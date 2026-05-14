Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल

Health Tips: फ्रिजमध्ये मळून ठेवलेलं पीठ किती सुरक्षित? आरोग्यावर कसा होतो परिणाम
हळद, बेसन आणि दहीचा पॅक
दोन चमचे बेसन, अर्धा चमचा हळद, एक चमचा दही आणि दूध एकत्र मिसळा. त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुऊन ही पेस्ट काळपट झालेल्या त्वचेवर लावा. १० मिनिटांनंतर चेहरा धुवून स्वच्छ करा. तुम्ही हा पॅक आठवड्यातून २ ते ३ वेळा लावू शकता.
बटाट्याचे रस
त्वचेवरील टॅनिंग काढण्यासाठी बटाटा हा एक प्रभावी घरगुती उपाय मानला जातो. यामध्ये कॅटेकोलेज नावाचे एक एन्झाइम असते, जे त्वचेचा रंग उजळण्यास मदत करते. तीन कच्च्या बटाट्यांची पेस्ट तयार करा आणि चेहऱ्यावर लावा. तुम्ही बटाटा अर्धा कापूनही वापरू शकता.
कोरफडीचे जेल
कोरफड त्वचेला मॉइश्चरायइज्ड आणि हायड्रेट करते. तसेच त्वचेवरील टॅनिंग दूर करण्यास मदत करते. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी कोरफडीचा जेल लावल्याने त्वचा निरोगी आणि चमकदार होते.
दही आणि हळदीचे पॅक
हात, पाय, मान किंवा चेहऱ्यावरील टॅनिंग काढण्यासाठी तुम्ही दही आणि हळदीचे मिश्रण लावू शकता. दहीमधील प्रोबायोटिक्स आणि हळदीतील अँटी-इन्फ्लेमेन्टकी गुणधर्म त्वचेला चमकदार करण्यास मदत करतात. तसेच, त्वचेचे फ्री रॅडिकल्सपासून संरक्षण करतात. ही पेस्ट बनवण्यासाठी, एका वाटीत ३ ते ४ चमचे दही घ्या. यामध्ये अर्धा चमचा हळद मिक्स करा. ही पेस्ट त्वचेचवर लावून २० मिनिटांसाठी ठेवा. नंतर थंड पाण्याने धुवा. सर्वोत्तम परिणामांसाठी ही पेस्ट किमान दोन आठवड्यातून ३ ते ४ वेळ वापरा.
लिंबू आणि मध
लिंबामध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात जे टॅनिंग कमी करण्यास मदत करतात. मध त्वचेला मॉइश्चराइज्ड करण्यास मदत करते. दोन चमचे मध घ्या. यामध्ये अर्धा चमचा लिंबाचा रस मिक्स करा आणि १० ते १५ मिनिटांसाठी हा पॅक चेहऱ्यावर लावा. त्यानंतर चेहरा थंड पाण्याने धुवा.
टोमॅटो
टोमॅटो हे लायकोपीनने समृद्ध असलेले एक नैसर्गिक सनस्क्रीन आहे. यामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटी-ऑक्सिडंट्स आढळतात. जे त्वचेचे फ्री रॅडिकल कणांपासून संरक्षण करतात. टॅनिंग काढण्यासाठी टोमॅटोचे काप करून चेहऱ्यावर लावा आणि २० मिनिटे तसेच राहू द्या. यामुळे त्वचेवरील टॅन निघून जाईल.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
