Alpha Trailer: आलिया भट्टचा रौद्र अवतार, शर्वरीची तुफानी अॅक्शन; ऋतिक रोशन देणार सरप्राइज?

आलिया भट्टच्या बहुप्रतिक्षित ‘अल्फा’ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या टीझरमध्ये ही अभिनेत्री जबरदस्त ॲक्शन करताना दिसत आहे. या चित्रपटाची कथा एका मुलीभोवती फिरते, जिला तिच्या वडिलांनी ‘अल्फा’ नावाच्या एका गुप्त कार्यक्रमासाठी लहानपणापासूनच प्रशिक्षण दिले आहे. आता प्रदर्शित झालेला ट्रेलर ‘अल्फा’ची कथा, त्यातील ट्विस्ट्स आणि अनेक आश्चर्यकारक क्षणांची झलक दाखवतो. ‘अल्फा’मध्ये बॉबी देओलने आलिया भट्टच्या वडिलांची भूमिका साकारली आहे.
‘अल्फा’ चित्रपटाचा ट्रेलर बॉबी देओलने चिमुकल्या आलियाची ओळख करून देताना सुरू होतो. तो सांगतो की तिच्या आईचे नाव जानकी होते आणि आम्ही तिला सीता बनवू. मग आलिया प्रवेश करते आणि एक विलक्षण कथा सांगते. ती कथा अशी आहे – एक राक्षस होता. गर्व हे त्याचे शस्त्र होते. तो कपटाने राज्य करत असे आणि खोटेपणाने जिंकत असे. एके दिवशी तो एका राजकुमारीला आपल्या घरी घेऊन गेला. त्या कथेचा शेवट कसा झाला हे इतिहासाला माहीत आहे. पण या वेळी सीता स्वतः लंकेला जाळायला आली आहे.
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बॉबी देओल हा खरंतर आलियाचा वडील नाही, हे समोर आले आहे. त्याने आपल्या ‘अल्फा’ या मोहिमेसाठी लहानपणीच आलियाचे अपहरण केले, तिला निर्दयपणे प्रशिक्षण दिले आणि तिचे नाव सीता ठेवले. पण आता, तीच सीता अनिल कपूरच्या साथीने त्याच्या लंकेचा नाश करणार आहे. ‘अल्फा’मधील बॉबी देओलच्या पात्राचे नाव फतेह आहे आणि तो दमदार संवाद सादर करतो. शेवटी तो घोषित करतो, “भारताने अल्फाचा आदर केला नाही. आता भारत अल्फाला घाबरेल.” त्यानंतर हृतिक रोशन येतो, पण त्याची भूमिका गूढच राहते.
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‘अल्फा’ हा यशराज फिल्म्सच्या स्पाय युनिव्हर्समधील सातवा चित्रपट आहे, पण यात पहिल्यांदाच एक महिला गुप्तहेर आहे. यात आलिया भट्ट मुख्य भूमिकेत असून, तिच्यासोबत शर्वरी वाघ आणि अनिल कपूर आहेत. हा चित्रपट ३ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे. शिव रावळ यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटाची कथा अभिनेता उदय चोप्रा यांनी लिहिली आहे.