The Maharashtra Files : हरियाणवी धग आता मराठी मातीत उतरणार, ‘मार तू शिक्का’ गाण्यात सपना चौधरीचा भन्नाट डान्स

The Maharashtra Files मधील “मार तू शिक्का” हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर चांगलंच चर्चेत असून हरियाणवी आणि मराठी संस्कृतीचा भन्नाट संगम यात पाहायला मिळत आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 07:01 PM
  • सपना चौधरी आता आपल्या खास अदा आणि आत्मविश्वासाने मराठी प्रेक्षकांनाही थिरकवण्यासाठी सज्ज!
  • Anand Shinde आणि Vaishali Mhade यांच्या गायकीने गाण्याची रंगत अधिक वाढवली
  • २९ मे रोजी The Maharashtra Files प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांना एक वेगळाच सांस्कृतिक अनुभव मिळणार
The Maharashtra Files मधील “मार तू शिक्का” हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर आणि मराठी सिनेसृष्टीत चर्चेचा विषय ठरत आहे. हरियाणवी डान्स क्वीन Sapna Choudhary आता मराठी प्रेक्षकांसाठी खास अंदाजात झळकणार असून, तिच्या दमदार परफॉर्मन्सची मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

२९ मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटातील “मार तू शिक्का” गाण्यात हरियाणवी स्टाईल आणि मराठी ठसक्याचा भन्नाट मेळ पाहायला मिळतो. “तेरी आँखों का ए काजल”, “घुंघट” आणि “काला चष्मा” यांसारख्या गाण्यांमधून चाहत्यांना वेड लावणारी सपना चौधरी आता आपल्या खास अदा आणि आत्मविश्वासाने मराठी प्रेक्षकांनाही थिरकवण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

या गाण्याला Adarsh Shinde यांचा जोशपूर्ण आवाज लाभला असून, त्यासोबत Anand Shinde आणि Vaishali Mhade यांच्या गायकीने गाण्याची रंगत अधिक वाढवली आहे. संगीतकार Nitin Sawant आणि अभिजीत यांनी दिलेला ठेका प्रेक्षकांना नकळत ताल धरायला भाग पाडतो. या चित्रपटाचे लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माते Sanjeev Kumar Rathod यांनी हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा अनोखा संगम मोठ्या पडद्यावर उभा केला आहे. गीतकार दीपक आंगेवार, सुशील राठोड आणि विनायक पवार यांनी शब्दांमधून गाण्याला अधिक ऊर्जा दिली आहे.

विशेष म्हणजे Nagesh Bhosale यांचा या गाण्यातील हटके अंदाज प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरणार आहे. “मार तू शिक्का” हे गाणं केवळ आयटम साँग न राहता लोकांच्या ओठांवर रुळणारं गाणं ठरण्याची चिन्हं दिसत आहेत. २९ मे रोजी The Maharashtra Files प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांना एक वेगळाच सांस्कृतिक अनुभव मिळणार असून, सपना चौधरीची हरियाणवी धग आणि महाराष्ट्राचा ठसका यांचा तुफानी मिलाफ पाहायला मिळणार आहे.

Published On: May 14, 2026 | 07:01 PM

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार 'ॲक्शन मोड'वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

