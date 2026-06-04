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Deoolband 2 : पत्नीला काम देणे म्हणजे Nepotism? अखेर व्यक्त झाला प्रवीण तरडे; म्हणाला ‘ज्याची लायकी…’

Updated On: Jun 04, 2026 | 06:45 PM IST
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सारांश

'देऊळ बंद २' चित्रपटात स्नेहल तरडे यांना प्रमुख भूमिका दिल्यामुळे नेपोटिझमची चर्चा रंगली आहे. यावर दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. स्नेहल यांची निवड पत्नी असल्यामुळे नव्हे, तर त्या भूमिका समर्थपणे साकारू शकतात म्हणून करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • स्नेहल तरडे यांना देण्यात आलेल्या प्रमुख भूमिकेमुळे नेपोटिझमच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे.
  • प्रवीण तरडे यांनी सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे.
  • भूमिका समर्थपणे साकारू शकतात म्हणून करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि अभिनेते प्रवीण तरडे यांचा ‘देऊळ बंद २’ हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळवत आहे. चित्रपटाच्या यशासोबतच त्यामध्ये अभिनेत्री स्नेहल तरडे यांना देण्यात आलेल्या प्रमुख भूमिकेमुळे नेपोटिझमच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे. या चर्चांवर आता प्रवीण तरडे यांनी सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे.

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एका मुलाखतीत स्नेहल तरडे यांनी सांगितले की, अभिनयाची आवड असूनही कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांना अनेक वर्षे अभिनय क्षेत्रापासून दूर राहावे लागले. मात्र, ‘देऊळ बंद २’मध्ये त्यांची निवड ही केवळ त्या प्रवीण तरडेंच्या पत्नी आहेत म्हणून नव्हे, तर त्या भूमिका समर्थपणे साकारू शकतात म्हणून करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत बोलताना प्रवीण तरडे म्हणाले, “माझं करिअर आणि संसार उभा राहावा यासाठी स्नेहलने तिच्या अभिनय कारकिर्दीचा त्याग केला. त्यामुळे आज मी तिला एखाद्या चित्रपटात संधी दिली, तर त्यात चुकीचं काहीच नाही. ज्याच्याकडे पात्रता नाही त्याला संधी देणं म्हणजे नेपोटिझम; मात्र गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तीला तिच्या योगदानाची दखल घेत संधी देणं ही कृतज्ञता आहे.”

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‘देऊळ बंद २’ या चित्रपटातून शेतकरी आत्महत्येसारख्या संवेदनशील विषयावर भाष्य करण्यात आले आहे. चित्रपटात मोहन जोशी यांनी श्री स्वामी समर्थ यांची भूमिका साकारली असून प्रसाद ओक, महेश मांजरेकर, मंगेश देसाई आणि ओम भूतकर यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. विशेष म्हणजे, प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या १२ दिवसांत या चित्रपटाने ५० कोटी रुपयांचा गल्ला जमवल्याची माहिती समोर आली आहे.

Web Title: Pravin tarde responded to the issue of nepotism snehal tarde

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Published On: Jun 04, 2026 | 06:45 PM

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