Summer Skin Care: उन्हामुळे स्कीन टॅन झालीये? मग घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक, चेहरा उजळेल

Tan Removal Home Made Pack: कडाक्याच्या उन्हात त्वचा टॅन होते. ही टॅनिंग काढण्यासाठी तुम्ही घरीच अगदी सोप्या पद्धतीने फेस पॅक बनवू शकता. कसं, जाणून घ्या.

Updated On: May 14, 2026 | 06:58 PM
photo- yandex
  • स्कीन टॅनिंगला कंटाळलात?
  • घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक
  • काही दिवसातच दिसेल फरक
उन्हाळा सुरु झाल्यावर त्वचा काळी पडणे ही सर्वात मोठी आणि सामान्य समस्या आहे. कडाक्याचे ऊन आणि प्रदूषण यामुळे त्वचा काळपट होते. टॅनिंग काढण्यासाठी बाजारात अनेक महागडे प्रोडक्ट्स उपलब्ध आहेत. परंतु हे प्रोडक्ट प्रत्येकाच्या स्कीन टाइपसाठी योग्य नसतात. यामुळे अनेकदा त्वचा आणखी काळी पडते किंवा अॅलर्जी होण्याची शक्यता वाढते. म्हणून आज आम्ही तुम्हाला घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने टॅनिंग काढण्यासाठी फेस पॅक कसा बनवायचा हे सांगणार आहोत, जाणून घेऊयात.

घरीच बनवा ‘हे’ फेस पॅक

हळद, बेसन आणि दहीचा पॅक

दोन चमचे बेसन, अर्धा चमचा हळद, एक चमचा दही आणि दूध एकत्र मिसळा. त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुऊन ही पेस्ट काळपट झालेल्या त्वचेवर लावा. १० मिनिटांनंतर चेहरा धुवून स्वच्छ करा. तुम्ही हा पॅक आठवड्यातून २ ते ३ वेळा लावू शकता.

बटाट्याचे रस

त्वचेवरील टॅनिंग काढण्यासाठी बटाटा हा एक प्रभावी घरगुती उपाय मानला जातो. यामध्ये कॅटेकोलेज नावाचे एक एन्झाइम असते, जे त्वचेचा रंग उजळण्यास मदत करते. तीन कच्च्या बटाट्यांची पेस्ट तयार करा आणि चेहऱ्यावर लावा. तुम्ही बटाटा अर्धा कापूनही वापरू शकता.

कोरफडीचे जेल

कोरफड त्वचेला मॉइश्चरायइज्ड आणि हायड्रेट करते. तसेच त्वचेवरील टॅनिंग दूर करण्यास मदत करते. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी कोरफडीचा जेल लावल्याने त्वचा निरोगी आणि चमकदार होते.

दही आणि हळदीचे पॅक

हात, पाय, मान किंवा चेहऱ्यावरील टॅनिंग काढण्यासाठी तुम्ही दही आणि हळदीचे मिश्रण लावू शकता. दहीमधील प्रोबायोटिक्स आणि हळदीतील अँटी-इन्फ्लेमेन्टकी गुणधर्म त्वचेला चमकदार करण्यास मदत करतात. तसेच, त्वचेचे फ्री रॅडिकल्सपासून संरक्षण करतात. ही पेस्ट बनवण्यासाठी, एका वाटीत ३ ते ४ चमचे दही घ्या. यामध्ये अर्धा चमचा हळद मिक्स करा. ही पेस्ट त्वचेचवर लावून २० मिनिटांसाठी ठेवा. नंतर थंड पाण्याने धुवा. सर्वोत्तम परिणामांसाठी ही पेस्ट किमान दोन आठवड्यातून ३ ते ४ वेळ वापरा.

लिंबू आणि मध

लिंबामध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात जे टॅनिंग कमी करण्यास मदत करतात. मध त्वचेला मॉइश्चराइज्ड करण्यास मदत करते. दोन चमचे मध घ्या. यामध्ये अर्धा चमचा लिंबाचा रस मिक्स करा आणि १० ते १५ मिनिटांसाठी हा पॅक चेहऱ्यावर लावा. त्यानंतर चेहरा थंड पाण्याने धुवा.

टोमॅटो

टोमॅटो हे लायकोपीनने समृद्ध असलेले एक नैसर्गिक सनस्क्रीन आहे. यामध्ये भरपूर प्रमाणात अँटी-ऑक्सिडंट्स आढळतात. जे त्वचेचे फ्री रॅडिकल कणांपासून संरक्षण करतात. टॅनिंग काढण्यासाठी टोमॅटोचे काप करून चेहऱ्यावर लावा आणि २० मिनिटे तसेच राहू द्या. यामुळे त्वचेवरील टॅन निघून जाईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 14, 2026 | 06:56 PM

Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत सीएनजीचा भडका! सलग दुसऱ्यांदा दरात वाढ; आता ऑटो आणि टॅक्सीच्या भाड्यातही वाढ होणार?

May 14, 2026 | 06:56 PM
भविष्यातील भन्नाट टेक्नॉलॉजी! ना बॅटरी, ना चावी; हवेतल्या ऊर्जेवर चालणाऱ्या घड्याळाची जगभरात चर्चा, 3,000 वर्षे दाखवणार अचूक वेळ

May 14, 2026 | 06:52 PM
होंडाची नवीन sub-4m SUV येणार भारतीय बाजारात, ब्रेझ्झा आणि नेक्सनला देणार टक्कर!

आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्याची चाकूने भोसकून हत्या, मोशीतील घटनेनं खळबळ; कार्यकर्ते संतापले

May 14, 2026 | 06:34 PM
मुख्यमंत्र्याचां मोठा निर्णय! मंत्र्यांच्या ताफ्यांची संख्या निम्म्यावर; सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याच्या सूचना

Adani Airports आणि IHG हॉटेल्सचा ऐतिहासिक करार; देशातील 5 प्रमुख विमानतळांवर उभारणार 1500 हून अधिक रूम्स

May 14, 2026 | 06:24 PM

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM