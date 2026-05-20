‘सपने वर्सेस एव्हरीवन 2’च्या यशानंतर Ambrish Vermaची भावनिक पोस्ट; Arunabh Kumar यांच्याबद्दल व्यक्त केल्या भावना

मनोरंजन विश्वातील आघाडीचा आशय निर्माता The Viral Fever (TVF) आज आपल्या दर्जेदार आणि वास्तववादी कथांमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे.वेब सिरीजपासून ते तरुणाईशी जोडलेल्या कथांपर्यंत, TVF ने नेहमीच वेगळा आणि वास्तवाशी जोडलेला आशय सादर केला आहे. त्यामुळेच प्रेक्षकांकडून त्यांच्या नव्या प्रोजेक्ट्सबद्दल कायमच मोठी उत्सुकता पाहायला मिळते.
याच पार्श्वभूमीवर ‘Sapne vs Everyone 2’ या मालिकेला मिळालेलं अफाट यश विशेष ठरलं आहे. ही सीरिज प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करत चर्चेत आली असून, तिच्या यशामुळे TVF पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगमध्ये आहे.
या मालिकेचा पहिला भाग प्रेक्षकांसाठी यूट्यूबवर उपलब्ध झाला होता आणि त्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळालं. या प्रचंड यशानंतर अलीकडेच प्राइम व्हिडिओवर त्याचा दुसरा भाग प्रदर्शित करण्यात आला असून, तो आता ओटीटी विश्वात मोठा गाजत आहे.
अभिनेता आणि निर्माता Ambrish Verma याने Arunabh Kumar यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल तसेच The Viral Feverच्या ‘NCR Days’ आणि ‘Sapne vs Everyone 2’ या मालिकांवरील कामाच्या अनुभवाबद्दल आपली मनमोकळी प्रतिक्रिया दिली आहे.
तो म्हणाला की, Arunabh Kumar एखाद्या व्यक्तीची प्रामाणिक मेहनत लगेच ओळखतात, कारण त्यांनी स्वतः शून्यातून सुरुवात करून The Viral Feverसारखं मोठं विश्व उभं केलं आहे. त्यामुळे त्यांना एखाद्या निर्मात्यामध्ये जिद्द आणि मेहनत दिसली की त्या व्यक्तीसाठी त्यांच्या मनात एक वेगळं स्थान तयार होतं.
Ambrish Verma याने पुढे सांगितलं की, त्याने जेव्हा जेव्हा एखादी कल्पना Arunabh Kumar यांच्याकडे नेली—मग ती ‘NCR Days’ असो किंवा ‘Sapne vs Everyone 2’—तेव्हा त्याला नेहमीच पूर्ण विश्वास आणि पाठिंबा मिळाला.
दुसऱ्या भागाला मिळालेल्या दमदार प्रतिसादानंतर या मालिकेचा पुढचा प्रवास आणखी मोठा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंबरीश यांची वास्तववादी शैली आणि मालिकेची मनाला भिडणारी कथा प्रेक्षकांच्या इतकी जवळ पोहोचली आहे की, आता या कथानकावर चित्रपट तयार होण्याच्या चर्चेमुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘‘सपने वर्सेस एवरीवन 2’ या मालिकेचा आयएमडीबीच्या जागतिक सर्वोत्तम २५० मालिकांच्या यादीत समावेश झाल्यानंतर टीव्हीएफने जागतिक पातळीवर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या यादीत टीव्हीएफच्या ‘टीव्हीएफ पिचर्स’, ‘पंचायत’, ‘गुल्लक’, ‘कोटा फॅक्टरी’, ‘एस्पिरंट्स’ आणि ‘ये मेरी फॅमिली’ यांसारख्या मालिकांचाही समावेश आहे.
मनोरंजन विश्वातील आघाडीचा आशय निर्माता The Viral Fever (TVF) यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या प्रकल्पांनाही मागे टाकत दर्जेदार कंटेंट निर्मितीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.
‘The Devil Wears Prada 2’, ‘Ek Din’, ‘Shivaji’, ‘Patriot’ आणि ‘Glory’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांच्या चर्चेत असतानाही TVF ने आपल्या कथाकथन शैलीने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.भारतासह दक्षिण भारतीय आणि जागतिक पातळीवरही TVF ही एक विश्वासार्ह निर्मिती संस्था म्हणून ओळखली जाते.
‘Prime Video Presents’ या कार्यक्रमात TVF ने आपल्या आगामी प्रकल्पांची दमदार घोषणा करून वातावरण रंगवलं. ‘Waan’ आणि ‘College Fest’ सारखे चित्रपट, ‘Pyramid’ आणि ‘Vansh’ सारख्या नव्या मालिका तसेच ‘Aspirants’, ‘Panchayat’, ‘Gram Chikitsalay’, ‘Sapne vs Everyone’ आणि ‘Sandeep Bhaiya’ यांच्या नव्या पर्वांच्या घोषणांनी चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.