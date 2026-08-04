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World News : ११ ऑगस्टला ‘स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करणार ? स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीने पाकिस्तानची वाढली चिंता .

Updated On: Aug 04, 2026 | 03:44 PM IST
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सारांश

World News बलुच राष्ट्रवादी संघटनांनी ११ ऑगस्ट हा 'बलुचिस्तान स्वातंत्र्य दिन' म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. या घोषणेमुळे पाकिस्तानमध्ये राजकीय आणि सुरक्षा चिंता वाढल्या आहेत. पाकिस्तानने ही मागणी फेटाळून लावत बलुचिस्तान हा देशाचाच अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे,

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • सुरक्षा आव्हाने वाढली
  • आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न
World News : पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतातील स्वातंत्र्यवादी चळवळीने पुन्हा एकदा वेग घेतला असून, ११ ऑगस्ट हा ‘बलुचिस्तान स्वातंत्र्य दिन’ म्हणून पाळण्याचे आवाहन काही बलुच राष्ट्रवादी संघटनांनी केले आहे. या घोषणेमुळे पाकिस्तानमध्ये राजकीय आणि सुरक्षा पातळीवर खळबळ उडाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचार, सुरक्षा कारवाया आणि वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे.

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राष्ट्रवादी संघटनांचे म्हणणे आहे की, ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी बलुचिस्तानला स्वतंत्र अस्तित्व मिळाले होते. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये त्याचे विलीनीकरण झाल्याचा इतिहास ते मांडतात आणि त्याच आधारावर स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी पुन्हा पुढे आणली जात आहे. या संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडेही या प्रश्नाची दखल घेण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, पाकिस्तान सरकारने या मागणीला कोणतीही मान्यता दिलेली नाही आणि बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचाच अविभाज्य भाग असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.

सुरक्षा आव्हाने वाढली

बलुचिस्तानमध्ये गेल्या काही काळात सुरक्षा दलांवर हल्ले, स्फोट आणि सशस्त्र संघर्षाच्या घटना वाढल्याचे वृत्त आहे. पाकिस्तानकडून या भागात मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा कारवाया सुरू आहेत. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी गटांचा दावा आहे की स्थानिक नागरिकांवर अन्याय होत असून, त्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक असंतोष अधिक तीव्र होत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.

आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न

११ ऑगस्टच्या घोषणेमागे केवळ प्रतीकात्मक संदेश नसून, बलुचिस्तानचा प्रश्न पुन्हा जागतिक स्तरावर चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे विश्लेषक सांगतात. काही संघटना विविध देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे समर्थनाची मागणी करत आहेत. मात्र, स्वतंत्र बलुचिस्तानला अद्याप कोणत्याही देशाने अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.

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विश्लेषकांच्या मते, बलुचिस्तानमधील परिस्थिती पाकिस्तानसाठी केवळ सुरक्षा नव्हे तर राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्याही मोठे आव्हान ठरत आहे. विशेषतः या प्रदेशातील नैसर्गिक संसाधने, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) आणि प्रादेशिक भू-राजकारणामुळे या घडामोडींवर जगाचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत ११ ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती कोणते वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

Web Title: World news will independence day be celebrated on august 11 demand for an independent balochistan heightens pakistans concerns

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Published On: Aug 04, 2026 | 03:44 PM

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