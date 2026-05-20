आर माधवनचा संतापाचा चढला पारा! परवानगीशिवाय व्हिडिओ वापरल्याने अभिनेत्याने हेल्थ ब्रँडला चांगलचं झापलं; थेट बजावली लीगल नोटीस

बॉलिवूड अभिनेता आर. माधवन सध्या एका वेलनेस ब्रँडबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यामुळे चर्चेत आहे. त्याने सोशल मीडियावर त्या कंपनीविरोधात उघडपणे आवाज उठवला आहे, ज्या कंपनीने कथितरित्या आपल्या जाहिरातीसाठी त्याच्या एका मुलाखतीची क्लिप वापरली होती. माधवनचा दावा आहे की, कंपनीने त्याच्या परवानगीशिवाय किंवा माहितीशिवाय त्याच्या व्हिडिओचा काही भाग वापरला, ज्यामुळे लोकांना असा गैरसमज झाला की तो त्या उत्पादनाचे समर्थन करत आहे. अभिनेत्याने हे खोटे असल्याचे सांगत कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
आर. माधवनने म्हटले आहे की, त्या ब्रँडने त्याची व्हिडिओ क्लिप अशाप्रकारे सादर केली, जणू काही ते त्याच्या उत्पादनाचा प्रचार करत आहेत. त्याने या प्रकरणी कायदेशीर नोटीसदेखील पाठवली आहे.
माधवनने इन्स्टाग्रामवर आपली नाराजी व्यक्त केली. काही लोक आणि कंपन्यांना असे वाटते की ते कोणाच्याही मुलाखतीचा एक छोटासा भाग घेऊन त्याचा जाहिरात म्हणून वापर करू शकतात, असे त्याने लिहिले. परवानगीशिवाय कोणाचाही व्हिडिओ जाहिरातीसाठी वापरणे चुकीचे आहे, असे त्याने स्पष्ट केले.
त्याने त्या जाहिरातीला ‘फसवणूक’ म्हटले आणि लोकांना सावध राहण्याचा इशारा दिला. माधवन म्हणाला की, त्या रीलमुळे असे वाटत होते की जणू तो स्वतःच त्या उत्पादनाचा प्रचार करत आहे, जे त्याने कधीही केले नाही. तो असेही म्हणाला की, जर लोक अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करत असतील, तर त्यांच्यावर कोणी विश्वास कसा ठेवू शकेल?
असे वृत्त आहे की, आता हटवण्यात आलेल्या त्या रीलमध्ये माधवनच्या एका मुलाखतीची क्लिप वापरण्यात आली होती. त्या व्हिडिओमध्ये, स्वतःला डॉक्टर म्हणवणाऱ्या एका व्यक्तीने अभिनेत्याच्या कायापालटाबद्दल भाष्य केले होते आणि त्याचा वापर एका उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी केला होता.
कामाच्या आघाडीवर, आर. माधवन गेल्या वर्षी ‘केसरी २’, ‘दे दे प्यार दे २’ आणि ‘धुरंधर’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये दिसला होता. २०२६ मध्ये, त्याने ‘धुरंधर २’ मध्ये अजय सन्यालची भूमिका पुन्हा साकारली, ज्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला.