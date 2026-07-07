Marathi Serial: संपूर्ण लूक बदलून ‘ती’ खलनायिका पुन्हा आली; ‘सावळ्याची जणू सावली’च्या सेटवर स्वागताची जोरदार तयारी

मराठी टेलिव्हिजन विश्वात सध्या टीआरपीसाठी चुरशीची स्पर्धा सुरू आहे. प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी वाहिन्या सातत्याने नव्या मालिका, वेगळे विषय आणि कथानकातील अनपेक्षित ट्विस्ट प्रेक्षकांसमोर आणत आहेत. याच झी मराठी वाहिनीने मालिकांसाठी दुपारचं विशेष सत्र सुरू केलं आहे. या सत्रात ‘लक्ष्मी निवास’ आणि ‘सावळ्याची जणू सावली’ या दोन लोकप्रिय मालिका प्रसारित केल्या जात असून, दोन्ही मालिकांना प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. इतकंच नव्हे, तर या दोन्ही मालिका आपल्या वेळेत सातत्याने स्लॉट लीडर ठरत आहेत.
मालिकेत आलेल्या लीपनंतर कथानकाने मोठं वळण घेतलं आहे. सासूने घराबाहेर काढल्यानंतर सावली मेहेंदळे कुटुंबापासून दूर जात स्वतःचं नवं आयुष्य सुरू करते. पुढे तिला जुळी मुलं होतात. यापैकी अबीर सावलीच्या सहवासात वाढतो, तर सारंग ओवीचं संगोपन करताना दिसतो. या नव्या घडामोडींमुळे मालिकेच्या कथानकात अनेक भावनिक आणि रंजक वळणं आली आहेत.
दरम्यान, लीपनंतर मालिकेतील एक महत्त्वाचं पात्र काही काळासाठी दिसेनासं झालं होतं. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र, आता प्रेक्षकांची ही प्रतीक्षा संपली आहे. मालिकेतील लोकप्रिय अभिनेत्री पुन्हा एकदा आपल्या दमदार आणि डॅशिंग अंदाजात भैरवीच्या भूमिकेत पुनरागमन करत आहे.
आगामी भागांमध्ये सावलीच्या आयुष्यात पुन्हा एकदा भैरवी वझेची दमदार एंट्री होणार आहे. सावलीलाच आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठी शत्रू मानणारी भैरवी यावेळी नव्या डावपेचांसह परतत आहे. तिच्या पुनरागमनामुळे मालिकेच्या कथानकात पुन्हा एकदा नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत.
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यापूर्वी भैरवी पारंपरिक साडी आणि साध्या लूकमध्ये प्रेक्षकांसमोर आली होती. मात्र, यावेळी तिचा संपूर्ण अंदाज बदललेला दिसणार आहे. हाय हिल्स, फॉर्मल ब्लेझर सूट, स्टायलिश हेअरस्टाईल आणि मॉडर्न व्यक्तिमत्त्व अशा ग्लॅमरस अवतारात ती प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिचा हा नवा लूक सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरत आहे.
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मात्र, भैरवीचा फक्त लूकच बदललेला नाही, तर तिच्या मनातील सूडाची भावना देखील पूर्वीइतकीच तीव्र आहे. सावलीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणं आणि तिचं सुख हिरावून घेणं, हा तिचा एकमेव उद्देश आहे. त्यामुळे भैरवीच्या पुनरागमनानंतर सावलीसमोर कोणती नवी आव्हानं उभी राहणार आणि या दोघींमधील संघर्ष कोणतं नवं वळण घेणार, याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे.
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तिच्या एंट्रीमुळे कथानकात पुन्हा एकदा नवा संघर्ष, नवे डावपेच आणि थरार पाहायला मिळणार असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.