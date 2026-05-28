Womens T20 World Cup 2026 साठी ICC कडून मॅच ऑफिशियल्सची घोषणा; यादीत 4 भारतीय महिलांचाही समावेश!

महिला T20 विश्वचषकाची ही सलग तिसरी आवृत्ती आहे, ज्यामध्ये स्पर्धेसाठी ICC ने नियुक्त केलेले सामना अधिकारी पूर्णपणे महिलाच आहेत. 2026 च्या महिला T20 विश्वचषकादरम्यान एकूण 33 सामने ज्यामध्ये अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे. या आवृत्तीसाठी निवडण्यात आलेल्या 14 सामना अधिकाऱ्यांमध्ये आणि चार सामना रेफरींमध्ये, नऊ सदस्यांनी यापूर्वी 2024 च्या विश्वचषकातही काम केले आहे. या सामना अधिकाऱ्यांच्या गटामधील सर्वात अनुभवी सदस्याचा विचार करता, ऑस्ट्रेलियाच्या क्लेअर पोलोसॅक या आघाडीवर आहे; त्या सहाव्यांदा या स्पर्धेत पंच म्हणून काम करणार असून, त्यांनी यापूर्वीच एकूण 22 सामन्यांमध्ये पंचगिरी केली आहे. अनुभवाच्या बाबतीत त्यांच्या पाठोपाठ पंच जॅकलीन विल्यम्स आणि किम कॉटन यांचा क्रमांक लागतो; या दोघांनीही आतापर्यंत महिला T20 विश्वचषकामध्ये प्रत्येकी 19 सामन्यांमध्ये पंच म्हणून काम पाहिले आहे.
ICC ने 2026 च्या T20 विश्वचषकासाठी जाहीर केलेल्या सामना अधिकाऱ्यांच्या यादीत चार भारतीय महिलांनाही स्थान मिळाले आहे; यापैकी तीन महिला पंच म्हणून काम पाहतील, तर एक महिला सामना रेफरीची भूमिका बजावणार आहे. अनुभवी भारतीय सामना रेफरी जी.एस. लक्ष्मी ज्या 2024 च्या T20 विश्वचषकाचाही भाग होत्या त्या या विश्वचषकात पुन्हा एकदा त्याच जबाबदाऱ्या पार पाडताना दिसतील. त्यांच्या व्यतिरिक्त, जननी एन, वृंदा राठी आणि गायत्री वेणुगोपालन यांना पंचगिरीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
लॉरेन एजेनबॅग, किम कॉटन, अण्णा हॅरिस, शथिरा जाकीर जेसी, केरिन क्लास्ते, कँडेस ला बोर्डे, जननी एन (भारत), निमाली परेरा, क्लेअर पोलोसाक, वृंदा राठी (भारत), सुझान रेडफर्न, एलॉइस शेरीडन, जॅकलीन विल्यम्स, गायत्री वेणुगोपाल (भारत).
ट्रुडी अँडरसन, शांद्रे फ्रिट्झ, जीएस लक्ष्मी (भारत), मिशेल परेरा.