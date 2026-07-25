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FIH Youth Hockey 5s : भारताचा हॉकीमध्ये पाकिस्तानवर ‘स्ट्राईक’; मोठ्या फरकाने मिळवत कायम ठेवली विजयी मालिका

Updated On: Jul 25, 2026 | 03:17 PM IST
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सारांश

India beat Pakistan in FIH Youth hockey: भारतीय हॉकी संघाने ओमानचा १०- १ ने पराभव केला त्यानंतर, कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानचा ७- ३ ने पराभव केला. यासह स्पर्देत आपली विजयी घौडदौड काय ठेवली आहे.

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विस्तार
  • भारताचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय
  • हाय-वोल्टेज सामन्यात 7-3 ने चारली धूळ
  • ओमानलाही केले पराभूत
ओमान येथील मस्कट येथे सुरू असलेल्या एफआयएच युथ हॉकी ५एस ( FIH Youth Hockey 5 s) आशियाई चॅम्पियनशिप २०२६ मध्ये भारतीय पुरुष संघाने पुन्हा एकदा प्रभावी कामगिरी केली आहे. या स्पर्धेत सलग पाच सामने जिंकून आपली भारतीय संघाने आपली विजयी मालिका कायम ठेवली आहे. संघाने ओमान आणि कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध निर्णायक विजय नोंदवून विजेतेपदाच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक असल्याचे सिद्ध केले आहे.

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पाकिस्तानचा दारुण पराभव

ओमानवर दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर, भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्धच्या आपल्या पुढच्या सामन्यात शानदार कामगिरी केली. हा त्यांचा सलग सहावा विजय होता. एका अत्यंत चुरशीच्या सामन्यात, भारताने पाकिस्तानला ७-३ ने पराभूत करून आपले वर्चस्व सिद्ध केले. संपूर्ण सामन्यादरम्यान, भारतीय खेळाडूंनी चेंडूवर उत्कृष्ट नियंत्रण आणि आक्रमक खेळ कायम ठेवत पाकिस्तानला पुनरागमन करण्यापासून रोखले. रोमित पालने ८ व्या मिनिटाला , करण गौतमने १० व्या मिनिटाला आणि कर्णधार केतन कुशवाहाने १० व्या मिनिटाला केलेल्या गोलमुळे भारताला पहिल्या हाफमध्ये ३-० अशी आघाडी मिळाली. दुसऱ्या हाफमध्ये, प्रल्हाद राजभरने १२ व्या मिनिटाला चौथा गोल करून आपली आघाडी आणखी मजबूत केली.

मोहम्मद उस्मानने १२व्या आणि १५व्या मिनिटाला आणि कर्णधार आदिलने १७व्या मिनिटाला यांच्या गोलच्या जोरावर पाकिस्तानने पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, पण भारताने त्यांना कोणतीही संधी दिली नाही. शाहरुख अलीने १६व्या मिनिटाला , राहुल यादवने १८व्या मिनिटाला आणि कर्णधार केतन कुशवाहाने २०व्या मिनिटाला केलेल्या गोलमुळे भारताने ७-३ असा दणदणीत विजय मिळवला. भारताचा स्टार खेळाडू आणि कर्णधार, कुशवाहा केतन याला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले.

ओमानलाही केले पराभूत

भारतीय पुरुष संघाने प्रथम यजमान ओमानला १०-१ अशा मोठ्या फरकाने पराभूत केले. या विजयासह भारताने आपला सलग पाचवा सामना जिंकला आणि स्पर्धेतील आपली अपराजित मालिका कायम ठेवली. भारतीय खेळाडूंनी संपूर्ण सामन्यात आक्रमक खेळ दाखवत सुरुवातीपासूनच ओमानवर दबाव कायम ठेवला.

एकाच दिवसात दोन मोठे विजय मिळवल्यामुळे भारतीय पुरुष संघाचा आत्मविश्वास आणखी वाढला आहे. आता हा संघ स्पर्धेच्या अंतिम दिवशीही आपली विजयी घोडदौड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. आपल्या मागील चार सामन्यांमध्ये भारतीय संघाने बांगलादेशला दोनदा, तसेच ओमान आणि पाकिस्तानलाही पराभूत केले आहे. भारतीय पुरुष संघ आता स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी, २५ जुलै रोजी मैदानात उतरेल.

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Web Title: India beat pakistan in fih youth hockey cup 2026 beat oman ketan kushwaha won player of the match

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Published On: Jul 25, 2026 | 03:15 PM

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