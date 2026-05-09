“तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह…”, पती असावा तर असा… बिगबॉस फेम ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट

लग्नाच्या वाढदिवसाचं सुंदर गिफ्ट मिळाल्यावर अभिनेत्या पत्नीने पतीसाठी खास पोस्ट केली आहे. साधना लिहिते की, मुंबईत हे घर घेणं कधीच, कधीच सोपं नव्हतं, पण तू ते शक्य करून दाखवलंस! आपल्या लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त, त्याने मला माझं स्वप्न भेट दिलं!
डियर नवरोबा, मला इतकं स्पेशल फील करुन दिल्याबद्दल धन्यवाद! अख्खं नवीन घर भेट दिलं??? तू वेडाच आहेस! मी तुझ्याशिवाय स्वतःची कल्पनाही करू शकत नाही! मला कळलंच नाही की मी माझे सर्व निर्णय तुला कधीपासून शेअर करायला लागले आणि तू मला लढायला आणि हार न मानायला कसं शिकवलंस!
तू मला एक कणखर आणि स्वतंत्र व्यक्ती बनवत आहेस.तुला लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, अशी खास पोस्ट लिहित साधनाने अक्षयला लग्नाच्या वाढदिवासाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
View this post on Instagram
Apurva Nemlekar : अभिनेत्री घेऊन येतेय नवी मालिका! ‘ती येतेय…’ AI Micro Drama Padmini
त्यावर अक्षय देखील असं म्हणतो की, “तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह करतेस. तुझं स्वप्न सत्यात उतरताना पाहणं, हे माझ्यासाठी कायम सुखावणारं आहे. आपण एकत्र मिळून पूर्ण करणार असलेल्या अनेक स्वप्नांची ही तर फक्त सुरुवात आहे. तू नेहमी माझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि प्रत्येक क्षण इतका खास बनवल्याबद्दल धन्यवाद. तू माझी बायको असल्य़ाचा मला अभिमान वाटतो असं म्हणत अक्षयने देखील पत्नीला खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. अक्षयने हे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्यावर नेटऱ्यांनी आणि सेलिब्रिटींनी देखील कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. अक्षय केळकर बद्दल सांगायचं तर, अक्षयने बिग बॉस मराठीच्या चौथ्या पर्वात बाजी मारली. त्याचव्यतिरिक्त दोन कटींग या शॉर्ट फिल्ममधील त्याची भुमिका अनेकांना आवडली देखील. अक्षय काही दिवसांपूर्वी स्टार प्रवाहच्या काजळमाया मालिकेत देखील झळकला होता.
Shreerang Godbole : श्रीरंग कळण्यासाठी ‘हे’ चित्रपट पहा! कथा मांडण्याची एक वेगळी शैली