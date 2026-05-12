Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Mumbai University Geography Department New Geospatial Technology Courses 2025

मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप

मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागात २०२५ पासून आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनाधारित नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. करिअरच्या संधी आणि प्रवेशाबाबत सविस्तर माहिती वाचा.

Updated On: May 12, 2026 | 08:27 PM
मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाची आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानासह नवी शैक्षणिक झेप
Follow Us:
Follow Us:

मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क/नीता परब: मुंबई विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत शैक्षणिक क्षेत्रात नवा मापदंड निर्माण केला आहे. १९६९ साली स्थापन झालेला हा विभाग गेली अनेक दशके गुणवत्तापूर्ण भूगोलाचे शिक्षण देत असून आता अत्याधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देत आहे. बदलत्या तांत्रिक युगाची गरज ओळखून २०२५ पासून “भूगोल आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान” या विषयातील स्वतंत्र एम.ए. आणि एम.एस्सी. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना जीआईएस, रिमोट सेन्सिंग, डेटा मॅपिंग आणि भू-विश्लेषण यांसारख्या आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत विभागामार्फत आता चार वर्षांचा ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्चचा पर्याय विद्यार्थ्यांना आता उपलब्ध करून दिला जात असून, यामुळे संशोधनाधारित शिक्षणाची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. या अभ्यासक्रमात पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, नागरी व प्रादेशिक नियोजन, हवामान बदल विज्ञान व शाश्वतता अध्ययन, मानवी भूगोल आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान अशी पाच विशेष अभ्यास शाखा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

OIL Recruitment 2026: ऑईल इंडिया लिमिटेडमध्ये नर्स आणि टेक्निशियन पदांची भरती; थेट मुलाखतीद्वारे मिळणार नोकरी?

विद्यार्थ्यांमध्ये विश्लेषणात्मक दृष्टीकोन आणि चिकित्सक विचारसरणी विकसित व्हावी यासाठी प्रयोगशाळा कार्य, प्रकल्पाधारित शिक्षण, समस्या निराकरण सत्रे आणि संशोधन उपक्रमांवर विशेष भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अनुभव मिळावा यासाठी आयआयटी मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, ठाणे महानगरपालिका, प्रजा फाऊंडेशन, आयआयटी रुरकी, मंत्रालयीन विभाग तसेच इतर नामांकित संस्थांमध्ये इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करून दिली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधनाभिमुख शिक्षण आणि रोजगारक्षम कौशल्यांचा प्रभावी संगम साधणारा मुंबई विद्यापीठाचा भूगोल विभाग विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील करिअरच्या नव्या संधी निर्माण करत असल्याचे मानले जात आहे. विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी geography.dept@mu.ac.in, aparna.phadke@geography.mu.ac.in या ईमेलला संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Mumbai university geography department new geospatial technology courses 2025

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 08:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार
1

MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची
2

Mumbai University : मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्रवेशाची संधी; संशोधनपूरक आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांची

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम
3

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम

मुंबई विद्यापीठात ‘RT-PCR’ आणि प्रगत मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षणाला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी
4

मुंबई विद्यापीठात ‘RT-PCR’ आणि प्रगत मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षणाला सुरुवात; विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराची मोठी संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

May 15, 2026 | 01:30 PM
Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 15, 2026 | 01:27 PM
वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

May 15, 2026 | 01:19 PM
शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

शिलाई मशिन, योजनेतून रोख 15 हजार देतो म्हणाला अन् 64 महिलांना गंडा घातला; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

May 15, 2026 | 01:19 PM
धक्कादायक ! जीवे मारण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडितेच्याच घरी केलं कृत्य अन्…

धक्कादायक ! जीवे मारण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडितेच्याच घरी केलं कृत्य अन्…

May 15, 2026 | 01:08 PM
WhatsApp Update: यूजर्सची प्रायव्हसी होणार आणखी मजबूत! कंपनी घेऊन आली नवं फीचर, AI चॅट्स आता पूर्णपणे सुरक्षित

WhatsApp Update: यूजर्सची प्रायव्हसी होणार आणखी मजबूत! कंपनी घेऊन आली नवं फीचर, AI चॅट्स आता पूर्णपणे सुरक्षित

May 15, 2026 | 01:06 PM
वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

May 15, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM