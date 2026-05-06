Mohini – Premachi Filmy Kahani : सुपरस्टार आरकेचा अहंकार झुकणार? स्वाभिमानी मोहिनीच्या दारात आरके माफी मागणार !

मुंबई, ७ मे २०२६ : Mohini – Premachi Filmy Kahani या मालिकेत सध्या जबरदस्त ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. सुपरस्टार आरकेचा अहंकार आणि स्वाभिमानी मोहिनीचा ठाम स्वभाव यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. आतापर्यंत मोहिनीसमोर अडथळे उभे करणारा आरके आता स्वतःच तिच्या दारात माफी मागण्यासाठी जाणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मोहिनीने आयुष्यातील अनेक संकटांना धैर्याने सामोरे जात स्वतःला सावरले आहे. तिच्या जन्मदात्यांबाबतचे सत्य, घरातील जबाबदाऱ्या आणि संघर्ष यामध्येही ती ठाम उभी राहिली आहे. दुसरीकडे आरके हा पैशांच्या आणि सत्तेच्या जोरावर जगणारा व्यक्ती म्हणून दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोघांमधील ‘टशन’ प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे.
मालिकेतील सध्याचा टर्निंग पॉईंट म्हणजे आरकेचा झुकलेला अहंकार. तब्बल ८४ कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि इंडस्ट्रीतील आपली ओळख टिकवण्यासाठी त्याच्याकडे मोहिनीची मदत घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. प्रिंट जाहिरात यशस्वी झाल्यानंतर क्लायंटने टीव्ही जाहिरातीसाठीही मोहिनीच हवी, अशी अट घातली आहे. त्यामुळे आरकेसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
दरम्यान, मोहिनीच्या घरातही आर्थिक अडचणींमुळे तणाव वाढला आहे. महेंद्र जीव धोक्यात घालून स्टंट करत आहे, तर कार्तिकीने घरातील पैसे चोरल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे कथानक अधिकच रंगतदार झाले आहे.
आरके खरंच मोहिनीची माफी मागणार का? आणि मोहिनी त्याला दुसरी संधी देणार की त्याला नकार देणार? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ ही मालिका दररोज संध्याकाळी ७.४५ ते रात्री ८.३० वाजता Colors Marathi वर प्रसारित होत आहे.
एकूणच, प्रेम, अहंकार, संघर्ष आणि नात्यांची गुंतागुंत दाखवणारी ही मालिका सध्या उत्कंठावर्धक टप्प्यावर पोहोचली असून पुढील भाग प्रेक्षकांसाठी नक्कीच खास ठरणार आहेत.