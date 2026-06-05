Subodh Bhave video: परदेशातील सुबोध भावेचा भन्नाट जुगाड चर्चेत; व्हिडीओ पाहून चाहते झाले थक्क

मराठी अभिनेता Subodh Bhave सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रिय असतो आणि आपल्या वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक आयुष्यातील अपडेट्स चाहत्यांसोबत शेअर करत असतो. नुकताच त्याने एक व्हिडीओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो परदेशातूनच आपल्या मालिकेचं शूटिंग करताना दिसत आहे.
या व्हिडीओमध्ये सुबोध भावे कुटुंबासोबत परदेशात असूनही कामाशी जोडलेला असल्याचं पाहायला मिळतं. शूटिंग थांबू नये यासाठी त्याने वेगळा मार्ग स्वीकारल्याचंही त्याने सांगितलं आहे. त्याच्या या अनोख्या प्रयत्नाचं नेटकऱ्यांकडून कौतुक होत असून व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Subodh Bhave सध्या ‘झी मराठी’वरील लोकप्रिय मालिका ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मध्ये समर ही भूमिका साकारत आहे. या भूमिकेला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून समर आणि स्वानंदी यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री चाहत्यांना विशेष आवडत आहे.
दरम्यान, सुबोध भावेने नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये तो कुटुंबासोबत परदेशात फिरायला गेला असला तरी कामापासून पूर्णपणे दूर राहता येत नसल्याचं सांगताना दिसतो. सुट्टीत असूनही मालिकेचं शूटिंग सुरू ठेवण्यासाठी तो परदेशातूनच शूट करत असल्याचं त्याने म्हटलं आहे.
त्याच्या या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून कामाप्रती असलेल्या त्याच्या समर्पणाचं कौतुकही होत आहे.या व्हिडीओमध्ये तो परदेशात असतानाही फोनवर बोलतानाचा सीन करताना दिसत आहे.
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या व्हिडीओतील सर्वात खास गोष्ट म्हणजे या सीनचं शूटिंग त्याच्या मुलांनी केलं आहे. सुबोधने शेअर केलेल्या कॅप्शननुसार, त्याचा मुलगा कान्हा हा कॅमेरा सांभाळून सीन शूट करत आहे, तर दुसरा मुलगा मल्हार संवाद बोलून त्याला सीन पूर्ण करण्यासाठी मदत करत आहे. कुटुंबाच्या मदतीने परदेशातूनही शूटिंग पूर्ण करण्याचा हा अनोखा प्रयत्न सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. सुबोध भावेच्या या व्हिडीओला चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून त्याच्या कामाप्रती असलेल्या समर्पणाचं कौतुक होत आहे.
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“परदेशात असतानाही वीण काही तुटत नाही. कुटुंबियांसमवेत फिरायला आलोय पण काम थांबता कामा नये. समरची मिशी बरोबर घेऊन फिरतोय, सीन आला की जागा बघून शूट करून पाठवतोय. मदतीला माझी दोन्ही मुलं. कान्हा शूट करतोय आणि मल्हार समोरच्याची वाक्यं म्हणतोय,” असं त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे.
या खास व्हिडीओमध्ये त्याची मुलंही त्याला शूटिंगमध्ये मदत करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे त्याची पत्नी Manjiri Bhave ही आता निर्माती असल्याने ही परिस्थिती समजून घेत असल्याचंही सुबोधने म्हटलं आहे. तसेच पत्नीच्या पाठिंब्याबद्दल त्याने आभारही मानले आहेत.सुबोध भावेची पत्नी मंजिरी भावे मराठी मालिकांच्या निर्मिती क्षेत्रात सक्रिय असून या पोस्टखाली अनेक कलाकारांनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून सुबोधच्या कामाप्रती असलेल्या समर्पणाचं कौतुक होत आहे.