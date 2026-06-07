बंपर Weekend! ‘तुंबाडची मंजुळा’ची बॉक्स ऑफिसवर मुसंडी; दुसऱ्या दिवशी ओपनिंगपेक्षा जवळपास दुप्पट कमाई

दोन दिवसांच्या कमाईचा विचार केल्यास ‘तुंबाडची मंजुळा’ने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 1.52 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली आहे. तर एकूण ग्रॉस कलेक्शन 1.79 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, सध्या थिएटरमध्ये इतर काही चित्रपट सुरू असतानाही या चित्रपटाने स्वतःचा प्रेक्षकवर्ग निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे.
चित्रपटाच्या कमाईचा तपशील असा आहे:
चित्रपटाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता रविवारीही कमाईत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रेड विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार चित्रपटाचा पहिला वीकेंड 2.62 कोटी ते 2.72 कोटी रुपयांच्या नेट कलेक्शनदरम्यान संपुष्टात येऊ शकतो. जर हा अंदाज खरा ठरला, तर चित्रपटासाठी हा अत्यंत सकारात्मक संकेत मानला जाईल.
चित्रपटाच्या बजेटबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी विविध अहवालांनुसार ‘तुंबाडची मंजुळा’ सुमारे 6 कोटी रुपयांच्या खर्चात तयार करण्यात आला आहे. त्या तुलनेत अवघ्या दोन दिवसांतच चित्रपटाने जवळपास 25 टक्के खर्च वसूल केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत चित्रपट आपली गुंतवणूक सहज वसूल करून नफ्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, प्रेक्षकांकडून चित्रपटाच्या कथानकाचे आणि हॉरर-कॉमेडी शैलीचे कौतुक होत आहे. भय आणि विनोद यांचा योग्य समतोल साधण्यात चित्रपट यशस्वी ठरल्याची चर्चा सोशल मीडियावरही पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे वर्ड-ऑफ-माऊथचा फायदा चित्रपटाला होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
‘तुंबाडची मंजुळा’चे दिग्दर्शन विविध कोरगावकर यांनी केले असून निर्मितीची धुरा भावेश जानवळेकर यांनी सांभाळली आहे. चित्रपटात जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, ओम भूतकर, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी आणि अंशुमन विचारे यांसारख्या अनुभवी कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या कलाकारांच्या अभिनयालाही प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
एकूणच, पहिल्या दोन दिवसांतील कामगिरी पाहता ‘तुंबाडची मंजुळा’ हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील आणखी एक यशस्वी चित्रपट ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आता रविवारी आणि पुढील आठवड्यात चित्रपटाची कमाई कोणता वेग घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.