‘भाजपविरोधी लाट तयार होतेय’; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

बिहारमधील बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत जनसुराज पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी मिळवलेल्या विजयावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देत भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांच्या मते, हा निकाल केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नसून देशातील बदलत्या राजकीय वातावरणाचा महत्त्वाचा संकेत आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, बांकीपूरचा निकाल लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपची मजबूत पकड असलेल्या मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांनी विजय मिळवणे ही मोठी राजकीय घटना असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी प्रशांत किशोर यांचे अभिनंदन करत, भाजपला पराभूत करू शकणाऱ्या उमेदवारामागे मतदार एकवटत असल्याचे या निकालातून दिसून येत असल्याचा दावा केला.
चव्हाण यांनी अलीकडील युवकांच्या आंदोलनांचा आणि इतर राष्ट्रीय घडामोडींचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासह अलीकडील काही घटनांचा मतदारांवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच त्यांनी राम मंदिराशी संबंधित कथित चोरीच्या प्रकरणाचाही उल्लेख करत या विषयाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या संदर्भातील जबाबदारी निश्चित होईल का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, या दाव्यांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.
‘भाजपाची डेडलाईन जवळ आली’; प्रशांत किशोरांच्या विजयावर रोहित पवारांचा हल्लाबोल
विरोधी पक्षांच्या भविष्यातील रणनीतीबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोधकांनी एकजूट कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. युवकांच्या आंदोलनाचे श्रेय कोणत्याही राजकीय पक्षाने घेऊ नये, असे मत व्यक्त करत त्यांनी विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या प्रश्नांसाठी उभारलेले आंदोलन स्वतंत्र असल्याचे नमूद केले.
मतदार यादी पुनर्निरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. काही मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावे एकापेक्षा अधिक वेळा आढळल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची गरज व्यक्त केली. यासंदर्भात त्यांनी काही आरोपही केले, मात्र त्याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
‘जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा’; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा
दरम्यान, शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील भेटीबाबत विचारले असता, वरिष्ठ नेत्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेण्यात काही गैर नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यातील रस्त्यांची अवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमधील कथित भ्रष्टाचारावरही त्यांनी टीका केली. बांकीपूरच्या निकालानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत असून, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानांमुळे विरोधी राजकारणातील पुढील घडामोडींविषयी उत्सुकता आणखी वाढली आहे.