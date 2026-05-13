Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

Riteish Deshmukh दिग्दर्शित या सिनेमात अभिषेकने ‘शंभू राजे’ अर्थात संभाजी शाहाजी भोसले यांची भूमिका साकारली आहे, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत स्वतः रितेश देशमुख झळकला आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 08:25 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत स्वतः रितेश देशमुख झळकला आहे.
  • मराठी प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रेमाने आपण भारावून गेलो असल्याचेही अभिषेकने नमूद केले.
  • रितेशवरील विश्वासामुळे या प्रोजेक्टचा भाग होण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.
‘राजा शिवाजी’ या ऐतिहासिक चित्रपटाच्या यशामुळे अभिनेता Abhishek Bachchan सध्या चर्चेत आहे. १ मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. Riteish Deshmukh दिग्दर्शित या सिनेमात अभिषेक बच्चनने संभाजी शाहाजी भोसले अर्थात ‘शंभू राजे’ यांची भूमिका साकारली असून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत स्वतः रितेश देशमुख झळकला आहे.

Exclusive: ‘स्वामींची भूमिका करण्याची जबाबदारी खूप मोठी, पेलण्याची आता गरज’ – सुनील गोडसे

एका मुलाखतीदरम्यान अभिषेकने चित्रपटानंतरचा एक खास अनुभव सांगितला. तो म्हणाला, “मी काही दिवसांपूर्वी ट्रॅफिक सिग्नलवर थांबलो असताना एका व्यक्तीने मला ‘शंभू राजे’ म्हणून आवाज दिला. माझ्या करिअरमध्ये असा अनुभव यापूर्वी कधीच आला नव्हता.” या प्रसंगामुळे लोकांच्या मनात ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांबद्दल असलेला आदर आणि भावनिक जुळवणूक अधिक जाणवल्याचे त्याने सांगितले.

मराठी प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रेमाने आपण भारावून गेलो असल्याचेही अभिषेकने नमूद केले. संभाजी शाहाजी भोसले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यातील नातं, त्या काळातील संघर्ष आणि भावनिक बाजू समजून घेताना या भूमिकेशी आपण अधिक जोडले गेलो, असेही तो म्हणाला. या चित्रपटासाठी होकार देण्यामागे Riteish Deshmukh वरील विश्वास हे मुख्य कारण असल्याचे अभिषेकने स्पष्ट केले. “रितेश माझ्यासाठी कुटुंबासारखा आहे. तो मला कधीही चुकीच्या भूमिकेसाठी विचारणार नाही, याची मला खात्री होती,” असे सांगत त्याने दोघांमधील मैत्री आणि विश्वासाचाही उल्लेख केला.

The Maharashtra Files सिनेमाचा Music Launch सोहळा! ‘तेरी आंख्या का काजल’ गर्लचं मराठमोळं गाणं

रितेशने Raja Shivaji चित्रपटासाठी सर्वप्रथमयाकलाकाराची केली होती कास्टिंग!

‘राजा शिवाजी’ चित्रपटासाठी सर्वप्रथम अभिनेता Abhishek Bachchan यालाच विचारणा करण्यात आली होती, असा खुलासा Riteish Deshmukh याने केला आहे. विशेष म्हणजे, अभिषेकने कोणती भूमिका साकारायची आहे हेही न विचारता या चित्रपटासाठी त्वरित होकार दिला होता. याबद्दल बोलताना रितेश म्हणाला, “गेल्या २३ वर्षांत मी कमावलेलं प्रेम आणि आदर याचं हे मोठं उदाहरण आहे.”रितेशने पुढे सांगितले की, “या चित्रपटासाठी Salman Khan, Abhishek Bachchan, Vidya Balan, Fardeen Khan, Boman Irani, Genelia आणि मी स्वतः कोणत्याही मानधनाशिवाय काम केलं आहे. आम्हा सर्वांनी हा चित्रपट मनापासून आणि पूर्णपणे ‘प्रो बोनो’ पद्धतीने केला.” कलाकारांनी केवळ चित्रपटाच्या कथानकावर आणि रितेशवरील विश्वासामुळे या प्रोजेक्टचा भाग होण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.

Web Title: Abhishek bachchan reacts to being called shambu raje at a traffic signal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 08:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raja Shivaji सिनेमातील नवंकोरं गाणं आलं समोर! सई राणीसाहेबांच्या प्रेमाची झलक ‘फूल पारिजात’
1

Raja Shivaji सिनेमातील नवंकोरं गाणं आलं समोर! सई राणीसाहेबांच्या प्रेमाची झलक ‘फूल पारिजात’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

May 13, 2026 | 08:25 PM
बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट 

बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट 

May 13, 2026 | 08:15 PM
Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 

May 13, 2026 | 08:15 PM
भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  

भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  

May 13, 2026 | 08:08 PM
Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax

May 13, 2026 | 07:55 PM
IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

May 13, 2026 | 07:40 PM
Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली “कृपया करून…”

Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली “कृपया करून…”

May 13, 2026 | 07:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM