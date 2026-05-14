Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sandeep Khare : “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट, म्हणाला माझ्यासारखे…

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय गीतकार संदिप खरे यांनी आजवर त्य़ांच्या कवितेने आणि गाण्यांनी तरुणाई वेड लावलं, प्रेमात पडायला भाग पाडलं. याच तरुणाईच्या लाडक्या संदिप खरे यांच्या जावयाने सासरे बुवांसाठी खास पोस्ट लिहिली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 04:41 PM
stavan shinde news

फोटो सौजन्य : स्तवन शिंदे इन्स्टाग्राम

Follow Us:
Follow Us:
  • “अहो सासरेबुबा” ! संदिप खरेच्या जावयाची खास वाढदिवसानिमित्ताने खास पोस्ट,
  • म्हणाला माझ्यासारखे…
Stavan Shinde Shared A Post For Father In Law Sandeep Khare : मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय गीतकार संदिप खरे यांनी आजवर त्य़ांच्या कवितेने आणि गाण्यांनी तरुणाई वेड लावलं, प्रेमात पडायला भाग पाडलं. याच तरुणाईच्या लाडक्या संदिप खरे यांच्या जावयाने सासरे बुवांसाठी खास पोस्ट लिहिली आहे. गेल्या काही महिन्यात मराठी सिनेविश्वात अनेक सेलिब्रिटींना लग्नगाठ बांधली. त्यापैकी एक म्हणजे संदिप खरेंची लेक रुमानी खरे आणि अभिनेता स्तवन शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वीच लग्न केलं. स्तवनने सासरेबुवांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सोशल मीडियावर फोटो पोस्ट करत हटके शुभेच्छा दिल्या आहेत.

स्तवनने एक फोटो शेअर केला आहे या फोटोत संदिप खरे स्तवनला घास भरवत आहे. हा फोटो इन्स्टाग्राम स्टोरीला पोस्ट करत स्तवन कॅप्शनमध्ये म्हणतो की, “वाढदिवसाच्या शुभेच्छा सासरेबुवा. मला वाटलेलं मला खूप कडक शिस्तप्रिय सासरे मिळतील, पण मला तर माझ्यासारखे खवय्ये असलेले मित्र मिळाले. स्तवनने शेअर केलेल्या या फोटोला रिमेंशन करत संदिप खरेंनी धन्यवाद म्हटलं आहे. संदिप पुढे असंही म्हणाले की, खाण्यात आणि एकूणच सगळ्यात सवाई जावई असं ते म्हणाले. हा फोटो स्तवन आणि रुमानीच्या साखरपुड्याचा आहे.

 

Zee Marathi Serial : नव्या मालिकांची नांदी; मायलेकींच्या अनोख्या नात्याची नवी गोष्ट, पाहा प्रोमो

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Roomani Khare (@somethin_khare)

रुमानी खरे बाबत सांगाय़चं तर लहानपणापासूनच तिने बालकलाकार म्हणून सुरुवात केली. त्याचबरोबर नाटकांतून काम करत असाताना तू तेव्हा तशी या मालिकेतून ती छोट्या पडद्यावर दिसली. त्य़ांनतर रुमानी दुर्गा मालिकेत आणि आत्मपॅम्फ्लेटमध्ये देखील झळकली होती. स्तवन देखील हिंदी आणि मराठी मालिकेत आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेत आहे. स्तवन आणि रुमानीच्या लग्नसोहळ्याच्या फोटोंवर नेटकऱ्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला आहे.

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Web Title: Stavan shinde shared a post for father in law sandeep khare

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 04:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण
1

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?
2

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
3

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात
4

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

May 17, 2026 | 12:54 PM
Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

May 17, 2026 | 12:50 PM
IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

May 17, 2026 | 12:49 PM
Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

May 17, 2026 | 12:45 PM
India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

May 17, 2026 | 12:32 PM
Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

May 17, 2026 | 12:19 PM
Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

Guerrilla Warfare: ‘प्राण देऊ, पण झुकणार नाही!’ अमेरिकन CIA प्रमुखांच्या गुप्त भेटीनंतर ‘हा’ देश थेट युद्धभूमीसाठी सज्ज

May 17, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM