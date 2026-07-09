Jio की Vodafone? सर्वात कमी किमतीत कोण देतंय बेस्ट पोस्टपेड प्लान? जाणून घ्या

BSNL ने लाँच केला नवा सॅटेलाईट फोन; खरेदी करण्यापूर्वी तुम्हाला घ्यावी लागणार परवानगी
रिलायन्स जिओच्या ३४९ रुपयांच्या पोस्टपेड प्लॅनमध्ये दररोज १०० एसएमएस, अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि एकूण ३० जीबी डेटा मिळतो. याचा दैनंदिन खर्च अंदाजे ११.६३ रुपये येतो. या प्लॅनमध्ये कोणतेही ॲड-ऑन फॅमिली सिमचे फायदे मिळत नाहीत. वापरकर्त्यांना जिओ टीव्ही आणि जिओ एआय क्लाउडचा ॲक्सेस देखील मिळतो. याव्यतिरिक्त, यामध्ये तीन महिन्यांचे जिओ हॉटस्टार, ५० जीबी क्लाउड स्टोरेज आणि १८ महिन्यांचे गूगल एआय प्रो सबस्क्रिप्शन समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये ५,००० जीबी क्लाउड स्टोरेज मिळते.
Vodafone Idea चा सर्वात स्वस्त Vi Max पोस्टपेड प्लॅन ४५१ रुपयांपासून सुरू होतो. या प्लॅनमध्ये ग्राहकांना ५०GB डेटा, अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएसची सुविधा मिळते. याशिवाय, यात रात्री १२ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत अनलिमिटेड नाईट डेटा मिळतो. याशिवाय डेटा रोलओव्हरचा लाभही उपलब्ध आहे. Vi आपल्या ग्राहकांना निवडक OTT सेवा आणि विविध लाइफस्टाइल बेनिफिट्सही देते, ज्यामुळे हा प्लॅन दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त पर्याय ठरतो. तुम्ही एका वर्षासाठी Vi Movies & TV, जिओहॉटस्टार (JioHotstar), किंवा १ वर्षासाठी सोनीलिव्ह (SonyLIV) यापैकी मोफत निवड करू शकता.
जर तुमचा डेटा वापर जास्त असेल आणि OTT प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट किंवा वेब सिरीज पाहण्याची आवड असेल, तर Jio चा पोस्टपेड प्लॅन अधिक मूल्य देणारा ठरू शकतो. मात्र, नियमित वापरासाठी संतुलित सुविधा आणि अतिरिक्त लाइफस्टाइल लाभ हवे असतील, तर Vi चा प्लॅनही चांगला पर्याय आहे. त्यामुळे कोणताही प्लॅन निवडण्यापूर्वी स्वतःच्या गरजा, डेटा वापर आणि मासिक बजेटचा विचार करणे आवश्यक आहे.
PF खात्यात किती पैसे आहेत? घरबसल्या 2 मिनिटांत तपासा EPFO Passbook, जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया