Anupam Kher : ‘जिथे राजने सिमरनचा हात धरला…’ त्या ऐतिहासिक ठिकाणी पोहोचले अनुपम खेर; महाराष्ट्र सरकारकडे केली खास मागणी

Updated On: May 12, 2026 | 12:16 PM
‘जिथे राजने सिमरनचा हात धरला…’ त्या ऐतिहासिक ठिकाणी पोहोचले अनुपम खेर; महाराष्ट्र सरकारकडे केली खास मागणी

Anupam Kher DDLJ Scene News Marathi : १९९५ साली प्रदर्शित झालेला Dilwale Dulhania Le Jayenge अर्थात ‘DDLJ’ हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय आणि यशस्वी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. प्रेम, कुटुंब आणि भारतीय संस्कृती यांचा सुंदर संगम दाखवणाऱ्या या चित्रपटाने भारतीय सिनेमाचा इतिहासच बदलून टाकला. या चित्रपटातील सुपरहिट संवादांपासून ते गाण्यांपर्यंत, प्रत्येकजण या चित्रपटाचा चाहता आहे. आज, ३२ वर्षांनंतर, अभिनेते अनुपम खेर यांनी त्या प्रतिष्ठित ट्रेन सीनचे चित्रीकरण झालेल्या ठिकाणी भेट दिली. तसेच अनुपम खेर यांनी सोशल मीडियावर स्वतःचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

व्हिडिओमध्ये, सीनचे ठिकाण पाहून अनुपम खेर भावूक झाले. ते म्हणाले की, तीन दशकांनंतर त्याच ठिकाणी पाऊल ठेवणे हे त्यांच्यासाठी चमत्कारापेक्षा कमी नाही. त्यांनी व्हिडिओद्वारे महाराष्ट्र सरकारला या ठिकाणाचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्याचे आवाहनही केले.

व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर अनुपम खेर भावूक

अनुपम खेर यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर ३२ वर्षे जुन्या ‘डीडीएलजे’ चित्रपटाच्या क्लायमॅक्स सीनच्या आठवणींना उजाळा देणारा स्वतःचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये, चित्रपटाचे चित्रीकरण स्थळ पाहून अनुपम खेर भावूक झाले. व्हिडिओमध्ये अनुपम खेर म्हणतात की, इतक्या वर्षांनंतर या ठिकाणी भेट देणे हे त्यांच्यासाठी एका चमत्कारापेक्षा कमी नाही. व्हिडिओमध्ये त्यांचा आवाज स्पष्टपणे ऐकू येतो, “मी एका रेल्वे स्टेशनवर आलो आहे. एका प्रतिष्ठित चित्रपटातील एक प्रतिष्ठित दृश्य येथे चित्रित झाले होते. भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात हे इतके कोरले गेले आहे की जगभरातील प्रत्येकाने ते दृश्य पाहिले असेल आणि लक्षात ठेवले असेल.”

 

‘डीडीएलजे’मधील त्या प्रतिष्ठित दृश्याची आठवण करून देताना अनुपम खेर म्हणाले, “हे दृश्य ‘दिलवाले दुल्हनिया’मधील आहे. जेव्हा सिमरन धावते आणि अमरीश पुरी म्हणतात, ‘जा सिमरन, जा तुझं आयुष्य जग,’ तेव्हा सिमरन येथून धावते. तिथे शाहरुख असतो. तिथे ट्रेन असते. शाहरुख ट्रेनमधून आपला हात पुढे करतो. सिमरन आपला लेहेंगा पकडते आणि ट्रेनमध्ये चढते. हे एक प्रतिष्ठित ठिकाण आहे. होय, चोप्रा कुटुंबासोबतच्या आमच्या सर्व आठवणी परत आल्या. आम्ही एकत्र खूप चांगला वेळ घालवला होता.”, अशी माहिती व्हिडीओमधून अनुपम खैर यांनी दिली.

महाराष्ट्र सरकारला आवाहन

व्हिडिओमध्ये अनुपम खेर यांनी महाराष्ट्र सरकारला या ठिकाणाचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्याचे आवाहन केले आहे. जगभरातील अशी चित्रपट चित्रीकरण स्थळे आपल्या भावनांचा भाग बनतात. आपण अशा ठिकाणांचे जतनही केले पाहिजे. जगभरातील अशी चित्रपट चित्रीकरण स्थळे लोकांच्या भावनांचा एक भाग बनतात, एक अशी गोष्ट जी आपण कधीही विसरू शकत नाही.

Published On: May 12, 2026 | 12:05 PM

