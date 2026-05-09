"तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह…", पती असावा तर असा… बिगबॉस फेम 'या' प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट

Akshay Kelkar 2nd New Home In Mumbai : मायानगरी मुंबईत आपल्या हक्काचं घर असावं असं कोणाला वाटत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक मराठी कलाकारांनी त्यांच्या स्वप्नातलं हक्काचं घर घेतलं आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 02:57 PM
"तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह…", पती असावा तर असा… बिगबॉस फेम 'या' प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट

Updated On: May 09, 2026 | 02:57 PM
  • पती असावा तर असा.
  • बिगबॉस फेम ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट
Akshay Kelkar 2nd New Home In Mumbai : मायानगरी मुंबईत आपल्या हक्काचं घर असावं असं कोणाला वाटत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक मराठी कलाकारांनी त्यांच्या स्वप्नातलं हक्काचं घर घेतलं आहे. अंशुमन विचारे, अंकिता वालावलकर आणि अशा बऱ्य़ाच मंडळींनी मुंबईत घर घेतलं. याचपार्श्वभूमीवर आता बिग बॉसच्या चौथ्या पर्वाचा विजेता अभिनेता अक्षय केळकरने देखील दुसरं नवं घर घेतलं आहे. अक्षयने साधना कातकर हिच्याशी मागच्या वर्षी लग्नगाठ बांधली. यंदा त्यांच्या लग्नाला वर्ष झालं. याच मुहुर्तावर पत्नीला लग्नाचं खास गिफ्ट म्हणून अक्षयने नवं घर घेतलं आहे.

लग्नाच्या वाढदिवसाचं सुंदर गिफ्ट मिळाल्यावर अभिनेत्या पत्नीने पतीसाठी खास पोस्ट केली आहे. साधना लिहिते की, मुंबईत हे घर घेणं कधीच, कधीच सोपं नव्हतं, पण तू ते शक्य करून दाखवलंस! आपल्या लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त, त्याने मला माझं स्वप्न भेट दिलं!

डियर नवरोबा, मला इतकं स्पेशल फील करुन दिल्याबद्दल धन्यवाद! अख्खं नवीन घर भेट दिलं??? तू वेडाच आहेस! मी तुझ्याशिवाय स्वतःची कल्पनाही करू शकत नाही! मला कळलंच नाही की मी माझे सर्व निर्णय तुला कधीपासून शेअर करायला लागले आणि तू मला लढायला आणि हार न मानायला कसं शिकवलंस!
तू मला एक कणखर आणि स्वतंत्र व्यक्ती बनवत आहेस.तुला लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, अशी खास पोस्ट लिहित साधनाने अक्षयला लग्नाच्या वाढदिवासाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

 

त्यावर अक्षय देखील असं म्हणतो की, “तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह करतेस. तुझं स्वप्न सत्यात उतरताना पाहणं, हे माझ्यासाठी कायम सुखावणारं आहे. आपण एकत्र मिळून पूर्ण करणार असलेल्या अनेक स्वप्नांची ही तर फक्त सुरुवात आहे. तू नेहमी माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि प्रत्येक क्षण इतका खास बनवल्याबद्दल धन्यवाद. तू माझी बायको असल्य़ाचा मला अभिमान वाटतो असं म्हणत अक्षयने देखील पत्नीला खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. अक्षयने हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्यावर नेटऱ्यांनी आणि सेलिब्रिटींनी देखील कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. अक्षय केळकर बद्दल सांगायचं तर, अक्षयने बिग बॉस मराठीच्या चौथ्या पर्वात बाजी मारली. त्याचव्यतिरिक्त दोन कटींग या शॉर्ट फिल्ममधील त्याची भुमिका अनेकांना आवडली देखील. अक्षय काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाहच्या काजळमाया मालिकेत देखील झळकला होता.

