मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर

Updated On: Aug 04, 2026 | 03:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

टपाल विभाग संबंधित लाभार्थ्यांना स्पीड पोस्टद्वारे नोटिसा पाठविणार आहे. त्यामुळे नोटिसा पोहोचण्याचा कालावधी कमी होऊन मोजणीच्या प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब टळण्यास मदत होणार आहे.

ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर

ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : जमीन मोजणीसंदर्भातील नोटीस वेळेत मिळाव्यात आणि मोजणीची प्रक्रिया अधिक जलद व्हावी, यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने ई-पोस्ट प्रणाली सुरू केली आहे. यापुढे ‘ई-काउंट २’ प्रणालीतून तयार होणाऱ्या मोजणीच्या नोटिस थेट ऑनलाईन पद्धतीने टपाल विभागाकडे पाठविल्या जाणार असून, त्या स्पीड पोस्टद्वारे संबंधितांपर्यंत पोहोचवल्या जाणार आहेत.

जमिनीची अधिकृत मोजणी (मोजणी) करताना संबंधित सर्व पक्षकारांना नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. यामध्ये सर्व्हे क्रमांकधारक, मोजणीसाठी अर्ज करणारा, सहधारक, शेजारील जमीनधारक तसेच सातबाऱ्यात नमूद इतर संबंधितांचा समावेश असतो. यापूर्वी या नोटिस उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात छापून प्रत्यक्ष टपाल कार्यालयात जमा कराव्या लागत होत्या. या प्रक्रियेमुळे वेळ आणि मनुष्यबळाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत होता. नवीन ई-पोस्ट प्रणालीमुळे ‘ई-काउंट २’ या ऑनलाइन प्रणालीत तयार झालेली नोटीस थेट टपाल विभागाकडे पाठविली जाईल.

त्यानंतर टपाल विभाग संबंधित लाभार्थ्यांना स्पीड पोस्टद्वारे नोटिसा पाठविणार आहे. त्यामुळे नोटिसा पोहोचण्याचा कालावधी कमी होऊन मोजणीच्या प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब टळण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने २.८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, राज्यभरातील भूमी अभिलेख विभागाच्या मोजणी प्रकरणांमध्ये ही सुविधा लागू करण्यात येत आहे.

पुणे जिल्ह्यातही या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ ऑगस्ट २०२६ पासून ‘ई-काउंट २’ प्रणालीतून तयार होणाऱ्या मोजणी नोटिसा ई-पोस्टद्वारे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या बदलामुळे नोटिसा वेळेत संबंधितांपर्यंत पोहोचतील, मोजणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळेल.

ई-पोस्ट प्रणालीचे होणारे फायदे

– मोजणीच्या नोटिसा थेट ऑनलाइन टपाल विभागाकडे पाठविणार.
– स्पीड पोस्टद्वारे संबंधितांना जलद वितरण.
– कागदपत्रांची छपाई व प्रत्यक्ष हस्तांतरणाची गरज संपणार.
– नोटिसा वेळेत मिळाल्याने मोजणी प्रकरणांतील विलंब कमी होणार.
– भूमी अभिलेख विभागाचे वेळ व मनुष्यबळाची बचत होणार

Sanjay Raut On PM Modi : नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता घटत चाललीये…; संजय राऊतांचा घणाघात

Web Title: Notice to be delivered via e post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

खासगी वाहनांवर ‘पोलिस’ शब्द लिहिणे पडणार महागात; सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना दिले कारवाईचे आदेश
1

खासगी वाहनांवर ‘पोलिस’ शब्द लिहिणे पडणार महागात; सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना दिले कारवाईचे आदेश

Bavdhan Road: पहिल्याच पावसात २२ लाखांचा निधी गेला खड्यात! वाई–बावधन रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर संताप
2

Bavdhan Road: पहिल्याच पावसात २२ लाखांचा निधी गेला खड्यात! वाई–बावधन रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर संताप

Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी
3

Baramati News: बारामतीतील नियमबाह्य कत्तलखान्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा; नेरा फाउंडेशनची मागणी

Gondiya News: बनावट दस्ताऐवजाद्वारे कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर कब्जा! न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज ; फेरफार आणि तोतयागिरी
4

Gondiya News: बनावट दस्ताऐवजाद्वारे कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर कब्जा! न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज ; फेरफार आणि तोतयागिरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World News : ११ ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार ? स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीने पाकिस्तानची वाढली चिंता .

World News : ११ ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार ? स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीने पाकिस्तानची वाढली चिंता .

Aug 04, 2026 | 03:44 PM
रक्तदानापासून रक्त चढवण्यापर्यंत! प्रत्येक रक्ताच्या युनिटला सुरक्षित बनवणाऱ्या चाचण्या, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

रक्तदानापासून रक्त चढवण्यापर्यंत! प्रत्येक रक्ताच्या युनिटला सुरक्षित बनवणाऱ्या चाचण्या, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Aug 04, 2026 | 03:40 PM
Marathi Natak: पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा नाटकाला फटका; संजय नार्वेकरांनी स्वतः उचललं फर्निचर, कलाकारांनी उभारलं नेपथ्य

Marathi Natak: पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा नाटकाला फटका; संजय नार्वेकरांनी स्वतः उचललं फर्निचर, कलाकारांनी उभारलं नेपथ्य

Aug 04, 2026 | 03:38 PM
Cabinet Decision: मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! अपघात योजनेला मुदतवाढ, महिला शेतकरी, भूमिहीन मजुरांना दिलासा

Cabinet Decision: मंत्रिमंडळात शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय! अपघात योजनेला मुदतवाढ, महिला शेतकरी, भूमिहीन मजुरांना दिलासा

Aug 04, 2026 | 03:37 PM
School Inspection: शिक्षकांची रिक्त पदे आणि दर्जाहीन शिक्षणाचा पर्दाफाश होणार? बाल हक्क आयोगाच्या धाडीमुळे प्रशासनात खळबळ!

School Inspection: शिक्षकांची रिक्त पदे आणि दर्जाहीन शिक्षणाचा पर्दाफाश होणार? बाल हक्क आयोगाच्या धाडीमुळे प्रशासनात खळबळ!

Aug 04, 2026 | 03:35 PM
ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर

ई-पोस्टद्वारे पोहोचणार नोटीस; राज्य शासनाने केला 2.80 कोटींचा निधी मंजूर

Aug 04, 2026 | 03:34 PM
Abhijeet Dipke Replied RSS: नथुराम गोडसे हा पहिला देशद्रोही!; अभिजित दीपकेंचा RSS वर पलटवार

Abhijeet Dipke Replied RSS: नथुराम गोडसे हा पहिला देशद्रोही!; अभिजित दीपकेंचा RSS वर पलटवार

Aug 04, 2026 | 03:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा