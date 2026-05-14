Swamini Wadkar Marriage : अभिनेते जयवंत वाडकरांची लेक अडकली विवाहबंधनात! दाक्षिणात्य पद्धतीत लग्न झालं धुमधडाक्यात

Swamini Wadkar हिने दाक्षिणात्य पद्धतीने विवाह करत नव्या आयुष्याची सुरुवात केली असून तिच्या लग्नसोहळ्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 04:32 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • स्वामिनीच्या लग्नाचे तसेच हळदी समारंभाचे क्षण सध्या सोशल मीडियावर मोठ्याने पाहिले जात आहेत.
  • मल्याळी भाषी असल्याने लग्न दाक्षिणात्य पद्धतीने करण्यात आले आहे.
  • संपूर्ण लुक अगदी मनमोहक आणि खिळून दिसत आहे.
अभिनेते जयवंत वाडकरांची लेक स्वामिनी वाडकर लग्नबंधनात अडकली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच स्वामिनी वाडकरने साखरपुडा हुरकला होता. तिने आज लग्नसोहळा हुरकला असून, दाक्षिणात्य पद्धतीने लग्न केले आहे. स्वामिनी वाडकरचा पती वरून नायर एका निर्माती संस्थेचा मालक आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठी सिनेविश्वातील अनेक कलाकारांनी लग्न हुरकून घेतले आहे. आता जयवंत वाडकरांच्या लेकीनेदेखील हुरकले असून सोशल मीडियावर वाडकर घरावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. स्वामिनीच्या लग्नाचे तसेच हळदी समारंभाचे क्षण सध्या सोशल मीडियावर मोठ्याने पाहिले जात आहेत.

Tharla Tar Mag

सगळ्यात महत्वाचं, जयवंत वाडकरांच्या लेकीने लग्न दाक्षिणात्य पद्धतीने करण्यामागचे कारण म्हणजे स्वामिनीचा पती वरून नायर मूळचा केरळम राज्यातील आहे. मूळचा, मल्याळी भाषी असल्याने लग्न दाक्षिणात्य पद्धतीने करण्यात आले आहे. या लग्नसोहळ्यात स्वामीनीने केलेला लुक, संपूर्ण लग्नसोहळ्यात मुख्य आकर्षण आहे. भरजरी साडी, दाक्षिणात्य दागिने आणि संपूर्ण लुक अगदी मनमोहक आणि खिळून दिसत आहे.

स्वामिनीच्या विवाहसोहळ्यामध्ये काही मराठी कलाकार दिसून आले होते. बेर्डे कुंटुंबीयांनी या लग्नसोहळ्याला हजेरी लावली होती. या सोहळ्यात अभिनेता अभिनय बेर्डे, स्वानंदी बेर्डे तसेच अभिनेत्री प्रिया बेर्डे दिसून आल्या होत्या. तसेच जेष्ठ अभिनेते विजय पाटकरांचे चिरंजीव शार्दूल पाटकरही या सोहळ्यात उपस्थित होता. स्वामिनीची खास मैत्रीण स्वानंदी बेर्डेने प्रतिकिया दिली आहे. ती म्हणते की, “मी तिच्यासाठी फार आनंदित आहे. तिचं लग्न म्हणजे माझ्या मनात इतकी धडधड होती; पण अखेर आज तिचं लग्न होतंय आणि माझं मन येथे भरून आलंय.”

Web Series Review : Detective Dhananjay

स्वामिनी Associate casting head तसेच talent manager म्हणून काम पाहते तर वरून नायर एका निर्माती संस्थेचा मालक आहे. स्वामिनी तिच्या ग्लॅमर्स फोटोसाठी नेहमी चर्चेत असते.

