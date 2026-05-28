Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Tmc On Verge Of Split 20 Mps And 50 Mlas Ready To Leave Party

National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

Updated On: May 28, 2026 | 05:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

West Bengal politics : तृणमूलचे ज्येष्ठ खासदार सौगत रॉय यांनी ते पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले. रॉय म्हणाले, भाजप आणि सौमित्र खान पत्रकारांना जे काही सांगत आहेत ते उघड खोटे आहे. असे काहीही होणार नाही.

West Bengal politics TMC crisis 2026, Soumitra Khan BJP claim TMC split

National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तृणमूल काँग्रेसचे सुमारे ५० आमदार सध्या पक्षावर नाराज
  • तृणमूल काँग्रेसमध्ये लवकरच मोठी फुट पडणार असून सुमारे २० खासदार पक्ष सोडून जाणार
 West Bengal Politics:  पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सत्ता गमावणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अनेक आमदार आणि खासदारांनी पक्षाच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात उघड भूमिका घेतली आहे. त्यांनी बोलवल्या बैठकांना तृणमूलचे आमदार- खासदार गैरहजर रहात असून ममता बॅनर्जी यांच्या धोरणांविरोधात टीका करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसमध्ये लवकरच मोठी फुट पडणार असून सुमारे २० खासदार पक्ष सोडून जाणार असल्याचा दावा एका भाजप नेत्याने केला आहे.

भाजपचे खासदार सौमित्र खान यांनी म्हटले आहे की, तृणमूल काँग्रेसचे सुमारे ५० आमदार सध्या पक्षावर नाराज आहेत. पक्षाच्या २० खासदारांमध्येही अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. भाजप खासदाराचे ठाम म्हणणे आहे की, जर पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने संमती दिली, तर हे नेते पक्ष बदलून भाजपमध्ये सामील होण्यास सज्ज आहेत.  या संदर्भात भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. जर ही परिस्थिती प्रत्यक्षात आली तर तृणमूल काँग्रेसचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल, असा दावा आय भाजप खासदाराने केला.

Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे आभार

 

१०० हून अधिक नगरसेवकांचा राजीनामा

विशेष म्हणजे, सौमित्र खान यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा १०० हून अधिक नगरसेवकांनी यापूर्वीच तृणमूल काँग्रेसचा राजीनामा दिला आहे. दरम्यान, काकोली घोष दस्तीदार आणि फिरहाद हकीम यांसारखे पक्षातील प्रमुख नेते नेतृत्वावर नाराज असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. आमदार हकीम यांनी आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली नसली, तरी दस्तीदार यांनी मात्र आपली नाराजी यापूर्वीच बोलून दाखवली आहे. त्यांच्या मुलाने तर, दस्तीदार आपल्या खासदारकीच्या जागेचाही राजीनामा देण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले होते.

Matoshree call to Devendra Fadnavis: ‘मातोश्री’वरून थेट देवेंद्र फडणवीसांना फोन अन् झटका एकनाथ शिंदेंना

भाजप नेते खोटारडे असे काहीच नाही

तृणमूलचे ज्येष्ठ खासदार सौगत रॉय यांनी ते पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले. रॉय म्हणाले, भाजप आणि सौमित्र खान पत्रकारांना जे काही सांगत आहेत ते उघड खोटे आहे. असे काहीही होणार नाही. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तृणमूलचे अनेक प्रमुख नेते भाजपमध्ये सामील झाले होते, परंतु ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर ते परतले. पण यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. बंगालमध्ये आता भाजप सत्तेवर असून, तृणमूलच्या पंधरा वर्षांच्या राजवटीचा अंत झाला आहे. तृणमूलमध्ये ‘सर्व काही ठीक नाही’ याची चिन्हे स्पष्ट होत असतानाच या अटकळी निर्माण होत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत, अनेक आमदार, खासदार आणि नेत्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

Web Title: Tmc on verge of split 20 mps and 50 mlas ready to leave party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाजप संघटनेत मोठे फेरबदल; पंजाब, हरियाणासह ‘या’ चार राज्यांतील प्रदेशाध्यक्ष बदलले
1

भाजप संघटनेत मोठे फेरबदल; पंजाब, हरियाणासह ‘या’ चार राज्यांतील प्रदेशाध्यक्ष बदलले

MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार
2

MLC Election 2026: महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला फायनल! भाजप ११, शिवसेना ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस २ जागा लढवणार

Detect, Delete, Deport : बंगाल सरकारच्या कडक भूमिकेमुळे बांगलादेशी घुसखोरांमध्ये दहशत; स्वत:च मायदेशी परण्यास तयार?
3

Detect, Delete, Deport : बंगाल सरकारच्या कडक भूमिकेमुळे बांगलादेशी घुसखोरांमध्ये दहशत; स्वत:च मायदेशी परण्यास तयार?

West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा
4

West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

National News: देशातील आणखी एक मोठा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर; भाजप खासदाराचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

May 28, 2026 | 05:00 PM
Pune LPG Cylinder Fraud : पुण्यात फसवणूकीचा नवा प्रकार? सिलेंडरमधून गॅस ऐवजी निघालं पाणी; VIRAL VIDEO ने धुमाकूळ

Pune LPG Cylinder Fraud : पुण्यात फसवणूकीचा नवा प्रकार? सिलेंडरमधून गॅस ऐवजी निघालं पाणी; VIRAL VIDEO ने धुमाकूळ

May 28, 2026 | 04:59 PM
Tesla ची नवी कमाल! कारच्या छतामधून येणार थंड हवा, उन्हात गाडी तापन्यापासून सुटका!

Tesla ची नवी कमाल! कारच्या छतामधून येणार थंड हवा, उन्हात गाडी तापन्यापासून सुटका!

May 28, 2026 | 04:54 PM
ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

ईदच्या दिवशी सलमान खानने चाहत्यांना दिलं खास गिफ्ट; ‘मातृभूमी’मधील ‘मैं हूं…’ गाणं रिलीज

May 28, 2026 | 04:53 PM
‘तुम्ही लग्न करून काय उखाडलं…’ Troller वर भडकली Shamita Shetty! राग झाला अनावर अन् एकाएका प्रश्नाचे दिले सडेतोड उत्तर

‘तुम्ही लग्न करून काय उखाडलं…’ Troller वर भडकली Shamita Shetty! राग झाला अनावर अन् एकाएका प्रश्नाचे दिले सडेतोड उत्तर

May 28, 2026 | 04:39 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

Siddaramaiah Resigns: ‘हायकमांडने सांगितल्याप्रमाणे मी केलं’; राजीनाम्यानंतर भावूक होत सिद्धरामय्यांनी मानले सोनिया-राहुल गांधींचे

May 28, 2026 | 04:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM