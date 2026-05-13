जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

एका मुलाखतीदरम्यान अभिषेकने चित्रपटानंतरचा एक खास अनुभव सांगितला. तो म्हणाला, “मी काही दिवसांपूर्वी ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबलो असताना एका व्यक्तीने मला ‘शंभू राजे’ म्हणून आवाज दिला. माझ्या करिअरमध्ये असा अनुभव यापूर्वी कधीच आला नव्हता.” या प्रसंगामुळे लोकांच्या मनात ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांबद्दल असलेला आदर आणि भावनिक जुळवणूक अधिक जाणवल्याचे त्याने सांगितले.
मराठी प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रेमाने आपण भारावून गेलो असल्याचेही अभिषेकने नमूद केले. संभाजी शाहाजी भोसले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यातील नातं, त्या काळातील संघर्ष आणि भावनिक बाजू समजून घेताना या भूमिकेशी आपण अधिक जोडले गेलो, असेही तो म्हणाला. या चित्रपटासाठी होकार देण्यामागे Riteish Deshmukh वरील विश्वास हे मुख्य कारण असल्याचे अभिषेकने स्पष्ट केले. “रितेश माझ्यासाठी कुटुंबासारखा आहे. तो मला कधीही चुकीच्या भूमिकेसाठी विचारणार नाही, याची मला खात्री होती,” असे सांगत त्याने दोघांमधील मैत्री आणि विश्वासाचाही उल्लेख केला.
रितेशने Raja Shivaji चित्रपटासाठी सर्वप्रथम ‘या‘ कलाकाराची केली होती कास्टिंग!
‘राजा शिवाजी’ चित्रपटासाठी सर्वप्रथम अभिनेता Abhishek Bachchan यालाच विचारणा करण्यात आली होती, असा खुलासा Riteish Deshmukh याने केला आहे. विशेष म्हणजे, अभिषेकने कोणती भूमिका साकारायची आहे हेही न विचारता या चित्रपटासाठी त्वरित होकार दिला होता. याबद्दल बोलताना रितेश म्हणाला, “गेल्या २३ वर्षांत मी कमावलेलं प्रेम आणि आदर याचं हे मोठं उदाहरण आहे.”रितेशने पुढे सांगितले की, “या चित्रपटासाठी Salman Khan, Abhishek Bachchan, Vidya Balan, Fardeen Khan, Boman Irani, Genelia आणि मी स्वतः कोणत्याही मानधनाशिवाय काम केलं आहे. आम्हा सर्वांनी हा चित्रपट मनापासून आणि पूर्णपणे ‘प्रो बोनो’ पद्धतीने केला.” कलाकारांनी केवळ चित्रपटाच्या कथानकावर आणि रितेशवरील विश्वासामुळे या प्रोजेक्टचा भाग होण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.