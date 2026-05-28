Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Icc Announces Match Officials For The 2026 Womens T20 World Cup

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

Updated On: May 28, 2026 | 05:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

महिला T20 विश्वचषकाची ही सलग तिसरी आवृत्ती आहे, ज्यामध्ये स्पर्धेसाठी ICC ने नियुक्त केलेले सामना अधिकारी पूर्णपणे महिलाच आहेत. 2026 च्या महिला T20 विश्वचषकादरम्यान एकूण 33 सामने ज्यामध्ये अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे.

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा (Photo Credit- X)

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा
  • यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!
ICC महिला T20 विश्वचषक 2026 ची सुरुवात 12 जून रोजी होणार असून, उद्घाटनाचा सामना यजमान इंग्लंड आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल. या महास्पर्धेची मागील आवृत्ती 2024 मध्ये पार पडली होती, ज्यामध्ये न्यूझीलंड संघ विजेता ठरला होता. यावेळी आपल्या विजेतेपदाचे रक्षण करणे हे त्यांच्यासाठी काही सोपे काम असणार नाही. दरम्यान, ही स्पर्धा सुरू होण्याच्या काहीच दिवस आधी, ICC ने गट फेरीतील सामन्यांसाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या सामना अधिकाऱ्यांची (Match Officials) नावे जाहीर केली आहेत. या यादीमध्ये एकूण 14 पंच (Umpires) आणि चार सामना रेफरींचा समावेश आहे.

ICC कडून केवळ महिलांचा समावेश असलेले सामना अधिकाऱ्यांचे मंडळ नियुक्त

महिला T20 विश्वचषकाची ही सलग तिसरी आवृत्ती आहे, ज्यामध्ये स्पर्धेसाठी ICC ने नियुक्त केलेले सामना अधिकारी पूर्णपणे महिलाच आहेत. 2026 च्या महिला T20 विश्वचषकादरम्यान एकूण 33 सामने ज्यामध्ये अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे. या आवृत्तीसाठी निवडण्यात आलेल्या 14 सामना अधिकाऱ्यांमध्ये आणि चार सामना रेफरींमध्ये, नऊ सदस्यांनी यापूर्वी 2024 च्या विश्वचषकातही काम केले आहे. या सामना अधिकाऱ्यांच्या गटामधील सर्वात अनुभवी सदस्याचा विचार करता, ऑस्ट्रेलियाच्या क्लेअर पोलोसॅक या आघाडीवर आहे; त्या सहाव्यांदा या स्पर्धेत पंच म्हणून काम करणार असून, त्यांनी यापूर्वीच एकूण 22 सामन्यांमध्ये पंचगिरी केली आहे. अनुभवाच्या बाबतीत त्यांच्या पाठोपाठ पंच जॅकलीन विल्यम्स आणि किम कॉटन यांचा क्रमांक लागतो; या दोघांनीही आतापर्यंत महिला T20 विश्वचषकामध्ये प्रत्येकी 19 सामन्यांमध्ये पंच म्हणून काम पाहिले आहे.

चार भारतीय महिलांचाही समावेश

ICC ने 2026 च्या T20 विश्वचषकासाठी जाहीर केलेल्या सामना अधिकाऱ्यांच्या यादीत चार भारतीय महिलांनाही स्थान मिळाले आहे; यापैकी तीन महिला पंच म्हणून काम पाहतील, तर एक महिला सामना रेफरीची भूमिका बजावणार आहे. अनुभवी भारतीय सामना रेफरी जी.एस. लक्ष्मी ज्या 2024 च्या T20 विश्वचषकाचाही भाग होत्या त्या या विश्वचषकात पुन्हा एकदा त्याच जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिसतील. त्यांच्या व्यतिरिक्त, जननी एन, वृंदा राठी आणि गायत्री वेणुगोपालन यांना पंचगिरीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

महिला T20 विश्वचषकासाठी पंचांचे पॅनेल

लॉरेन एजेनबॅग, किम कॉटन, अण्णा हॅरिस, शथिरा जाकीर जेसी, केरिन क्लास्ते, कँडेस ला बोर्डे, जननी एन (भारत), निमाली परेरा, क्लेअर पोलोसाक, वृंदा राठी (भारत), सुझान रेडफर्न, एलॉइस शेरीडन, जॅकलीन विल्यम्स, गायत्री वेणुगोपाल (भारत).

महिला T20 विश्वचषक 2026 साठी मॅच पंचांचे पॅनेल

ट्रुडी अँडरसन, शांद्रे फ्रिट्झ, जीएस लक्ष्मी (भारत), मिशेल परेरा.

Web Title: Icc announces match officials for the 2026 womens t20 world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही, तरी पंपांवर रांगा का? सरकारने सांगितलं नेमकं कारण
1

Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही, तरी पंपांवर रांगा का? सरकारने सांगितलं नेमकं कारण

AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup
2

AI-सपोर्टेड स्मार्ट टीव्हींची नवी रेंज! Samsung ने लॉन्च केला 2026 Vision AI TV Lineup

India US Trade: भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती! १ जून रोजी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीत
3

India US Trade: भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती! १ जून रोजी अमेरिकेचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दिल्लीत

PM Modi Appeal: देशात भीषण उष्णतेचा हाहाकार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना भावुक आवाहन, म्हणाले….
4

PM Modi Appeal: देशात भीषण उष्णतेचा हाहाकार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना भावुक आवाहन, म्हणाले….

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

May 28, 2026 | 05:20 PM
National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

May 28, 2026 | 05:00 PM
Pune LPG Cylinder Fraud : पुण्यात फसवणूकीचा नवा प्रकार? सिलेंडरमधून गॅस ऐवजी निघालं पाणी; VIRAL VIDEO ने धुमाकूळ

Pune LPG Cylinder Fraud : पुण्यात फसवणूकीचा नवा प्रकार? सिलेंडरमधून गॅस ऐवजी निघालं पाणी; VIRAL VIDEO ने धुमाकूळ

May 28, 2026 | 04:59 PM
Tesla ची नवी कमाल! कारच्या छतामधून येणार थंड हवा, उन्हात गाडी तापन्यापासून सुटका!

Tesla ची नवी कमाल! कारच्या छतामधून येणार थंड हवा, उन्हात गाडी तापन्यापासून सुटका!

May 28, 2026 | 04:54 PM
ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

May 28, 2026 | 04:53 PM
‘तुम्ही लग्न करून काय उखाडलं…’ Troller वर भडकली Shamita Shetty! राग झाला अनावर अन् एकाएका प्रश्नाचे दिले सडेतोड उत्तर

‘तुम्ही लग्न करून काय उखाडलं…’ Troller वर भडकली Shamita Shetty! राग झाला अनावर अन् एकाएका प्रश्नाचे दिले सडेतोड उत्तर

May 28, 2026 | 04:39 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM