Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

बंपर Weekend! ‘तुंबाडची मंजुळा’ची बॉक्स ऑफिसवर मुसंडी; दुसऱ्या दिवशी ओपनिंगपेक्षा जवळपास दुप्पट कमाई

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

'तुंबाडची मंजुळा' या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्याच वीकेंडमध्ये बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केली आहे. पहिल्या दोन दिवसांत चित्रपटाने 1.52 कोटी रुपयांची नेट कमाई करत प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळवला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पहिल्या दोन दिवसांतच प्रेक्षकांची पसंती मिळवली असून कमाईचे आकडेही आशादायक दिसत आहेत.
  • पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत जवळपास 81.48 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात चित्रपट यशस्वी ठरला.
  • चित्रपटासाठी हा अत्यंत सकारात्मक संकेत मानला जाईल.
मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी 2026 हे वर्ष सध्या तरी यशस्वी ठरताना दिसत आहे. ‘राजा शिवाजी’ आणि ‘देऊळ बंद २’ या चित्रपटांना मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर आता ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत आहे. 5 जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटाने पहिल्या दोन दिवसांतच प्रेक्षकांची पसंती मिळवली असून कमाईचे आकडेही आशादायक दिसत आहेत. चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवशी 54 लाख रुपयांची कमाई केली होती. मराठी चित्रपटांच्या तुलनेत ही सुरुवात चांगली मानली जात होती. मात्र, खरा चमत्कार दुसऱ्या दिवशी पाहायला मिळाला. शनिवारी चित्रपटाच्या कमाईत मोठी झेप घेत तब्बल 98 लाख रुपयांचा गल्ला जमवला. म्हणजेच पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत जवळपास 81.48 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात चित्रपट यशस्वी ठरला.

Jahnavi Killekar : ओम यादवसोबत केले देवदर्शन! ‘तुम्ही लग्न करा’, ‘जोडी छान दिसते…’ कमेंट्स पाहून तापला अभिनेता

दोन दिवसांच्या कमाईचा विचार केल्यास ‘तुंबाडची मंजुळा’ने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 1.52 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली आहे. तर एकूण ग्रॉस कलेक्शन 1.79 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, सध्या थिएटरमध्ये इतर काही चित्रपट सुरू असतानाही या चित्रपटाने स्वतःचा प्रेक्षकवर्ग निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे.

चित्रपटाच्या कमाईचा तपशील असा आहे:

  • पहिला दिवस – 54 लाख रुपये
  • दुसरा दिवस – 98 लाख रुपये
एकूण कमाई – 1.52 कोटी रुपये

चित्रपटाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता रविवारीही कमाईत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रेड विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार चित्रपटाचा पहिला वीकेंड 2.62 कोटी ते 2.72 कोटी रुपयांच्या नेट कलेक्शनदरम्यान संपुष्टात येऊ शकतो. जर हा अंदाज खरा ठरला, तर चित्रपटासाठी हा अत्यंत सकारात्मक संकेत मानला जाईल.

चित्रपटाच्या बजेटबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी विविध अहवालांनुसार ‘तुंबाडची मंजुळा’ सुमारे 6 कोटी रुपयांच्या खर्चात तयार करण्यात आला आहे. त्या तुलनेत अवघ्या दोन दिवसांतच चित्रपटाने जवळपास 25 टक्के खर्च वसूल केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत चित्रपट आपली गुंतवणूक सहज वसूल करून नफ्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विशेष म्हणजे, प्रेक्षकांकडून चित्रपटाच्या कथानकाचे आणि हॉरर-कॉमेडी शैलीचे कौतुक होत आहे. भय आणि विनोद यांचा योग्य समतोल साधण्यात चित्रपट यशस्वी ठरल्याची चर्चा सोशल मीडियावरही पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे वर्ड-ऑफ-माऊथचा फायदा चित्रपटाला होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

Sonam Mhaswekar : 5 मिनिटांच्या भेटीसाठी केला 6 तासांचा प्रवास! चाहत्याचे प्रेम पाहून देवमाणूस फेम अभिनेत्री झाली भावुक

‘तुंबाडची मंजुळा’चे दिग्दर्शन विविध कोरगावकर यांनी केले असून निर्मितीची धुरा भावेश जानवळेकर यांनी सांभाळली आहे. चित्रपटात जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, ओम भूतकर, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी आणि अंशुमन विचारे यांसारख्या अनुभवी कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या कलाकारांच्या अभिनयालाही प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

एकूणच, पहिल्या दोन दिवसांतील कामगिरी पाहता ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील आणखी एक यशस्वी चित्रपट ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आता रविवारी आणि पुढील आठवड्यात चित्रपटाची कमाई कोणता वेग घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Tumbadchi manjula marathi movie box office collection day 2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 07:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bharat Bhagya Vidhata Controversy : ‘भारत भाग्य विधाता’ चित्रपटावरून वाद; परिचारिका संघटनांची आक्षेपार्ह दृश्ये हटवण्याची मागणी
1

Bharat Bhagya Vidhata Controversy : ‘भारत भाग्य विधाता’ चित्रपटावरून वाद; परिचारिका संघटनांची आक्षेपार्ह दृश्ये हटवण्याची मागणी

Peddi Box Office Collection : हा सिनेमा नाही, वादळ! 2 दिवसांत 200 कोटींच्या जवळ; सिनेमाघरात एकच आवाज ‘पेड्डी’
2

Peddi Box Office Collection : हा सिनेमा नाही, वादळ! 2 दिवसांत 200 कोटींच्या जवळ; सिनेमाघरात एकच आवाज ‘पेड्डी’

भूषण प्रधानच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण? २४ जुलैला उलगडणार रहस्य; टीझरने वाढवली उत्सुकता
3

भूषण प्रधानच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण? २४ जुलैला उलगडणार रहस्य; टीझरने वाढवली उत्सुकता

Peddi Movie Collection : ‘आया रे तुफान’! अवघ्या २४ तासांत ‘पेड्डी’ची १०० कोटींच्या क्लबमध्ये धडाकेबाज एन्ट्री
4

Peddi Movie Collection : ‘आया रे तुफान’! अवघ्या २४ तासांत ‘पेड्डी’ची १०० कोटींच्या क्लबमध्ये धडाकेबाज एन्ट्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बंपर Weekend! ‘तुंबाडची मंजुळा’ची बॉक्स ऑफिसवर मुसंडी; दुसऱ्या दिवशी ओपनिंगपेक्षा जवळपास दुप्पट कमाई

बंपर Weekend! ‘तुंबाडची मंजुळा’ची बॉक्स ऑफिसवर मुसंडी; दुसऱ्या दिवशी ओपनिंगपेक्षा जवळपास दुप्पट कमाई

Jun 07, 2026 | 07:47 PM
‘कारखान्याला घुस लागल्याने ‘महांकाली’ बंद पडला’, जयसिंगराव शेंडगेंचा घणाघात; कारखाना वाचवण्यासाठी संदीप आबांचे आवाहन

‘कारखान्याला घुस लागल्याने ‘महांकाली’ बंद पडला’, जयसिंगराव शेंडगेंचा घणाघात; कारखाना वाचवण्यासाठी संदीप आबांचे आवाहन

Jun 07, 2026 | 07:42 PM
Skin Care Tips: टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय, घरीच तयार करा ‘हा’ फेस पॅक; त्वचा होईल चमकदार

Skin Care Tips: टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय, घरीच तयार करा ‘हा’ फेस पॅक; त्वचा होईल चमकदार

Jun 07, 2026 | 07:39 PM
‘याची राजकीय किंमत सत्ताधाऱ्यांना योग्य वेळी कळेल..,’ LPG दरवाढीवरून शरद पवार यांचे मोठे विधान, फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

‘याची राजकीय किंमत सत्ताधाऱ्यांना योग्य वेळी कळेल..,’ LPG दरवाढीवरून शरद पवार यांचे मोठे विधान, फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

Jun 07, 2026 | 07:36 PM
Defense Stocks : 3.5 लाख कोटींची ऑर्डर बुक! डिफेन्स क्षेत्रातील ‘या’ 3 शेअर्सवर तज्ज्ञांची नजर

Defense Stocks : 3.5 लाख कोटींची ऑर्डर बुक! डिफेन्स क्षेत्रातील ‘या’ 3 शेअर्सवर तज्ज्ञांची नजर

Jun 07, 2026 | 07:35 PM
China Malls: मॉल्समध्ये ‘जंगल सफारी’! चीनमधील शॉपिंग मॉल्समध्ये का उभारली जात आहेत घनदाट जंगले आणि आकाशातील मार्ग?

China Malls: मॉल्समध्ये ‘जंगल सफारी’! चीनमधील शॉपिंग मॉल्समध्ये का उभारली जात आहेत घनदाट जंगले आणि आकाशातील मार्ग?

Jun 07, 2026 | 07:31 PM
Baramati Police: बारामती तालुका पोलिसांची गरुड झेप! ६ महिन्यांत शोधले २२ महागडे मोबाईल; ४ लाखांचा मुद्देमाल मूळ मालकांना सुपूर्द

Baramati Police: बारामती तालुका पोलिसांची गरुड झेप! ६ महिन्यांत शोधले २२ महागडे मोबाईल; ४ लाखांचा मुद्देमाल मूळ मालकांना सुपूर्द

Jun 07, 2026 | 07:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें