1,44,350
|₹1,08,270
|सुरत
|₹1,32,340
|₹1,44,370
|₹1,08,290
|दिल्ली
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390
|चंदीगड
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390
|लखनौ
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390
|जयपूर
|₹1,32,440
|₹1,44,470
|₹1,08,390