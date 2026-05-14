Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत सीएनजीचा भडका! सलग दुसऱ्यांदा दरात वाढ; आता ऑटो आणि टॅक्सीच्या भाड्यातही वाढ होणार?

Mumbai CNG Price Hike News: मुंबईत सीएनजीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे आता ऑटो आणि टॅक्सीचे भाडे वाढणार का? पाहा मुंबईतील सीएनजीचे नवीन दर आणि प्रवाशांवर होणारा परिणाम.

Updated On: May 14, 2026 | 06:56 PM
मुंबईत सीएनजीचा भडका! सलग दुसऱ्यांदा दरात वाढ (Photo Credit- X)

मुंबई: मुंबईत आता सीएनजीच्या दरात वाढ झाली असून, हे नवीन दर आजपासून लागू करण्यात आले आहेत. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘महानगर गॅस लिमिटेड’ने सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ केली आहे. या दरसुधारणेनंतर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि एमएमआरच्या (मुंबई महानगर प्रदेश) इतर भागांमध्ये सीएनजी आता ८४ रुपये प्रति किलो दराने विकला जाईल; यापूर्वी हा दर ८२ रुपये प्रति किलो होता. या महत्त्वपूर्ण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, आता असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, यामुळे रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यातही वाढ होणार का?

रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी मागण्या तीव्र केल्या

मुंबईसारख्या शहरात, लाखो लोक आपल्या दैनंदिन प्रवासासाठी रिक्षा आणि टॅक्सींवर अवलंबून असतात. परिणामी, सीएनजीच्या दरातील वाढीचा थेट परिणाम सार्वजनिक वाहतुकीवर होण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार, रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी भाडेवाढीसाठी प्रशासनाकडे यापूर्वीच औपचारिक मागणी सादर केली आहे. या दरवाढीवर प्रतिक्रिया देताना संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले की, केवळ इंधनाचाच खर्च वाढत नाहीये; तर वाहनांची देखभाल, विमा, सुटे भाग आणि सर्व्हिसिंगशी संबंधित खर्चही सातत्याने वाढत आहे. यामुळेच, रिक्षा संघटनांनी किमान भाड्यात  किमान १ रुपयाची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या भाडेदरांवर वाहने चालवणे आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचे ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे.

सर्वसामान्य माणसावर थेट परिणाम

मुंबईसारख्या महानगरात, लाखो लोक आपल्या दैनंदिन प्रवासासाठी लोकल ट्रेनसोबतच रिक्षा आणि टॅक्सींचाही वापर करतात. परिणामी, जर भाड्यात वाढ झाली, तर नोकरदार वर्ग, विद्यार्थी आणि कष्टकरी जनतेच्या मासिक बजेटवर याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, देशभरातील नागरिक आधीच वाढत्या महागाईचा सामना करत आहेत. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावर लोक आता प्रवासाच्या वाढत्या खर्चाबाबत आपली नाराजी आणि संताप व्यक्त करत आहेत.

दरवाढीमागील कारण तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले

दरवाढीवर भाष्य करताना, ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वायूच्या दरातील चढ-उतार, पुरवठ्याचा वाढता खर्च आणि वाढलेला परिचालन खर्च यांमुळे ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन’ (CGD) कंपन्या वेळोवेळी आपल्या दरांचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करतात. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळवण्याच्या प्रयत्नात, मोठ्या संख्येने लोकांनी आधीच CNG-चलित वाहनांकडे वळण्यास सुरुवात केली होती; तथापि, CNG च्या किमतींमध्ये होत असलेल्या सततच्या वाढीमुळे आता जनतेमध्ये चिंतेचे एक नवीन कारण निर्माण झाले आहे. असे असले तरी, हे देखील समजून घेणे आवश्यक आहे की, रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय हा केवळ परिवहन विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची (RTA) मंजुरी मिळाल्यानंतरच घेतला जाईल. तूर्तास, वाहतुकीचा खर्च वाढणार की नाही, याविषयीची चर्चा अजूनही सुरूच आहे.

Published On: May 14, 2026 | 06:56 PM

