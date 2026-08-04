मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Incident Has Occurred In Pune Where Two People Were Attacked With A Knife After Someone Broke Into Their Home

पुण्यात घरात घुसून पिता-पुत्रावर चाकूने हल्ला, कानाजवळ अन् दंडावर सपासप वार; कारण काय तर…

Updated On: Aug 04, 2026 | 12:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

नातेवाईक महिलेला शिवीगाळ केल्याचा जाब विचारत चौघांनी तरुणाच्या घरात प्रवेश करून त्याच्यासह वडिलांवर चाकूने हल्ला केला आहे. फुरसुंगीतील संकेत विहारमध्ये घडलेल्या या घटनेत पिता-पुत्र दोघे जखमी झाले आहेत.

पुण्यात घरात घुसून पिता-पुत्रावर चाकूने हल्ला, कानाजवळ अन् दंडावर सपासप वार; कारण काय तर...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : पुण्यात गुन्हेगारी प्रचंड वाढली असून, दररोज खून, खुनाचा प्रयत्न, लुटमार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती निर्माण होत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नातेवाईक महिलेला शिवीगाळ केल्याचा जाब विचारत चौघांनी तरुणाच्या घरात प्रवेश करून त्याच्यासह वडिलांवर चाकूने हल्ला केला आहे. फुरसुंगीतील संकेत विहारमध्ये घडलेल्या या घटनेत पिता-पुत्र दोघे जखमी झाले आहेत.

याप्रकरणी याज्ञवल्क्य मदनलाल तिवारी (वय २२), आदर्श शारदा तिवारी (दोघे रा. भोसले व्हिलेज, फुरसुंगी), आशीष मिश्रा आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर फुरसुंगी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत अनुज राजेश पांडे (वय २६, रा. संकेत विहार, फुरसुंगी) यांनी तक्रार दिली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, (दि. ३१ जुलै) सकाळी सव्वाआठ वाजता आरोपी पांडे यांच्या घरी आले. नातेवाईक महिलेला शिवीगाळ का केली, असे म्हणत त्यांनी वाद घातला. आरोपींनी शिवीगाळ व हाताने मारहाण केली. याज्ञवल्क्य तिवारी याने चाकूने पांडे यांच्या डाव्या हाताच्या दंडावर, कोपरावर आणि कानाजवळ वार केले. भांडण सोडविण्यास आलेल्या पांडे यांच्या वडिलांच्या दोन्ही मनगटांवरही चाकूने वार करण्यात आले. पोलिसांकडून आरोपींचा शोध सुरू आहे.

हे सुद्धा वाचा : लक्ष्मी चौकात अनधिकृत होर्डिंग हटवताना क्रेन कोसळली; PMRDA च्या अवाजवी नियोजनाचा स्थानिकांना फटका

 सिल्लोडमधील खुनाचा अखेर उलगडा

सिल्लोड शहरात २९ जुलै रोजी झालेल्या खुनाचा तपास लावण्यात पोलिसांना यश आले असून याप्रकरणी मयताच्या पत्नीसह तिघांना अटक करण्यात आली आहे. सिल्लोड शहरालगत २९ जुलै २०२६ रोजी एका पेट्रोल पंपाच्या पाठीमागील भागात एका व्यक्तीचा गळा चिरलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीच्या खून प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात येऊन पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद भिंगारे यांच्याकडे तपास देण्यात आला. सिल्लोड शहर पोलिसांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने अवघ्या चार दिवसांत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणला आहे.

Web Title: An incident has occurred in pune where two people were attacked with a knife after someone broke into their home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 12:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुण्यातील बुधवार पेठेत प्रेयसीची चाकूने निर्घृण हत्या; न्यायालयाने प्रियकराला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा
1

पुण्यातील बुधवार पेठेत प्रेयसीची चाकूने निर्घृण हत्या; न्यायालयाने प्रियकराला सुनावली ‘ही’ मोठी शिक्षा

Pune Murder Case : 14 जणांच्या टोळक्याकडून तरुणाचा खून; पर्वतीमधील धक्कादायक घटना
2

Pune Murder Case : 14 जणांच्या टोळक्याकडून तरुणाचा खून; पर्वतीमधील धक्कादायक घटना

सेनगाव–रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात, ट्रकला दुचाकीची जोरदार धडक; दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू
3

सेनगाव–रिसोड राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात, ट्रकला दुचाकीची जोरदार धडक; दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू

Mumbai Crime: इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत आढळला 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह; गूढ मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ
4

Mumbai Crime: इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत आढळला 35 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह; गूढ मृत्यूमुळे परिसरात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात घरात घुसून पिता-पुत्रावर चाकूने हल्ला, कानाजवळ अन् दंडावर सपासप वार; कारण काय तर…

पुण्यात घरात घुसून पिता-पुत्रावर चाकूने हल्ला, कानाजवळ अन् दंडावर सपासप वार; कारण काय तर…

Aug 04, 2026 | 12:30 AM
‘भाजपविरोधी लाट तयार होतेय’; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

‘भाजपविरोधी लाट तयार होतेय’; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

Aug 03, 2026 | 10:04 PM
World News : PoK निवडणुकीनंतर नवाझ पुन्हा सत्तेत? पाकिस्तानात राजकीय खळबळ

World News : PoK निवडणुकीनंतर नवाझ पुन्हा सत्तेत? पाकिस्तानात राजकीय खळबळ

Aug 03, 2026 | 09:49 PM
मासिक पाळीचा तीव्र त्रास, पोटात असह्य वेदना! ‘रौप्य’ विजेत्या Dnyaneshwari Yadav चा छत्तीसगड सरकारकडून सन्मान

मासिक पाळीचा तीव्र त्रास, पोटात असह्य वेदना! ‘रौप्य’ विजेत्या Dnyaneshwari Yadav चा छत्तीसगड सरकारकडून सन्मान

Aug 03, 2026 | 09:40 PM
मांढरदेवची देवराई धोक्यात, उत्खननामुळे डोंगराला धोका, विश्वस्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मांढरदेवची देवराई धोक्यात, उत्खननामुळे डोंगराला धोका, विश्वस्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Aug 03, 2026 | 09:21 PM
सातारा : क्रांतीसिंहांच्या विचारांतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश युवकांनी परिवर्तनाची धुरा उचला १२५ व्या जयंतीनिमित्त साताऱ्यात अभिवादन

सातारा : क्रांतीसिंहांच्या विचारांतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश युवकांनी परिवर्तनाची धुरा उचला १२५ व्या जयंतीनिमित्त साताऱ्यात अभिवादन

Aug 03, 2026 | 09:13 PM
एमआयडीसी विरोधात निगडिच्या जाहीर सभेत शेतकरी आक्रमक; वर्णे ते सातारा लॉंगमार्चचा दिला इशारा

एमआयडीसी विरोधात निगडिच्या जाहीर सभेत शेतकरी आक्रमक; वर्णे ते सातारा लॉंगमार्चचा दिला इशारा

Aug 03, 2026 | 09:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा