16 सेकंदांचा थरार! गावात दाटलेला रहस्यमय काळोख, जैकी श्रॉफ आणि शरद केळकर यांच्या हॉरर सिनेमाचा थरारक फर्स्ट लुक समोर

जॅकी श्रॉफ आणि शरद केळकर यांच्या आगामी हॉरर चित्रपट ‘खेती’चा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. या चित्रपटाने लगेचच लक्ष वेधून घेतले आहे. ग्रामीण भागाची झलक, भीतीदायक वातावरण आणि रहस्यमय कथानक चाहत्यांना खूप आवडत आहे. जॅकी श्रॉफ, शरद केळकर आणि नेहा सरगम यांनी यात मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. हा चित्रपट हॅरिस इम्तियाज खान यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला असून, ब्लॅककॅनव्हास स्टुडिओच्या बॅनरखाली सना खान यांनी याची निर्मिती केली आहे.
चित्रपट व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर या चित्रपटाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, ‘खेती’ हा एक ग्रामीण हॉरर चित्रपट असेल, ज्यामध्ये गावातील कथा आणि हॉरर जॉनरला एक नवीन रूप दिले जाईल. या चित्रपटात वीरेंद्र सक्सेना आणि शाजी चौधरी यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका असतील. निर्मात्यांनी अद्याप चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख किंवा इतर तपशील जाहीर केलेला नाही, परंतु फर्स्ट लूकने उत्सुकता वाढवली आहे. बऱ्याच काळानंतर ग्रामीण पार्श्वभूमीवर आधारित एक हॉरर चित्रपट येत आहे, ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे.
या चित्रपटाव्यतिरिक्त, जॅकी श्रॉफ सध्या त्याच्या ‘द ग्रेट ग्रँड सुपरहिरो’ या दुसऱ्या चित्रपटामुळेही चर्चेत आहे. हा चित्रपट २९ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाबद्दल बोलताना जॅकी म्हणाला की, जर एखादी व्यक्ती वयाच्या ९० वर्षांपर्यंत तंदुरुस्त आणि सक्रिय राहिली, तर तोच खरा सुपरहिरो आहे. तो पुढे म्हणाला, “‘द ग्रेट ग्रँड सुपरहिरो’च्या माध्यमातून आम्ही मुलांची स्वप्ने दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तरुण मन आणि मजबूत शरीर हीच सर्वात मोठी ताकद आहे.” जॅकीच्या या वक्तव्याने चाहत्यांच्या मनाला स्पर्श केला.
आगामी चित्रपट ‘द ग्रेट ग्रँड सुपरहिरो’चा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्यात एका एलियन ट्विस्टसह आजोबा-नातवाची एक गोड कथा दाखवण्यात आली आहे. चित्रपटाचे वातावरण खूपच मजेदार आणि भावनिक आहे. जॅकी श्रॉफ यांचे पात्रही त्यांच्या मागील चित्रपटांपेक्षा बरेच वेगळे दिसते. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते मनीष सैनी यांनी केले आहे. या चित्रपटात प्रतीक स्मिता पाटील, भाग्यश्री दासानी, शरत सक्सेना, मिहिर गोडबोले, दुर्गेश कुमार, सहर्ष शुक्ला, शिवांश चोरगे आणि कुमार सौरभ यांच्याही भूमिका आहेत.
दरम्यान, शरद केळकर यांनीही टीव्ही इंडस्ट्रीतील बदलांविषयी उघडपणे भाष्य केले. ते म्हणाले की, पूर्वी टीव्ही शो वर्षानुवर्षे चालायचे, पण आता लोकांचे लक्ष टिकवून ठेवण्याची क्षमता झपाट्याने कमी झाली आहे. “आता एपिसोड फक्त २३ मिनिटांचे असतात आणि लोकांची लक्ष टिकवून ठेवण्याची क्षमताही कमी झाली आहे,” असे शरद म्हणाले. ते असेही म्हणाले की, केवळ प्रतिभा आता पुरेशी मानली जात नाही. कलाकारांची निवड करताना सोशल मीडियावरील फॉलोअर्स आणि लोकप्रियता यांचीही मोठी भूमिका असते. शरद यांच्या मते, टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये लक्षणीय बदल झाला आहे आणि आता कलाकारांना नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.