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Bharat Bhagya Vidhata : कंगनाच्या नव्या सिनेमात झळकणार मराठी रणरागिण्या! अभिनेत्री म्हणाली ‘Marathi रंगभूमी किती…’

Updated On: Jun 05, 2026 | 03:29 PM IST
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सारांश

26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात कामा रुग्णालयातील परिचारिकांनी दाखवलेल्या शौर्यावर आधारित ‘भारत भाग्य विधाता’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • कार्य दिग्दर्शक मनोज टपरीया आणि सहनिर्माता मणिकर्णिका फिल्म्सने केले आहे.
  • सिनेमा मुंबई बेस्ड असल्यामुळे मराठी भाषेचा वापरही महत्वाचे आकर्षण आहे.
  • स्मिता आणि गिरीजा यांनी मला मोलाचे मार्गदर्शन केले.”
अगदी दोन दिवसांपूर्वीच अभिनेत्री कंगनाचा नवा कोरा सिनेमा ‘भारत भाग्य विधाता’ चा अधिकृत ट्रेलर लाँच करण्यात आला. सिनेमा मुंबईमध्ये झालेल्या 26/11 दुर्घटनेवर आधारित आहे. मुंबईच्या कामा हॉस्पिटलमध्ये अतिरेक्यांनीही घुसखोरी केली होती. या हल्ल्यात मोठी जीवित हानी झाली होती. अशामध्ये हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या काही Nurses यांनी स्वतःच्या जीवाची बाजी लावून हॉस्पिटलातील रुग्णांचे जीव वाचवणे त्यांचे कर्तव्य समजून हल्ल्याला सामोरे गेले. त्यांचे योगदान फार मोठे आहे. हेच योगदान मोठ्या पडद्यावर आणण्याचे कार्य दिग्दर्शक मनोज टपरीया आणि सहनिर्माता मणिकर्णिका फिल्म्सने केले आहे.

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सिनेमात कंगना राणावत मुख्य भूमिकेत असणार असून ती एका nurse ची भूमिका साकारत आहे. ‘Bharat Bhagya Vidhata’ सिनेमातली आणखीन एक विशेष गोष्ट म्हणजे सिनेमात अनेक मराठी अष्टपैलू अभिनेत्री झळकणार आहेत. सिनेमात अभिनेत्री गिरीजा ओक, स्मिता तांबे, सुहिता थत्ते आणि ईशा डे या मराठमोळ्या अभिनेत्री महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. तसेच सिनेमा मुंबई बेस्ड असल्यामुळे मराठी भाषेचा वापरही महत्वाचे आकर्षण आहे.

सिनेमाचा ट्रेलर लाँच सोहळा मुंबईत पार पडला असून या सोहळ्यात कंगना राणावतने मराठी रंगभूमीचे कौतुक केले आहे. तसेच सहकलाकारांचे कौतुक करताना ती म्हणते की, “महाराष्ट्रात राहून मला दोन दशके झाली आहेत, मात्र मराठी कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी प्रथमच मिळाली. त्यांच्यासोबत इतक्या जवळून काम करण्याचा अनुभव माझ्यासाठी अविस्मरणीय ठरला. मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीची समृद्ध परंपरा सर्वश्रुत आहे. चित्रपटातील पात्रांचे उच्चार, बोलण्याची ढब आणि येथील जीवनशैली यांचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी स्मिता आणि गिरीजा यांनी मला मोलाचे मार्गदर्शन केले.”

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या आधीही Bollywood मध्ये उमटलाय ‘या’ चार अभिनेत्रींनचा ठसा

अभिनेत्री गिरीजा ओकने या आधी तारे जमीन पर, शोर इन द सिटी, जवान तसेच लेडीज स्पेशल या सिनेमात कामे केले आहे. स्मिता तांबेने सिंघम रिटर्न्स, रुख, जवान, जोराम तसेच सेक्रेड गेम्समध्ये महत्वाचे पात्र साकारले आहे. अभिनेत्री सुहिता थत्तेने हजार चौरासी की माँ, अग्निपथ, ८३, द व्हॅक्सीन वॉर तसेच गिल्टी माइंड्स या सिनेमांमध्ये पात्र साकारले आहे. ईशा डेने या आधी अय्या या सिनेमातून Bollywood मध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे.

Web Title: These marathi actress are going to work with kangana ranaut per movie bharat bhagya vidhata

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Published On: Jun 05, 2026 | 03:29 PM

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