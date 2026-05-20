सिद्धिविनायकाच्या आशीर्वादाने ‘Gana Dhav Re’च्या चित्रीकरणाला सुरुवात; Kedar Shinde साकारणार श्रद्धेची अनोखी कथा

सिद्धिविनायकाच्या आशीर्वादाने ‘गणा धाव रे’च्या चित्रीकरणाला भक्तिमय सुरुवात झाली असून श्रद्धा, भक्ती आणि माणुसकीचा हृदयस्पर्शी प्रवास मोठ्या पडद्यावर उलगडणार आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 12:52 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी चित्रपटसृष्टीत आशयपूर्ण कथा, सांस्कृतिक जाण आणि भावनांची नाजूक गुंफण यांचा सुंदर मिलाफ सादर करणारे दिग्दर्शक Kedar Shinde पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी अध्यात्मिक आणि भावस्पर्शी सिनेमॅटिक अनुभव घेऊन येत आहेत.

‘Gana Dhav Re’ हा आगामी मराठी चित्रपट श्रद्धा, माणुसकी, परंपरा आणि भक्तिभाव यांना केंद्रस्थानी ठेवून उलगडणारी एक हृदयस्पर्शी कथा प्रेक्षकांसमोर मांडणार आहे. B-Live Productions प्रस्तुत या चित्रपटाची निर्मिती सूरज सिंग, वर्षा कुकरेजा, नूतन जैन, चैतन्य राणे आणि रिचर्ड पीटर्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाचा शुभारंभ नुकताच अत्यंत भक्तिमय आणि आध्यात्मिक वातावरणात पार पडला. प्रारंभी सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेऊन संपूर्ण टीमने या नव्या प्रवासाची सुरुवात केली. श्रद्धा, संस्कृती आणि भावनांचा संगम असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक वेगळा आणि भावनिक अनुभव देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

चित्रपटाच्या शुभारंभानिमित्त संपूर्ण टीमने मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर येथे जाऊन गणपती बाप्पांचे दर्शन घेतले आणि चित्रपटाच्या यशस्वी प्रवासासाठी प्रार्थना केली. बाप्पांच्या चरणी नतमस्तक होत ‘गणा धाव रे’च्या चित्रीकरणाला अधिकृत सुरुवात करण्यात आली. श्रद्धा आणि भक्ती या भावनेशी घट्ट नाळ जुळलेल्या या चित्रपटाची सुरुवातही बाप्पांच्या आशीर्वादाने झाल्याने संपूर्ण टीमसाठी हा क्षण अत्यंत भावनिक, समाधानकारक आणि प्रेरणादायी ठरला. यावेळी दिग्दर्शक केदार शिंदे यांच्यासह अभिनेत्री प्रणाली घोगरे तसेच अभिनेते आशुतोष गायकवाड आणि ओंकार पाटील उपस्थित होते.

कोकणाच्या निसर्गरम्य, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक पार्श्वभूमीवर घडणारा ‘Gana Dhav Re’ हा चित्रपट एका सामान्य माणसाच्या असामान्य श्रद्धेचा प्रवास उलगडतो.

Kedar Shinde दिग्दर्शित हा सिनेमा गणपती बाप्पांवरील नितांत विश्वास, गावकुसातील परंपरा, सण-उत्सवांची रंगतदार सांस्कृतिक अभिव्यक्ती आणि सामूहिक भावविश्व यांचा संगम दाखवतो. या कथेत श्रद्धा माणसाला संकटांशी लढण्याची ताकद कशी देते, भावनांना आधार कसा मिळतो आणि आयुष्याकडे पाहण्याची नवी दृष्टी कशी निर्माण होते, याचा हृदयस्पर्शी वेध घेण्यात आला आहे.

कल्पनारंजन आणि वास्तव यांचा संतुलित मेळ साधत, भक्त आणि दैवत यांच्यातील भावनिक नात्याचा सूक्ष्म अभ्यास या चित्रपटातून साकारण्यात आला आहे. कोकणातील ग्रामसंस्कृती, पारंपरिक जीवनशैली, लोकविश्वास आणि स्थानिक भावविश्वाचे वास्तवदर्शी चित्रण कथेला अधिक सजीव आणि अस्सल बनवते.

अशा प्रकारे ‘Gana Dhav Re’ हा केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता, प्रेक्षकांच्या मनात श्रद्धा, माणुसकी आणि भावनांचे नवे पदर उलगडणारा एक अनुभव ठरणार आहे.

चित्रपटाविषयी बोलताना दिग्दर्शक केदार शिंदे म्हणाले, “हा विषय माझ्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. ही फक्त एक कथा नाही, तर श्रद्धा, विश्वास आणि भावविश्वाशी जोडलेला एक अंतर्मुख करणारा प्रवास आहे. अनेकदा आपण कथा निवडतो, पण या वेळी या कथेनेच मला निवडले. या कथेमधील अध्यात्मिक आणि मानवी भावनांचा प्रवाह प्रेक्षकांच्या मनापर्यंत निश्चित पोहोचेल, असा मला विश्वास आहे.”

दर्जेदार आशय, भावनिक गाभा, दमदार कलाकारांची फळी आणि सांस्कृतिक समृद्धी यांमुळे ‘गणा धाव रे’ हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीत वेगळी छाप निर्माण करणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. श्रद्धा, माणुसकी आणि भक्तीभाव यांचे अतूट नाते अधोरेखित करणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक भावनिक, अध्यात्मिक आणि मनाला भिडणारा सिनेमॅटिक प्रवास ठरणार आहे.

