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Janhvi Kapoor: राम चरणच्या ‘पेड्डी’मध्ये जान्हवी कपूरचा अपमान? एका ‘लाईक’मुळे सोशल मीडियावर खळबळ

Updated On: Jun 05, 2026 | 03:53 PM IST
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सारांश

Janhvi Kapoor हिच्या एका सोशल मीडिया ‘लाईक’मुळे राम चरणच्या Peddi चित्रपटाबाबत मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेनंतर नेटकऱ्यांमध्ये विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

दाक्षिणात्य सुपरस्टार राम चरण आणि बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा नवीन स्पोर्ट्स-ड्रामा चित्रपट ‘पेड्डी’ सध्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतर चाहते साहजिकच त्याच्या निर्मात्यांवर नाराज आहेत. जान्हवी कपूरने या चित्रपटात ‘अचियम्मा’ हे पात्र साकारले आहे. चाहत्यांचा आरोप आहे की, जान्हवीला अत्यंत अयोग्य पद्धतीने चित्रित करण्यात आले आहे. संपूर्ण चित्रपटात कॅमेरा केवळ तिच्या शरीरावरच लक्ष केंद्रित करतो, जे पाहणे खूपच विचित्र वाटते.

वाद इथेच संपत नाही. एका दृश्यात, चित्रपटाचा नायक राम चरणचे पात्र ‘पेड्डी’ जान्हवी कपूरला मारहाण करताना आणि तिचा अपमान करताना दिसत आहे. या दृश्याने प्रेक्षक थक्क झाले. एवढ्या मोठ्या अभिनेत्रीचा चित्रपटात केवळ शोभेची वस्तू म्हणून वापर केल्याबद्दल सोशल मीडियावर लोक आपला संताप व्यक्त करत आहेत. निर्मात्यांनी जान्हवीच्या प्रतिभेचा अपमान केला आहे, असे त्यांचे म्हणणे असून, यासंबंधी अनेक पोस्ट व्हायरल होत आहेत.

नेमका वाद काय?

वृत्तानुसार, या संपूर्ण वादामुळे जान्हवी स्वतः खूप अस्वस्थ झाली आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक स्क्रीनशॉट चर्चेत आहे, ज्यामध्ये एका युझरने चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर टीका केली आहे. त्या युझरने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, इतिहासात कोणत्याही अभिनेत्रीने अनुभवलेला हा “सर्वात महागडा अपमान” आहे. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे जान्हवी कपूरने स्वतः तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवरून ही पोस्ट लाईक केली होती. तेव्हापासून लोक इंटरनेटवर प्रतिक्रिया देत आहेत.

जान्हवी कपूरची ‘लाईक’ पाहताच चाहत्यांनी सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली.पण प्रकरण वाढत गेल्यावर जान्हवीने लगेचच पोस्टवरून तिची ‘लाईक’ काढून टाकली. पण तोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती आणि दक्ष लोकांनी आधीच त्या पेजचे स्क्रीनशॉट घेतले होते. इतकेच नाही तर, एका प्रसिद्ध मीडिया हाऊसनेही आपल्या वृत्तात याची पुष्टी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की जान्हवीने आधी पोस्ट ‘लाईक’ केली होती आणि नंतर ती काढून टाकली, जी आता वेगाने व्हायरल होत आहे.

 

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमुळे चित्रपट निर्मात्यांवर गंभीर आरोप झाले आहेत. लोक अनेकदा अभिनेत्रींना त्यांच्या बोल्ड भूमिकांसाठी दोष देतात, पण वास्तव वेगळे आहे. वृत्तानुसार, चित्रपटाच्या एडिटिंग प्रक्रियेदरम्यान जान्हवीने काही आक्षेपार्ह दृश्यांवर आक्षेप घेतला होता. तिने निर्मात्यांना स्पष्टपणे सांगितले होते, “ही दृश्ये चित्रपटातून पूर्णपणे काढून टाकावीत, कारण मला पडद्यावर स्वतःला अशा रूपात दाखवायचे नाही.” असे असूनही, तिच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, ज्यामुळे निर्मात्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

पोस्टनुसार, जान्हवीने शूटिंगदरम्यान एक व्यावसायिक म्हणून आपल्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या. मात्र, दिग्दर्शकाने तिच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि अभिनेत्रीच्या संमतीपेक्षा चित्रपटाच्या कमाईला अधिक महत्त्व दिले. दिग्दर्शकाने जान्हवीच्या चिंतांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि सर्व दृश्ये तशीच ठेवली. हे कळल्यानंतर, लोक सोशल मीडियावर निर्मात्यांवर टीका करत आहेत. लोकांचे म्हणणे आहे की, नफ्यासाठी अभिनेत्रीच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाल्यास, राम चरणचा हा चित्रपट एक मोठ्या बजेटचा व्यावसायिक ड्रामा आहे. याचे दिग्दर्शन एका प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय दिग्दर्शकाने केले आहे, जे त्यांच्या अॅक्शन आणि भावनिक चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. हा चित्रपट अंदाजे ३०० ते ३५० कोटी रुपयांच्या मोठ्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला आहे. चित्रपटातील दमदार अॅक्शन सीक्वेन्स आणि चित्तथरारक दृश्यांनी चाहत्यांना प्रभावित केले आहे. राम चरण आणि जान्हवी कपूर यांच्या व्यतिरिक्त, या चित्रपटात शिव राजकुमार, जगपती बाबू, दिव्येंदू आणि बोमन इराणी यांच्याही भूमिका आहेत.

Web Title: Janhvi kapoor disrespected in ram charans peddi a single like sparks social media frenzy

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Published On: Jun 05, 2026 | 03:53 PM

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