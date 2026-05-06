Mohini – Premachi Filmy Kahani : सुपरस्टार आरकेचा अहंकार झुकणार? स्वाभिमानी मोहिनीच्या दारात आरके माफी मागणार !

मुंबई : Mohini - Premachi Filmy Kahani मालिकेत सध्या जबरदस्त ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. ८४ कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी आरकेला आता मोहिनीची मदत घ्यावी लागणार आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 09:40 PM
मुंबई, ७ मे २०२६ : Mohini – Premachi Filmy Kahani या मालिकेत सध्या जबरदस्त ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. सुपरस्टार आरकेचा अहंकार आणि स्वाभिमानी मोहिनीचा ठाम स्वभाव यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. आतापर्यंत मोहिनीसमोर अडथळे उभे करणारा आरके आता स्वतःच तिच्या दारात माफी मागण्यासाठी जाणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोहिनीने आयुष्यातील अनेक संकटांना धैर्याने सामोरे जात स्वतःला सावरले आहे. तिच्या जन्मदात्यांबाबतचे सत्य, घरातील जबाबदाऱ्या आणि संघर्ष यामध्येही ती ठाम उभी राहिली आहे. दुसरीकडे आरके हा पैशांच्या आणि सत्तेच्या जोरावर जगणारा व्यक्ती म्हणून दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोघांमधील ‘टशन’ प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे.

मालिकेतील सध्याचा टर्निंग पॉईंट म्हणजे आरकेचा झुकलेला अहंकार. तब्बल ८४ कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि इंडस्ट्रीतील आपली ओळख टिकवण्यासाठी त्याच्याकडे मोहिनीची मदत घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. प्रिंट जाहिरात यशस्वी झाल्यानंतर क्लायंटने टीव्ही जाहिरातीसाठीही मोहिनीच हवी, अशी अट घातली आहे. त्यामुळे आरकेसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

दरम्यान, मोहिनीच्या घरातही आर्थिक अडचणींमुळे तणाव वाढला आहे. महेंद्र जीव धोक्यात घालून स्टंट करत आहे, तर कार्तिकीने घरातील पैसे चोरल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे कथानक अधिकच रंगतदार झाले आहे.

आरके खरंच मोहिनीची माफी मागणार का? आणि मोहिनी त्याला दुसरी संधी देणार की त्याला नकार देणार? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. ‘मोहिनी – प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ ही मालिका दररोज संध्याकाळी ७.४५ ते रात्री ८.३० वाजता Colors Marathi वर प्रसारित होत आहे.

एकूणच, प्रेम, अहंकार, संघर्ष आणि नात्यांची गुंतागुंत दाखवणारी ही मालिका सध्या उत्कंठावर्धक टप्प्यावर पोहोचली असून पुढील भाग प्रेक्षकांसाठी नक्कीच खास ठरणार आहेत.

LSG VS CSK Live: लखनौ सीएसकेचा वचपा काढणार? ऋषभ पंतचा टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय

May 15, 2026 | 07:02 PM
Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

May 15, 2026 | 07:01 PM
“देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील पुन्हा भडकले!

May 15, 2026 | 06:59 PM
Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत

May 15, 2026 | 06:51 PM
रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

May 15, 2026 | 06:45 PM
Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

May 15, 2026 | 06:39 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM