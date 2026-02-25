Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bigg Boss Marathi 6 : "मी तुला कुशीत घेऊन नाही आलो…" हे काय म्हणाला विशाल? रुचिताचा पारा चढला; "कॅमेरासाठी खेळणं बंद कर"

बिग बॉस मराठी सीझन ६मध्ये आता नात्यांमध्ये तणाव वाढताना दिसत असून रुचिता आणि विशालमध्ये जोरदार वाद झाला. तन्वीच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले.

Updated On: Feb 25, 2026 | 08:16 PM
बिग बॉस मराठी ६ दररोज नवनवीन वळणे घेत आहे. प्रत्येक वळणावर नव्या गोष्टी पाहायला मिळत आहेत. कालपर्यंत एकमेकांचे खास असणारे स्पर्धक एकमेकांच्या विरोधात जातानाही आज फार काही विचार करत नाहीत. ही गेम आहे! येथे प्रत्येक जण स्वतःसाठी खेळायला आहे, त्यामुळे जसा गेम पुढे जाईल तसे नाती-गोती तर तुटणारच होते. याची सुरुवात आता झालेली दिसून येत आहे. बिग बॉसने आजचा प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमोमध्ये रुचिता आणि विशालमध्ये वाद झालेला दिसून येत आहे.

काय म्हणताय प्रोमो?

प्रोमोमध्ये राखी तन्वीला आयुष तिचा बॉयफ्रेंड असल्याचे सांगत होती त्यावर तन्वी पेटून उठते आणि तन्वीची बाजू घेऊन विशालही राखीला समजावतो की ती फक्त त्याची मैत्रीण होती. हे पाहून रुचिताला राग अनावर होतो. ती विशालला म्हणते की हे लोकं जेव्हा मला बोलतात तेव्हा तू काही नाही म्हणत, हसत असतोस आणि आता तन्वीवर आलं की तिची बरोबर बाजू घेतो. तेव्हा विशाल रुचिताला म्हणतो की मी इथे कुणाला कुशीत घेऊन नाही आलो आहे तसेच तो कॅमेरासाठी खेळणं बंद कर असे ही शब्दोच्चार वापरतो.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

गणिताच्या टास्कमध्ये विशाल-राखी आमनेसामने

बिग बॉस मराठी सीझन ६च्या घरात एका टास्कदरम्यान राखी आणि विशाल यांच्यात जोरदार वाद झाला. गणिताच्या टास्कमध्ये विशालने राखीला उचलून पूलजवळ नेल्याने ती संतापली आणि त्याला इशारा दिला. या घटनेचा प्रोमो व्हायरल झाला असून प्रेक्षकांनी विशालच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. आता या प्रकरणावर होस्ट रितेश देशमुख काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तसेच आज प्रकरणावरून रुचिताचे भडकणे व्यर्थ होतं की फक्त फुटेजसाठी केलेला एक स्टंट? या सगळ्या गोष्टींचा खुलासा यंदाच्या भाऊच्या धक्क्यावर होईल.

Feb 25, 2026 | 08:16 PM

