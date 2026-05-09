Ahilyanagar : अहिल्यानगरचा होणार कायापालट ? विकासकामांसाठी 15 कोटींचा निधी मंजूर

Updated On: May 09, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरचा होणार कायापालट ? विकासकामांसाठी 15 कोटींचा निधी मंजूर
अहिल्यानगर/पोपट पिटेकर : अहिल्यानगरच्या विकासकामांसाठी 15 कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर स्थानिक प्रशासन आता अ‍ॅक्शनमोडमध्ये काम करत आहे. आमदार संग्राम जगताप यांच्या विशेष प्रयत्नातून आणि महायुती सरकारच्या माध्यमातून अहिल्यानगर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी 15 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचा भव्य भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला.

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शुभहस्ते शहराच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या तीन मोठ्या प्रकल्पांचा शुभारंभ करण्यात आला.चितळे रोड येथील ऐतिहासिक नेहरू मार्केटच्या ठिकाणी 9 कोटी 34 लाख रुपये निधीतून भव्य व्यापारी संकुल आणि आधुनिक भाजी मार्केट उभारले जाणार आहे. यामुळे मध्यवर्ती बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना आणि नागरिकांना हक्काची व सुसज्ज जागा मिळणार आहे.

सावेडी उपनगरातील प्रवाशांची सोय लक्षात घेता, 5 कोटी रुपये निधी खर्चून बसस्थानकाचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे. अत्याधुनिक इमारत आणि प्रवासी सुविधांनी सज्ज अशा या स्थानकाचे भूमिपूजन संपन्न झाले. पत्रकार चौक ते डी.एस.पी. चौक दरम्यान66.37 लाख रुपये खर्चून बसवण्यात आलेल्या सेंट्रल लाईन एल.ई.डी. पथदिव्यांचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे हा मुख्य रस्ता आता प्रकाशमान झाला असून रात्रीच्या वेळी वाहनधारकांची मोठी सोय होणार आहे. या सर्वसोयी सुविधांमुळे नागरिकांनी देखील समाधान व्यक्त केलं आहे.

Published On: May 09, 2026 | 03:25 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
May 18, 2026 | 09:49 PM
May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM