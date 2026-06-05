Bharat Bhagya Vidhata : कंगनाच्या नव्या सिनेमात झळकणार मराठी रणरागिण्या! अभिनेत्री म्हणाली ‘Marathi रंगभूमी किती…’

सिनेमात कंगना राणावत मुख्य भूमिकेत असणार असून ती एका nurse ची भूमिका साकारत आहे. ‘Bharat Bhagya Vidhata’ सिनेमातली आणखीन एक विशेष गोष्ट म्हणजे सिनेमात अनेक मराठी अष्टपैलू अभिनेत्री झळकणार आहेत. सिनेमात अभिनेत्री गिरीजा ओक, स्मिता तांबे, सुहिता थत्ते आणि ईशा डे या मराठमोळ्या अभिनेत्री महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. तसेच सिनेमा मुंबई बेस्ड असल्यामुळे मराठी भाषेचा वापरही महत्वाचे आकर्षण आहे.
सिनेमाचा ट्रेलर लाँच सोहळा मुंबईत पार पडला असून या सोहळ्यात कंगना राणावतने मराठी रंगभूमीचे कौतुक केले आहे. तसेच सहकलाकारांचे कौतुक करताना ती म्हणते की, “महाराष्ट्रात राहून मला दोन दशके झाली आहेत, मात्र मराठी कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी प्रथमच मिळाली. त्यांच्यासोबत इतक्या जवळून काम करण्याचा अनुभव माझ्यासाठी अविस्मरणीय ठरला. मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीची समृद्ध परंपरा सर्वश्रुत आहे. चित्रपटातील पात्रांचे उच्चार, बोलण्याची ढब आणि येथील जीवनशैली यांचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी स्मिता आणि गिरीजा यांनी मला मोलाचे मार्गदर्शन केले.”
या आधीही Bollywood मध्ये उमटलाय ‘या’ चार अभिनेत्रींनचा ठसा
अभिनेत्री गिरीजा ओकने या आधी तारे जमीन पर, शोर इन द सिटी, जवान तसेच लेडीज स्पेशल या सिनेमात कामे केले आहे. स्मिता तांबेने सिंघम रिटर्न्स, रुख, जवान, जोराम तसेच सेक्रेड गेम्समध्ये महत्वाचे पात्र साकारले आहे. अभिनेत्री सुहिता थत्तेने हजार चौरासी की माँ, अग्निपथ, ८३, द व्हॅक्सीन वॉर तसेच गिल्टी माइंड्स या सिनेमांमध्ये पात्र साकारले आहे. ईशा डेने या आधी अय्या या सिनेमातून Bollywood मध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे.