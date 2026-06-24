Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे बॉलिवूडमधील सर्वात लाडक्या जोडप्यांपैकी एक आहेत. यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांच्या मुलाचे, विहानचे, स्वागत केले. मात्र, या जोडप्याने आपल्या मुलाला लोकांच्या नजरेपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि अद्याप त्याचा चेहरा उघड केलेला नाही. यामुळे, चाहत्यांना मुलाबद्दलच्या माहितीसाठी कुटुंबातील सदस्यांवर अवलंबून राहावे लागले आहे. अलीकडेच, विकीचे वडील आणि स्टंट दिग्दर्शक शाम कौशल यांनी, ते मूल विकीसारखे जास्त दिसते की कतरिनासारखे, हे उघड केले आहे.
इंडिया टुडेशी बोलताना, ज्येष्ठ अॅक्शन दिग्दर्शक शाम कौशल म्हणाले की, त्यांचा नातू विहान हा त्यांचा मुलगा विकी कौशलसारखा दिसतो. त्यांनी स्पष्ट केले की, आजोबा होण्याचा आनंद त्यांच्यासाठी पूर्णपणे वेगळा आहे आणि या आनंदाने त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. संभाषण पुढे चालू ठेवत ते म्हणाले, “त्याने माझे आयुष्य बदलले आहे. जेव्हा मी कामात व्यस्त असतो आणि त्याला मिठी मारू शकत नाही, तेव्हा मी त्याच्याशी व्हिडिओ कॉलवर बोलतो. तो खूप गोंडस आहे. मी देवाचे शक्य तितके आभार मानतो.” विहान विकी किंवा कतरिनासारखा दिसतो का, असे विचारल्यावर ते म्हणाले, “मला वाटते तो विकीसारखा दिसतो.” शाम कौशल यांनी हे देखील उघड केले की विकी कौशल लहानपणी अजिबात खोडकर नव्हता. ते म्हणाले, “नाही, विकी खोडकर नव्हता. तो खूप समजूतदार मुलगा होता. तो चांगला होता.”
आपल्या कुटुंबाबद्दल बोलताना, शाम म्हणाले की त्यांना आपल्या मुलांबद्दल आणि आज असलेल्या कुटुंबाबद्दल नेहमीच कृतज्ञता वाटते. ते म्हणाले, “जगात असे अनेक पालक आहेत ज्यांना त्यांच्या मुलांमध्ये आनंद मिळतो. मी त्यापैकीच एक आहे. मी या सगळ्याची कधी कल्पनाही केली नव्हती. मला दोन छान मुले आणि एक छान सून आहे. मी देवाचे आभार मनतो.” त्यांनी पुढे असेही सांगितले की त्यांच्या मनात निवृत्तीचा विचार नाही. ते म्हणाले”ते मला काम थांबवायला सांगत राहतात. पण मी कामच नाही केलं तर काय करणार? मी नऊ वर्षांचा असल्यापासून काम करत आहे. चहा आणि नाश्त्यानंतर मी काय करणार? पूर्वी मी असुरक्षिततेच्या भावनेने काम करायचो. मला माझ्या कुटुंबाची आणि मुलांची काळजी घ्यावी लागत होती. आता मी एका सुरक्षित स्थितीत आहे. मला पैशांची चिंता करावी लागत नाही. मी चांगल्या लोकांसोबत काम करत आहे आणि मला त्यात अधिक आनंद मिळत आहे.”
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या वर्षाच्या सुरुवातीला, विकी आणि कतरिनाने मुंबई सोडताना त्यांचा मुलगा विहानला पापाराझींसमोर आणले. ते दोघे विमानतळावर एकत्र दिसले होते. फोटोग्राफर्सनी विकी कौशलचे फोटो काढले, तर कतरिनाने बाळाला कुशीत घेतल्यामुळे आपला फोटो काढू नये अशी विनंती केली.
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