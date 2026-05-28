Bashir Badr Death : तुटलेल्या हृदयाचे बोल हरपले! उर्दू साहित्यातला नामवंत काळाच्या पडद्याआड, कवी बशीर बद्र यांचे निधन

Updated On: May 28, 2026 | 05:24 PM IST
प्रसिद्ध उर्दू गझलकार Bashir Badr यांचे वयाच्या ९१व्या वर्षी निधन झाले असून साहित्यविश्वावर शोककळा पसरली आहे. उर्दू साहित्याला समृद्ध करणाऱ्या बशीर बद्र यांनी आयुष्यभर आपल्या लेखणीतून प्रेम, वेदना आणि जीवनाचे विविध रंग मांडले.

  • अखेर या शब्दांच्या सूर्याचा अस्त झाला आहे
  • त्यांनी लिहलेल्या गजली उद्याही कविप्रेमांच्या मनावर राज्य करेल, हे नक्की!
  • “कवी आणि त्यांच्या कविता आमच्या नेहमी लक्षात राहतील.”
उर्दू प्रेमी तसेच कवितांची आवड असणाऱ्या प्रत्येकाला हादरवून सोडणारी बातमी! प्रसिद्ध उर्दू गझलकार Bashir Badr काळाच्या पडद्याआड झाले आहेत. आपले संपूर्ण आयुष्य उर्दू साहित्य क्षेत्रासाठी वाहिले. वयाच्या 91 व्या वर्षी अखेर कवींनी अखेरचा श्वास घेतला आणि उर्दू भाषेने एक महत्वाचा हिरा कायमचा गमावला. साहित्य क्षेत्रात बशीर यांचे योगदान अफाट आहे, त्यांच्या योगदानामुळे त्यांना पद्मश्री जाहीर करण्यात आला होता. अखेर या शब्दांच्या सूर्याचा अस्त झाला आहे. परंतु, त्यांनी लिहलेल्या गजली, उद्याही कविप्रेमांच्या मनावर राज्य करेल, हे नक्की!

Dementia आजराने गेली होती स्मृती!

कवी बशीर काही काळापासून Dementia या आजाराने त्रस्त होते. हा आजार म्हणजे स्मृतीभंश! अगदी कवींना त्यांनी स्वतः लिहलेल्या ओळीही लक्षात नव्हत्या. या काळात त्यांच्या पत्नीने त्यांना त्यांनी लिहलेल्या कविता ऐकवल्या आणि त्यांना त्यांच्या लेखणीशी जोडून ठेवलं.

सिनेक्षेत्रातून आल्या प्रतिक्रिया!

कवींच्या जाण्याची बातमी येताच सिनेक्षेत्रातून श्रद्धांजली वाहिल्या जाऊ लागल्या. संगीत सृष्टीतील नामवंत गीतकारांनी बशीर यांना आदरांजली वाहिली. गीतकार जावेद अख्तर यांनीही पोस्ट केली आहे. उर्दूमध्ये लिहीत यांनी कवींना आदरांजली वाहिली आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, “आज आमची उर्दू आणखीन गरीब झाली. बशीर बद्र सारखे थोर कवी आपल्याला सोडून निघून गेले. पण हा कवी आणि त्यांच्या कविता आमच्या नेहमी लक्षात राहतील.”

आपलं आयुष्य साहित्यासाठी अर्पण केलेल्या आणि उर्दू तसेच मराठी लेखनात आपले योगदान देणारे कवी बशीर बद्र आपल्या लेखणीने नेहमीच जिंवत राहतील आणि प्रत्येकाला प्रेरणा देत राहतील.

Published On: May 28, 2026 | 05:24 PM

