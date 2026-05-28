Tesla ची नवी कमाल! कारच्या छतामधून येणार थंड हवा, उन्हात गाडी तापन्यापासून सुटका!

Updated On: May 28, 2026 | 04:54 PM IST
सारांश

टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारमध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसात थंड वातावरण ठेवण्यासाठीचे एक नवीन फीचर, नवीन Glass Roof Cooling टेक्नोलॉजी बनवलेली आहे. यामुळे कारचे केबिन गाडी उन्हात उभी असतानाही थंड राहू शकेल.

विस्तार

उन्हाळ्याच्या दिवसात उन्हात उभी असलेली कार अगदी काहीच मिनिटात तापलेल्या भट्टीसारखी गरम होते. खासकरून ग्लास रुफ  आणि  पॅनोरमिक सनरुफ असलेल्या कारमध्ये गाडी लवकर आणि जास्त गरम होत असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळतात. आता टेस्लाने या समस्येवर एक नवीन उपाय शोधून काढण्याचा प्रयत्न केलं आहे. रिपोर्ट्सनुसार एका खास Cooling Technology चा पेटेंट कंपनीने आपल्या नावे करून घेतला आहे, जो Glass Roof च्या माध्यमाने केबिनला थंड ठेवण्यासाठी मदत करतो.

टेस्लाची ही नवीन टेक्नोलॉजी विशेषता इलेक्ट्रिक कारसाठी जास्त उपयोगी मानली जातेय. कारण EV मध्ये AC चालवल्यास बॅटरीवर परिणाम होतो. याच कारणासाठी कंपनीने आता अशा स्मार्ट टेक्नोलॉजीवर काम करायला सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे कार आतूनच जास्तीत जास्त थंड राहील आणि बॅटरीवर जास्त दबाव पडणार नाही. या बातमीनंतर टेस्लाच्या या नवीन टेकनीक बद्दल नेटकरी बरीच चर्चा करत आहेत.

कशी काम करेल टेस्लाची ही नवीन ग्लास रुफ टेक्नोलॉजी

रिपोर्ट्सनुसार टेस्लाच्या नवीन टेक्नोलॉजीमध्ये Panoramic Glass Roof ला या पद्धतीने डिजाइन करण्यात आलं आहे कि ते सूर्याच्या प्रखर उनाला बऱ्याच अंशी थांबवू शकते. खास मटेरियल आणि स्मार्ट लेयरिंगच्या मदतीने केबिनच्या आतील भागाला थंड ठेवण्यात येऊ शकते. काही रिपोर्ट्सच्या मते हा दावा केला जातोय कि, ही सिस्टम कारच्या आत एयर फ्लो चांगला ठेवण्यासाठी मदत करू शकते, ज्यामुळे जास्त थंड हवा केबिनमध्ये राहू शकेल.

याचा फायदा खासकरून त्या EV मालकांना होऊ शकतो जे जास्त उष्णता असलेल्या ठिकाणी राहतात. इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये बॅटरी आणि केबिन दोन्ही गोष्टींना थंड ठेवणे गरजेचे असते. हेच कारण आहे कि टेस्ला आता पारंपारिक कुलिंग सिस्टमच्या पुढे जाऊन नवीन टेक्नोलॉजीवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

EV ची रेंज आणि कम्फर्ट दोन्हीचा यामुळे फायदा

इलेक्ट्रिक कारमध्ये AC जास्त वापरल्यामुळे बॅटरीलवकर संपू शकते. या कारणांमुळेच कंपन्या आता असे उपाय शोधात आहेत कि ज्याने कारचे केबिन जास्त बॅटरी न खर्ची करता थंड ठेवता येऊ शकेल. टेस्लाची नवीन ग्लास रुफ टेक्नोलॉजी याच दिशेने पुढे पूल टाकत आहे. जर ही सिस्टम यशस्वी ठरली, तर EV च्या रेंजवर AC चा परिणाम कमी करता येऊ शकेल.

याच्या शिवायही जास्त आरामदायक प्रवासाचा अनुभवही घेता येऊ शकेल. येणाऱ्या दिवसांमध्ये इतर कंपन्यादेखील अशा तंत्रज्ञानाला अवगत करण्याचा प्रयत्न करतील. आताच्या घडीला टेस्लाचा हा अफलातून नवीन उपक्रम लोकांना आवडू लागला आहे आणि भविष्यातील स्मार्ट टेक्नोलॉजी म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे.

Published On: May 28, 2026 | 04:54 PM

