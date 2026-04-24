  • Snehal Shidam To Be Seen In A Romantic Role For The First Time New Promo Of Inspector Manju Wins Audience Approval Brings A Fresh Twist To The Story

पहिल्यांदाच रोमँटिक भूमिकेत झळकणार स्नेहल शिदम, ‘इन्स्पेक्टर मंजू’च्या नव्या प्रोमोला प्रेक्षकांची पसंती; कथेत नवा ट्विस्ट

अभिनेत्री स्नेहल शिदम एका वेगळ्या आणि आकर्षक अंदाजात दिसणार असून तिची एन्ट्री ‘इन्स्पेक्टर मंजू मालिकेत नवा ट्विस्ट घेऊन येणार आहे. मालिकेत अभिनेत्री आर्यनच्या आत्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारताना दिसणार आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 05:32 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

‘इन्स्पेक्टर मंजू’ या ‘सन मराठी’वरील लोकप्रिय मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला आहे. या प्रोमोमध्ये अभिनेत्री स्नेहल शिदम एका वेगळ्या आणि आकर्षक अंदाजात दिसत असून तिची एन्ट्री मालिकेत नवा ट्विस्ट घेऊन येणार आहे.

मालिकेत स्नेहल शिदम आर्यनच्या आत्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारताना दिसणार आहे. प्रोमोमध्ये आत्या सत्याला पाहताच त्याच्या प्रेमात पडल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे कथानकात लव्ह ट्रँगलची भर पडणार असून सत्या, मंजू आणि आत्या यांच्यातील नातेसंबंध अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहेत.या नव्या वळणामुळे मालिकेत रोमांच आणि ड्रामा वाढणार असून प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. ‘इन्स्पेक्टर मंजू’सोबतच ‘जुळली गाठ गं’ या मालिकेतही रोमँटिक सणवाराचे खास भाग पाहायला मिळणार आहेत.हा विशेष भाग येत्या २६ एप्रिलला दुपारी १ आणि रात्री ८ वाजता प्रसारित होणार असून प्रेक्षकांना मनोरंजनाचा डबल डोस मिळणार आहे.

या नव्या भूमिकेबद्दल अभिनेत्री स्नेहल शिदम म्हणाली की, ” पुन्हा एकदा सन मराठीच्या सुपरहिट मालिकेत काम करण्याची संधी मिळाली याचा प्रचंड आनंद आहे. ‘इन्स्पेक्टर मंजू’ ही मालिका मी आणि माझं कुटुंब न चुकता पाहतो. त्यामुळे कुटुंबातही प्रचंड आनंद झाला आहे. मालिकेत आर्यनची आत्या ही भूमिका मी साकारत आहे. पहिल्यांदा अस मजेशीर रोमँटिक पात्र माझ्या वाट्याला आलं आहे त्यामुळे थोडी धाकधुक होते. पण सेटवर सगळे इतके भन्नाट आहेत की प्रत्येक सीन आम्ही एन्जॉय करत शूट करतो. शूटिंगच्या मधल्या वेळातही नॉन स्टॉप गप्पा, धमाल , मस्ती सुरू असते. ही भूमिका सत्या मंजूच्या आयुष्यात नवीन वळण घेऊन येणार आहे. प्रत्येक एपिसोड पाहताना प्रेक्षकांना धमाल येणार आहे. ”

पुढे स्नेहल म्हणाली की, ” या मालिकेचं शूटिंग साताऱ्यात सुरू आहे त्यामुळे सातारा म्हटलं की जणू स्वर्गच. आपण जिथे शूटिंग करतो तिकडचं वातावरण भन्नाट असेल तर काम करताना देखील मज्जा येते. यासाठी मी लगेच या भूमिकेसाठी होकार दिला. नुकताच एक प्रोमो प्रेक्षकांनी पहिला. हा प्रोमो पाहून माझ्या मित्र मैत्रिणींचे मेसेज मला आले. कारण त्या प्रोमोमध्ये आत्याची एन्ट्री होताच ती सत्याच्या प्रेमात पडल्याचं दिसतयं. त्यात माझा लुक देखील वेगळा आहे. खरंच हे सगळ खूप भारी वाटत आणि मालिका पाहताना प्रेक्षकांना देखील मज्जा येईल.”

Published On: Apr 24, 2026 | 02:36 PM

