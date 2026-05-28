Pune LPG Cylinder Fraud : पुण्यात फसवणूकीचा नवा प्रकार? सिलेंडरमधून गॅस ऐवजी निघालं पाणी; VIRAL VIDEO ने धुमाकूळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, जय भवानी वसाहतीतील स्थानिकांनी तक्रार केली आहे की, त्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या गॅस सिलेंडरमध्ये पाणी आढळले आहे. स्थानिकांच्या तक्रारीनुसार, जवळपास ३ ते ४ लिटर, तर काही सिलेंडरमध्ये तब्बल १० किलोपर्यंत पाणी असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, सिलेंडर नीट काम करत नव्हता त्यावेळी त्याची तपासणी करण्यात आली. यावेळी सिलेंडरमध्ये गॅस ऐॅवजी पाणी आढळले.
या प्रकारामुळे नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मूलभूत गरजांसाठी देखील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. लोकांनी संताप व्यक्त करत, आम्ही पैसे भरतो, याचे मिळते काय, पाणी? असा प्रश्न केला आहे.
लोकांनी याबाबत गॅस एजन्सीकडे तक्रारी देखील केल्या आहे. यामुळे स्थानिक ग्राहकांनी फसवणूक आणि पुरवठ्यात सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करावी असे नागरिकांचे म्हटले आहे. तर घरगुती गॅस सिलेंडर वितरकाने सिलेंडर थेट कंपनीकडून येतो असे सांगत या घटना कमी घडतात असे म्हटले आहे.
या घटनेचा सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक नागरिक सिल बंद सिलेंडरची तपासणी करत आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की सिलेंडरमध्ये पेन सारखी वस्तू घातल्यानंतर त्यातून पाणी पडताना दिसत आहे.
सिलेंडर में गैस की जगह निकला पानी ! वीडियो वायरल ◆ पुणे के जय भवानी जनता वसाहत की है घटना #Pune | Pune Gas Cylinder pic.twitter.com/6XJhccPLSF — News24 (@news24tvchannel) May 28, 2026
