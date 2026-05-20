Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • After The Success Of Sapne Vs Everyone 2 Ambrish Verma Shared An Emotional Post Expressing His Heartfelt Feelings For Arunabh Kumar

‘सपने वर्सेस एव्हरीवन 2’च्या यशानंतर Ambrish Vermaची भावनिक पोस्ट; Arunabh Kumar यांच्याबद्दल व्यक्त केल्या भावना

अभिनेता आणि निर्माता Ambrish Verma याने Arunabh Kumar यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल तसेच The Viral Feverच्या ‘NCR Days’ आणि ‘Sapne vs Everyone 2’ या मालिकांवरील कामाच्या अनुभवाबद्दल आपली मनमोकळी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 11:02 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मनोरंजन विश्वातील आघाडीचा आशय निर्माता The Viral Fever (TVF) आज आपल्या दर्जेदार आणि वास्तववादी कथांमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे.वेब सिरीजपासून ते तरुणाईशी जोडलेल्या कथांपर्यंत, TVF ने नेहमीच वेगळा आणि वास्तवाशी जोडलेला आशय सादर केला आहे. त्यामुळेच प्रेक्षकांकडून त्यांच्या नव्या प्रोजेक्ट्सबद्दल कायमच मोठी उत्सुकता पाहायला मिळते.
याच पार्श्वभूमीवर ‘Sapne vs Everyone 2’ या मालिकेला मिळालेलं अफाट यश विशेष ठरलं आहे. ही सीरिज प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करत चर्चेत आली असून, तिच्या यशामुळे TVF पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगमध्ये आहे.

या मालिकेचा पहिला भाग प्रेक्षकांसाठी यूट्यूबवर उपलब्ध झाला होता आणि त्याला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळालं. या प्रचंड यशानंतर अलीकडेच प्राइम व्हिडिओवर त्याचा दुसरा भाग प्रदर्शित करण्यात आला असून, तो आता ओटीटी विश्वात मोठा गाजत आहे.

अभिनेता आणि निर्माता Ambrish Verma याने Arunabh Kumar यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल तसेच The Viral Feverच्या ‘NCR Days’ आणि ‘Sapne vs Everyone 2’ या मालिकांवरील कामाच्या अनुभवाबद्दल आपली मनमोकळी प्रतिक्रिया दिली आहे.

तो म्हणाला की, Arunabh Kumar एखाद्या व्यक्तीची प्रामाणिक मेहनत लगेच ओळखतात, कारण त्यांनी स्वतः शून्यातून सुरुवात करून The Viral Feverसारखं मोठं विश्व उभं केलं आहे. त्यामुळे त्यांना एखाद्या निर्मात्यामध्ये जिद्द आणि मेहनत दिसली की त्या व्यक्तीसाठी त्यांच्या मनात एक वेगळं स्थान तयार होतं.

Ambrish Verma याने पुढे सांगितलं की, त्याने जेव्हा जेव्हा एखादी कल्पना Arunabh Kumar यांच्याकडे नेली—मग ती ‘NCR Days’ असो किंवा ‘Sapne vs Everyone 2’—तेव्हा त्याला नेहमीच पूर्ण विश्वास आणि पाठिंबा मिळाला.

दुसऱ्या भागाला मिळालेल्या दमदार प्रतिसादानंतर या मालिकेचा पुढचा प्रवास आणखी मोठा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंबरीश यांची वास्तववादी शैली आणि मालिकेची मनाला भिडणारी कथा प्रेक्षकांच्या इतकी जवळ पोहोचली आहे की, आता या कथानकावर चित्रपट तयार होण्याच्या चर्चेमुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

‘‘सपने वर्सेस एवरीवन 2’ या मालिकेचा आयएमडीबीच्या जागतिक सर्वोत्तम २५० मालिकांच्या यादीत समावेश झाल्यानंतर टीव्हीएफने जागतिक पातळीवर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या यादीत टीव्हीएफच्या ‘टीव्हीएफ पिचर्स’, ‘पंचायत’, ‘गुल्लक’, ‘कोटा फॅक्टरी’, ‘एस्पिरंट्स’ आणि ‘ये मेरी फॅमिली’ यांसारख्या मालिकांचाही समावेश आहे.

“लग्नानंतर मुलींना सोडून दिलं जातं”; ट्विशा-दीपिका प्रकरणाने हादरली Kangana Ranaut, महिलांच्या आयुष्याबद्दल व्यक्त केली चिंता

मनोरंजन विश्वातील आघाडीचा आशय निर्माता The Viral Fever (TVF) यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या प्रकल्पांनाही मागे टाकत दर्जेदार कंटेंट निर्मितीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.

‘The Devil Wears Prada 2’, ‘Ek Din’, ‘Shivaji’, ‘Patriot’ आणि ‘Glory’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांच्या चर्चेत असतानाही TVF ने आपल्या कथाकथन शैलीने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.भारतासह दक्षिण भारतीय आणि जागतिक पातळीवरही TVF ही एक विश्वासार्ह निर्मिती संस्था म्हणून ओळखली जाते.

Jr NTR च्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना खास भेट; ‘ड्रॅगन’च्या फर्स्ट लूकने उडवली खळबळ

‘Prime Video Presents’ या कार्यक्रमात TVF ने आपल्या आगामी प्रकल्पांची दमदार घोषणा करून वातावरण रंगवलं. ‘Waan’ आणि ‘College Fest’ सारखे चित्रपट, ‘Pyramid’ आणि ‘Vansh’ सारख्या नव्या मालिका तसेच ‘Aspirants’, ‘Panchayat’, ‘Gram Chikitsalay’, ‘Sapne vs Everyone’ आणि ‘Sandeep Bhaiya’ यांच्या नव्या पर्वांच्या घोषणांनी चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Web Title: After the success of sapne vs everyone 2 ambrish verma shared an emotional post expressing his heartfelt feelings for arunabh kumar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 11:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jr NTR च्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना खास भेट; ‘ड्रॅगन’च्या फर्स्ट लूकने उडवली खळबळ
1

Jr NTR च्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना खास भेट; ‘ड्रॅगन’च्या फर्स्ट लूकने उडवली खळबळ

९ वर्षांनंतर हर्ष लिम्बाचियापासून वेगळी होणार भारती सिंह? घटस्फोटाच्या चर्चांवर अखेर सोडलं मौन, म्हणाली, ”आम्ही दोघं…”
2

९ वर्षांनंतर हर्ष लिम्बाचियापासून वेगळी होणार भारती सिंह? घटस्फोटाच्या चर्चांवर अखेर सोडलं मौन, म्हणाली, ”आम्ही दोघं…”

Deepika Padukone on Cannes : “भारताला कान्समध्ये जाण्याची गरज…”, दीपिकाने केलेल्या विधानाची सोशल मीडियावर चर्चा!
3

Deepika Padukone on Cannes : “भारताला कान्समध्ये जाण्याची गरज…”, दीपिकाने केलेल्या विधानाची सोशल मीडियावर चर्चा!

Ankita Lokhande Video : घरात नाही कसली कमतरता, तरीही अभिनेत्री उचलतेय शेण! कोट्यवधींची मालकीण अंकिता लोखंडेची ही बाजू एकदा पहाच
4

Ankita Lokhande Video : घरात नाही कसली कमतरता, तरीही अभिनेत्री उचलतेय शेण! कोट्यवधींची मालकीण अंकिता लोखंडेची ही बाजू एकदा पहाच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘सपने वर्सेस एव्हरीवन 2’च्या यशानंतर Ambrish Vermaची भावनिक पोस्ट; Arunabh Kumar यांच्याबद्दल व्यक्त केल्या भावना

‘सपने वर्सेस एव्हरीवन 2’च्या यशानंतर Ambrish Vermaची भावनिक पोस्ट; Arunabh Kumar यांच्याबद्दल व्यक्त केल्या भावना

May 20, 2026 | 11:02 AM
मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या

मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या

May 20, 2026 | 11:00 AM
SBI Recruitment 2026: एसबीआयमध्ये ७,१५० जागांसाठी बंपर भरती! ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पहा एका क्लिकवर…

SBI Recruitment 2026: एसबीआयमध्ये ७,१५० जागांसाठी बंपर भरती! ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पहा एका क्लिकवर…

May 20, 2026 | 10:59 AM
Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

May 20, 2026 | 10:52 AM
PM Modi Norway Visit : भारताचा मोठा अपमान? नॉर्वेजियन मीडियाने PM मोदींना म्हटले ‘गारुडी’ ; ‘त्या’ व्यंगचित्राने पेटला वाद

PM Modi Norway Visit : भारताचा मोठा अपमान? नॉर्वेजियन मीडियाने PM मोदींना म्हटले ‘गारुडी’ ; ‘त्या’ व्यंगचित्राने पेटला वाद

May 20, 2026 | 10:49 AM
Mumbai News: ‘थ्री स्टार’ पार्किंग हब उभारण्याची योजना! वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा मास्टर प्लान

Mumbai News: ‘थ्री स्टार’ पार्किंग हब उभारण्याची योजना! वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा मास्टर प्लान

May 20, 2026 | 10:45 AM
BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

May 20, 2026 | 10:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM