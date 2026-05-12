मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप

मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क/नीता परब: मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत शैक्षणिक क्षेत्रात नवा मापदंड निर्माण केला आहे. १९६९ साली स्थापन झालेला हा विभाग गेली अनेक दशके गुणवत्तापूर्ण भूगोलाचे शिक्षण देत असून आता अत्याधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देत आहे. बदलत्या तांत्रिक युगाची गरज ओळखून २०२५ पासून “भूगोल आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान” या विषयातील स्वतंत्र एम.ए. आणि एम.एस्सी. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना जीआईएस, रिमोट सेन्सिंग, डेटा मॅपिंग आणि भू-विश्लेषण यांसारख्या आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत विभागामार्फत आता चार वर्षांचा ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्चचा पर्याय विद्यार्थ्यांना आता उपलब्ध करून दिला जात असून, यामुळे संशोधनाधारित शिक्षणाची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या अभ्यासक्रमात पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, नागरी व प्रादेशिक नियोजन, हवामान बदल विज्ञान व शाश्वतता अध्ययन, मानवी भूगोल आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान अशी पाच विशेष अभ्यास शाखा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांमध्ये विश्लेषणात्मक दृष्टीकोन आणि चिकित्सक विचारसरणी विकसित व्हावी यासाठी प्रयोगशाळा कार्य, प्रकल्पाधारित शिक्षण, समस्या निराकरण सत्रे आणि संशोधन उपक्रमांवर विशेष भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अनुभव मिळावा यासाठी आयआयटी मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, ठाणे महानगरपालिका, प्रजा फाऊंडेशन, आयआयटी रुरकी, मंत्रालयीन विभाग तसेच इतर नामांकित संस्थांमध्ये इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधनाभिमुख शिक्षण आणि रोजगारक्षम कौशल्यांचा प्रभावी संगम साधणारा मुंबई विद्यापीठाचा भूगोल विभाग विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील करिअरच्या नव्या संधी निर्माण करत असल्याचे मानले जात आहे. विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी geography.dept@mu.ac.in, aparna.phadke@geography.mu.ac.in या ईमेलला संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.