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  • Satara 125th Birth Anniversary Of Krantisinh A Message Of Transformation For The Youth

सातारा : क्रांतीसिंहांच्या विचारांतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश युवकांनी परिवर्तनाची धुरा उचला १२५ व्या जयंतीनिमित्त साताऱ्यात अभिवादन

Updated On: Aug 03, 2026 | 09:19 PM IST
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सारांश

सातारा : क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या प्रतिसरकारने ब्रिटिश सत्तेला थेट आव्हान दिले होते. स्वराज्याची लोकाभिमुख व्यवस्था उभी करत स्वातंत्र्यलढ्याला नवी दिशा दिली. अन्यायाविरोधातील संघर्ष, सामाजिक ऐक्य आणि लोकशाही मूल्यांचा वारसा आजही प्रेरणादायी मानला जातो."

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • क्रांतीसिंहांच्या विचारांतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश
  • युवकांनी परिवर्तनाची धुरा उचला
सातारा : क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त साताऱ्यात आयोजित अभिवादन कार्यक्रमात त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदानासह सामाजिक ऐक्य, लोकसंघटन आणि लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. बदलत्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीत युवकांनी लोकशाही, समता आणि संविधानिक मूल्यांवर आधारित जनजागृतीची भूमिका स्वीकारावी, असे मत विविध वक्त्यांनी व्यक्त केले.

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राजवाडा परिसरातील सर्व श्रमिक संघ व सातारा म्युनिसिपल कामगार युनियन (लाल बावटा) कार्यालयात हा कार्यक्रम पार पडला. प्रारंभी विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे महाराष्ट्र प्रवक्ते कॉ. विजय मांडके यांच्या हस्ते क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

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यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सातारा जिल्हा समितीचे प्रमुख कार्यकर्ते कॉ. माणिक अवघडे यांनी क्रांतीसिंहांच्या प्रतिसरकार चळवळीचा संदर्भ देत लोकशाही, सामाजिक सलोखा आणि जनतेच्या प्रश्नांवर व्यापक जनआंदोलन उभे राहण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

युवकांनी समाजात संवाद, संघटन आणि जनजागृतीची भूमिका अधिक प्रभावीपणे पार पाडावी, असेही त्यांनी सांगितले.
कॉ. विजय मांडके यांनी क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या लोकाभिमुख नेतृत्वाचा उल्लेख करत श्रमिक, महिला, युवक, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार तसेच सर्व समाजघटकांना लोकभाषेत संवाद साधत संघटित करण्याचे आवाहन केले.

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सुहास पुजारी यांनी सांगली जिल्हा आणि क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचे ऐतिहासिक संबंध स्पष्ट केले. प्रकाश खटावकर आणि अॅड. विलास वाहगावकर यांनी समविचारी संघटना व कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे सामाजिक प्रश्नांवर काम करण्याची गरज व्यक्त केली. कॉ. विजय निकम यांनी साताऱ्यातील ‘चलेजाव’ चळवळीच्या स्मारकाबाबत माहिती देत ते लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले.
कार्यक्रमास कॉ. शंकर पाटील, कॉ. प्रमोद परामणे, कॉ. विजय निकम, सुहास पुजारी यांच्यासह अनिल वीर, शिवाजी माने, आप्पा खंडझोडे, रेखाताई खंडझोडे, सूर्यकांत घोरपडे, जुबेर मुजावर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आभार कॉ. प्रमोद परामणे यांनी मानले.

Web Title: Satara 125th birth anniversary of krantisinh a message of transformation for the youth

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Published On: Aug 03, 2026 | 09:13 PM

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