Ajay Atul : लोकांना आवडणारे संगीतकार ‘अजय-अतुल’ यांचे आवडते संगीतकार कोण? खेडेकरांनी विचारलं थेट प्रश्न

Ajay Atul : Raja Shivaji’ या चित्रपटाला Ajay-Atul यांनी संगीत दिले असून सध्या ते चर्चेत आहेत. दिग्दर्शक Riteish Deshmukh यांच्या या सिनेमासाठी संगीत देणे हे आमच्यासाठी सौभाग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Updated On: May 06, 2026 | 07:40 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

  • रितेश देशमुख दिग्दर्शित या सिनेमाला अजय अतुल या जोडीने संगीत दिले आहे
  • प्रश्नाचे उत्तर अजय अतुल यांनी कार्यक्रमात दिले
  • प्रमोशनच्या वेळी संगीतकार अजय-अतुल भावुक झालेले दिसून आले
Ajay Atul : महाराष्ट्राच्या मातीतला संगीत जगभरात पसरवणारे आणि जगभरातील संगीताला महाराष्ट्रात आणणारे संगीतकार म्हणून अजय-अतुल नेहमीच चर्चेत असतात. संगीतकार अजय-अतुल या जोडीने देशभरातील संगीतप्रेमींना वेड लावले आहे. सध्या, ही जोडी चर्चेत आहे, त्यांच्या ‘Raja Shivaji’ सिनेमातील संगीतामुळे! रितेश देशमुख दिग्दर्शित या सिनेमाला अजय अतुल या जोडीने संगीत दिले आहे.

‘कोण होणार मराठी करोडपती’ मध्ये सचिन खेडेकरांनी एकदा अजय अतुल यांना त्यांचा आवडता संगीतकार कोण? असा सवाल केला होता. मुळात, लोकांना आवडणारे संगीतकार ‘अजय-अतुल’ यांचे आवडते संगीतकार कोण? असा प्रश्न नेहमीच रसिकांना पडतो. या प्रश्नाचे उत्तर अजय अतुल यांनी कार्यक्रमात दिले आहे.

अजय-अतुल म्हणतात, “आम्हाला RD Burman, Laxmikant-Pyarelal, Hile Raja Sahib यांचं संगीत ऐकायला फार आवडतं. तसेच ते आमचे आवडते संगीतकारही आहेत. त्याचप्रकारे आताच्या संगीतकारांपैकी आम्हाला Vishal Shekhar ही जोडी फार आवडते. तसेच संगीतकार विशाल भारद्वाज आणि ए आर रहमानदेखील आमचे आताचे आवडते संगीतकार आहेत.” पुढे सांगताना ते म्हणतात की, “आपल्याला तेच आवडतं जे आपण करत नाही किंवा आपल्याला जमू शकत नाही. A R Rehman यांनी जर सिनेमाला Music दिला तर ते 100% सिनेमॅटिक जाणवतं. त्यांनी तयार केले Zingle असो वा सिनेमासाठी दिलेले संगीत, त्या प्रत्येक कामात AR Rehman त्यांचा Impact सोडतात.”

Raja Shivaji सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान काय म्हणाले अजय-अतुल?

सध्या मराठी सिनेमात राजा शिवाजी सिनेमाने मुसंडी मारली आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी लोकं गर्दी करत आहेत. सिनेमा 1 मे रोजी प्रदर्शित झाला. सिनेमाचे संगीत अजय-अतुल यांनी दिले आहे. दरम्यान, प्रमोशनच्या वेळी संगीतकार अजय-अतुल भावुक झालेले दिसून आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी संगीत देणे हे त्यांच्यासाठी सौभाग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

