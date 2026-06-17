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Kartiki Gaikwad : इतक्या मोठ्या शोदरम्यान शाळेत जाणे म्हणजे एक कसरत? कार्तिकीच्या त्या कसरतीवर उजाळा

Updated On: Jun 17, 2026 | 04:24 PM IST
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सारांश

‘सा रे ग म प लिटिल चॅम्प्स’ फेम गायिका कार्तिकी गायकवाडने शो आणि शिक्षण एकत्र सांभाळण्याचा अनुभव शेअर केला आहे. तिने सांगितले की, नऊ महिने चाललेल्या स्पर्धेदरम्यान ती फक्त वार्षिक परीक्षेसाठीच शाळेत गेली होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • उत्तर सारेगमप छोटे उस्ताद फेम गायिका कार्तिकी गायकवाडने दिले आहे.
  • सारेगमप संपला तसा कार्तिकीच्या आयुष्यात फार मोठा बदल झाला.
  • माऊलींचे दर्शन झाले की भक्तांची पालखी थेट कार्तिकीच्या घराकडे वळत असे.
सारेगमप फेम कार्तिकी गायकवाड आजही आपल्या भावगीतांतून महाराष्ट्रातील रसिकांच्या मनावर राज्य करते. आपल्या सुरांच्या जादूने संपूर्ण महाराष्ट्रभराचे मन जिंकते. अशामध्ये गायिकेने गायिका सावनी रवींद्रला दिलेली मुलाखत फार चर्चेत आली आहे. मुळात, प्रत्येकाला हा प्रश्न नेहमीच पडला असेल की ‘सारेगमप लिट्ल चॅम्प्स’ असू दया किंवा इतर कोणता लाईव्ह रिऍलिटी शो ज्यामध्ये वयाने लहान असणाऱ्या स्पर्धकांमध्ये स्पर्धा रंगवली जाते, यात जे छोटे स्पर्धक असतात ते शो आणि शाळा या दोन्ही गोष्टी एकत्र कशा हॅन्डल करतात? हा प्रश्न अगदी त्या स्पर्धकांनाही कार्यक्रमात भाग घेण्याआधी नक्कीच पडला असेल. याचेच उत्तर सारेगमप छोटे उस्ताद फेम गायिका कार्तिकी गायकवाडने दिले आहे.

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कार्तिकी सांगते की, “जेव्हा सारेगमपा सुरु होतं. तेव्हा शाळेचा पाठिंबा असणे फार महत्वाचा होतं. नऊ महिने शो सुरु होता. त्यात आठवडाभर आमची रिहर्सल सुरु असायची. त्या काळात मी फक्त वार्षिक परीक्षेसाठीच शाळेत पाय ठेवले होते.” शाळेचे आभार मानत कार्तिकी म्हणते की “शोच्या सुरुवातीला आम्हाला वाटले होते की शो तीन चार महिन्यांसाठी असेल पण नंतर शोची लोकप्रियता वाढली. शो पुढे नऊ महिन्यांसाठी वाढवण्यात आले. त्यावेळी आमच्या सगळ्यांच्या शाळांनी आम्हाला बहुमोलाचा पाठिंबा दिला.”

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शो संपल्यानंतर कार्तिकीच्या आयुष्यात आलेले बदल.

जसा सारेगमप संपला तसा कार्तिकीच्या आयुष्यात फार मोठा बदल झाला. तिच्या शाळेत तिला भेटण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी होऊ लागली. काहीकाही तर थेट लांबून तिच्या शाळेत येऊ लागलीत त्यामुळे शाळेत असताना 5 ते 10 मिनिटांसाठी तिला चाहत्यांशी भेटण्यासाठी बाहेर सोडू लागलेत. कार्तिकी म्हणते की तिच्या घरी दररोज शेकडो माणसं तिला भेटण्यासाठी यायची. माऊलींचे दर्शन झाले की भक्तांची पालखी थेट कार्तिकीच्या घराकडे वळत असे.

Web Title: Singer kartiki gaikwad her struggle of attending school during saregamapa

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Published On: Jun 17, 2026 | 04:24 PM

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