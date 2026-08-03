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World News : PoK निवडणुकीनंतर नवाझ पुन्हा सत्तेत? पाकिस्तानात राजकीय खळबळ

Updated On: Aug 03, 2026 | 09:49 PM IST
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सारांश

World News : पाकव्याप्त काश्मीरच्या निवडणुकीत नवाझ शरीफ यांनी पंतप्रधान होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पीएमएल-एन पक्षाने पीओके निवडणुकीत 23 जागा जिंकून चांगली आघाडी घेतली आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • पीएमएल-एनची मोठी आणि नेत्रदीपक आघाडी
  • पंतप्रधान होण्यात कायदेशीर अडथळे
  • शाहबाज शरीफ आणि पुढचा मार्ग
World News :

पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) मधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या राजकारणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी प्रथमच PoK चे पंतप्रधान होण्याची इच्छा सार्वजनिकपणे व्यक्त केली आहे. मुजफ्फराबाद येथे आयोजित एका मोठ्या प्रचारसभेत त्यांनी हा दावा केला.

या सभेला पंजाबच्या मुख्यमंत्री आणि त्यांची कन्या मरियम नवाझ देखील उपस्थित होत्या. कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना नवाझ शरीफ म्हणाले की, जर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) ने PoK निवडणूक जिंकली, तर ते पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्याकडे स्वतःला PoK चा पंतप्रधान बनविण्याची विनंती करतील. PoK मध्ये सध्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून अनेक ठिकाणी तणाव आणि हिंसक घटनांच्याही बातम्या समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत नवाझ शरीफ यांनी केलेल्या या विधानामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.

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दरम्यान, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणुकीच्या निर्णायक टप्प्यात मतदारांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी ही एक महत्त्वाची राजकीय रणनीती असू शकते. मात्र, नवाझ शरीफ यांच्या या इच्छेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा निर्णय झालेला नाही.

पीएमएल-एनची मोठी आणि नेत्रदीपक आघाडी

जुलै 2026 च्या अखेरीस सुरू झालेली PoK ची तथाकथित विधानसभा निवडणूक प्रामुख्याने तीन वेगवेगळ्या टप्प्यात घेतली जात आहे. 27 जुलै रोजी पहिल्या टप्प्यात, मीरपूर विभागातील 13 जागांपैकी, पीएमएल-एनने चमकदार कामगिरी केली आणि नऊ जागा जिंकल्या. तर पीपल्स पार्टीला केवळ चार जागा मिळाल्या असून 2 ऑगस्ट रोजी झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यात मुझफ्फराबाद विभागात पीएमएल-एनचे पूर्ण वर्चस्व स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आतापर्यंत, पीएमएल-एन ने पहिल्या दोन टप्प्यात सुमारे 23 जागा जिंकल्या आहेत, जे सरकार स्थापन करण्यासाठी पूर्ण बहुमतासाठी खूप मजबूत आकडा आहे.

पंतप्रधान होण्यात कायदेशीर अडथळे

पीओकेच्या विद्यमान घटनेच्या कठोर नियमांनुसार, पीओकेचा पंतप्रधान होण्यासाठी, कोणत्याही उमेदवारासाठी तेथे कायमचा रहिवासी आणि नोंदणीकृत मतदार असणे खूप महत्वाचे आहे. नवाझ शरीफ हे प्रामुख्याने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातून आले आहेत आणि सध्या ते PoK च्या या तथाकथित विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य नाहीत.

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कायदेतज्ज्ञांच्या मते, विधानसभेचे सदस्य झाल्याशिवाय ते पीओकेच्या पंतप्रधानपदाच्या या मोठ्या पदावर थेट बसू शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांना भविष्यात कोणत्या ना कोणत्या जागेवरून निवडणूक लढवून विजयाची नोंद करावी लागेल, त्यानंतरच त्यांचा मार्ग मोकळा होईल.

शाहबाज शरीफ आणि पुढचा मार्ग

पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या यशानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी या विजयाचे संपूर्ण श्रेय आपले मोठे बंधू नवाझ शरीफ आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (PML-N) च्या कार्यकर्त्यांना दिले. त्यांनी सांगितले की, पक्षाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळे हा विजय शक्य झाला.

शहबाज शरीफ यांनी पुढे म्हटले की, पक्षाने जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी केलेल्या मेहनतीचे हे फलित असून, या यशामागे नवाझ शरीफ यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले आहे.

दरम्यान, PoK निवडणुकीचा तिसरा आणि अंतिम टप्पा १० ऑगस्ट रोजी पूंछ विभागात पार पडणार आहे. आतापर्यंतच्या निकालांवरून PML-N ला सरकार स्थापनेची संधी मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

अशा परिस्थितीत, नवाझ शरीफ यांनी व्यक्त केलेली PoK चे पंतप्रधान होण्याची इच्छा शहबाज शरीफ प्रत्यक्षात पूर्ण करतात का, याकडे आता पाकिस्तानच्या राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण प्रदेशाचे लक्ष लागले आहे.

 

 

Web Title: World news nawaz back in power after pok election political excitement in pakistan

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Published On: Aug 03, 2026 | 09:49 PM

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