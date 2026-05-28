  Epfo New Withdrawal Rules Want To Withdraw 100 Pc Of Your Pf Amount Check Latest Updates

EPFO New Rules: नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! PF चे 100% पैसे UPI द्वारे काढता येणार? EPFO चे नवे नियम काय सांगतात?

Updated On: May 28, 2026 | 05:23 PM IST
सारांश

PF चे 100% पैसे UPI द्वारे काढता येणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. मात्र यामागचे सत्य काय, EPFO चे नवे नियम नेमके काय सांगतात आणि नोकरी करणाऱ्यांवर याचा काय परिणाम होणार, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. Employees' Provident Fund Organisation च्या नव्या अपडेटमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! PF चे 100% पैसे UPI द्वारे काढता येणार? EPFO चे नवे नियम काय सांगतात?

नोकरी करणाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट! PF चे 100% पैसे UPI द्वारे काढता येणार? EPFO चे नवे नियम काय सांगतात?

विस्तार

PF withdrawal via UPI : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) लवकरच देशातील लाखो नोकरदार लोकांसाठी एक मोठा बदल घडवून आणणार आहे. EPFO ​​3.0 अंतर्गत, पीएफ काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सोपी आणि जलद होणार आहे. आतापर्यंत, पीएफ निधी काढण्यासाठी एक लांबलचक प्रक्रिया, कागदपत्रांची पडताळणी आणि अनेक दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत होती. तथापि, नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर, सदस्य UPI द्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरित करू शकतील. यामुळे केवळ कागदपत्रांचे कामच कमी होणार नाही, तर पीएफ काढण्यासाठी लागणारा वेळही लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

चाचणी पूर्ण

सरकार आणि EPFO ​​चे उद्दिष्ट संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि कागदविरहित करण्याचे आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पैशांसाठी वारंवार कार्यालयात जावे लागणार नाही. विशेष म्हणजे, या सुविधेची चाचणी पूर्ण झाली आहे आणि ती लवकरच सुरू केली जाऊ शकते. तथापि, अधिकृत सुरू होण्याची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, EPFO ​​सदस्य त्यांच्या खात्यातून किती रक्कम काढू शकतील? नवीन प्रणालीनुसार, सदस्य त्यांच्या एकूण ईपीएफ शिल्लकीच्या अंदाजे ५०% ते ७५% रक्कम काढू शकतील. तथापि, सर्व परिस्थितीत संपूर्ण रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ईपीएफओच्या नियमांनुसार, भविष्यासाठी सुरक्षा ठेव म्हणून खात्यात किमान २५% रक्कम शिल्लक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, जर एखाद्या सदस्याच्या खात्यात ₹४ लाख असतील, तर ते जास्तीत जास्त ₹३ लाख काढू शकतील, तर खात्यात किमान ₹१ लाख शिल्लक असणे आवश्यक आहे.

याव्यतिरिक्त, ईपीएफओने ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा देखील वाढवली आहे. पूर्वी, केवळ ₹१ लाख पर्यंतचे दावे जलदगतीने निकाली काढले जात होते; आता ही मर्यादा ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, सदस्य वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती, मुलांचे शिक्षण, लग्न किंवा घर खरेदी आणि बांधकामासाठी कमी कालावधीत मोठी रक्कम काढू शकतील. अनेक प्रकरणांमध्ये, ही रक्कम केवळ ३ दिवसांत त्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते.

केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी नुकतेच जाहीर केले की, यूपीआय-आधारित पीएफ पैसे काढण्याच्या प्रणालीची चाचणी पूर्ण झाली आहे. या नवीन सुविधेअंतर्गत, सदस्य त्यांच्या खात्यातील काढता येण्याजोगी रक्कम पाहू शकतील आणि त्यांचा यूपीआय पिन वापरून त्वरित व्यवहार करू शकतील. पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील, ज्यामुळे सदस्यांना ऑनलाइन पेमेंट करणे किंवा एटीएममधून रोख रक्कम काढणे शक्य होईल.

ईपीएफओ ३.० चा सर्वात मोठा फायदा हा असेल की, कर्मचाऱ्यांना आता लहान खर्चांसाठी किंवा आपत्कालीन गरजांसाठी जास्त वेळ थांबावे लागणार नाही. सध्या, पीएफ दावा प्रक्रियेला कधीकधी आठवडे लागतात, परंतु ही नवीन प्रणाली डिजिटल बँकिंगइतकीच सोपी करू शकते.

देशात ईपीएफओचे ७० दशलक्षाहून अधिक सदस्य आहेत आणि या बदलामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. ही सुविधा विशेषतः तरुण आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. भविष्यात, पीएफ काढणे हे आज यूपीआय वापरून पैसे पाठवण्याइतकेच सोपे होऊ शकते.

Published On: May 28, 2026 | 05:23 PM

