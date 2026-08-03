सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Prithviraj Chavan On Bankipur Bypoll Result Bjp Opposition Wave Marathi News

‘भाजपविरोधी लाट तयार होतेय’; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

Updated On: Aug 03, 2026 | 10:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या विजयावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देत भाजपविरोधी वातावरण तयार होत असल्याचा दावा केला. तसेच युवकांचे आंदोलन, मतदार यादी पुनर्निरीक्षण आणि इतर राजकीय मुद्द्यांवरही त्यांनी भाष्य केले.

'भाजपविरोधी लाट तयार होतेय'; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

'भाजपविरोधी लाट तयार होतेय'; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रशांत किशोर यांच्या विजयाबद्दल पृथ्वीराज चव्हाण यांचे अभिनंदन
  • भाजपविरोधी वातावरण तयार होत असल्याचा दावा
  • युवक आंदोलन, मतदार यादी आणि इतर मुद्द्यांवरही सरकारवर टीका
 

बिहारमधील बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत जनसुराज पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी मिळवलेल्या विजयावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देत भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांच्या मते, हा निकाल केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नसून देशातील बदलत्या राजकीय वातावरणाचा महत्त्वाचा संकेत आहे.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, बांकीपूरचा निकाल लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपची मजबूत पकड असलेल्या मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांनी विजय मिळवणे ही मोठी राजकीय घटना असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी प्रशांत किशोर यांचे अभिनंदन करत, भाजपला पराभूत करू शकणाऱ्या उमेदवारामागे मतदार एकवटत असल्याचे या निकालातून दिसून येत असल्याचा दावा केला.

चव्हाण यांनी अलीकडील युवकांच्या आंदोलनांचा आणि इतर राष्ट्रीय घडामोडींचाही उल्लेख केला. त्यांच्या मते, दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासह अलीकडील काही घटनांचा मतदारांवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच त्यांनी राम मंदिराशी संबंधित कथित चोरीच्या प्रकरणाचाही उल्लेख करत या विषयाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या संदर्भातील जबाबदारी निश्चित होईल का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, या दाव्यांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.

‘भाजपाची डेडलाईन जवळ आली’; प्रशांत किशोरांच्या विजयावर रोहित पवारांचा हल्लाबोल

विरोधी पक्षांच्या भविष्यातील रणनीतीबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोधकांनी एकजूट कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. युवकांच्या आंदोलनाचे श्रेय कोणत्याही राजकीय पक्षाने घेऊ नये, असे मत व्यक्त करत त्यांनी विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या प्रश्नांसाठी उभारलेले आंदोलन स्वतंत्र असल्याचे नमूद केले.

मतदार यादी पुनर्निरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. काही मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावे एकापेक्षा अधिक वेळा आढळल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची गरज व्यक्त केली. यासंदर्भात त्यांनी काही आरोपही केले, मात्र त्याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

‘जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा’; राहुल गांधींचा सरकारला इशारा, प्रशांत किशोरांच्या विजयाचीही चर्चा

दरम्यान, शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील भेटीबाबत विचारले असता, वरिष्ठ नेत्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेण्यात काही गैर नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यातील रस्त्यांची अवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमधील कथित भ्रष्टाचारावरही त्यांनी टीका केली. बांकीपूरच्या निकालानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया समोर येत असून, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानांमुळे विरोधी राजकारणातील पुढील घडामोडींविषयी उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

Web Title: Prithviraj chavan on bankipur bypoll result bjp opposition wave marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 10:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘भाजपाची डेडलाईन जवळ आली’; प्रशांत किशोरांच्या विजयावर रोहित पवारांचा हल्लाबोल
1

‘भाजपाची डेडलाईन जवळ आली’; प्रशांत किशोरांच्या विजयावर रोहित पवारांचा हल्लाबोल

Bankipur byelection Result: बांकीपूरमध्ये जनसुराजचा झेंडा; प्रशांत किशोरांच्या विजयाने बिहारच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार?
2

Bankipur byelection Result: बांकीपूरमध्ये जनसुराजचा झेंडा; प्रशांत किशोरांच्या विजयाने बिहारच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार?

Bankipur By-election : भाजपच्या बालेकिल्ल्यात प्रशांत किशोरांची मुसंडी; बांकीपूर पोटनिवडणुकीत मोठी आघाडी
3

Bankipur By-election : भाजपच्या बालेकिल्ल्यात प्रशांत किशोरांची मुसंडी; बांकीपूर पोटनिवडणुकीत मोठी आघाडी

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान
4

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘भाजपविरोधी लाट तयार होतेय’; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

‘भाजपविरोधी लाट तयार होतेय’; बांकीपूर निकालावर पृथ्वीराज चव्हाणांचा दावा, मोदी सरकारवरही साधला निशाणा

Aug 03, 2026 | 10:04 PM
World News : PoK निवडणुकीनंतर नवाझ पुन्हा सत्तेत? पाकिस्तानात राजकीय खळबळ

World News : PoK निवडणुकीनंतर नवाझ पुन्हा सत्तेत? पाकिस्तानात राजकीय खळबळ

Aug 03, 2026 | 09:49 PM
मासिक पाळीचा तीव्र त्रास, पोटात असह्य वेदना! ‘रौप्य’ विजेत्या Dnyaneshwari Yadav चा छत्तीसगड सरकारकडून सन्मान

मासिक पाळीचा तीव्र त्रास, पोटात असह्य वेदना! ‘रौप्य’ विजेत्या Dnyaneshwari Yadav चा छत्तीसगड सरकारकडून सन्मान

Aug 03, 2026 | 09:40 PM
मांढरदेवची देवराई धोक्यात, उत्खननामुळे डोंगराला धोका, विश्वस्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मांढरदेवची देवराई धोक्यात, उत्खननामुळे डोंगराला धोका, विश्वस्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Aug 03, 2026 | 09:21 PM
सातारा : क्रांतीसिंहांच्या विचारांतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश युवकांनी परिवर्तनाची धुरा उचला १२५ व्या जयंतीनिमित्त साताऱ्यात अभिवादन

सातारा : क्रांतीसिंहांच्या विचारांतून सामाजिक ऐक्याचा संदेश युवकांनी परिवर्तनाची धुरा उचला १२५ व्या जयंतीनिमित्त साताऱ्यात अभिवादन

Aug 03, 2026 | 09:13 PM
एमआयडीसी विरोधात निगडिच्या जाहीर सभेत शेतकरी आक्रमक; वर्णे ते सातारा लॉंगमार्चचा दिला इशारा

एमआयडीसी विरोधात निगडिच्या जाहीर सभेत शेतकरी आक्रमक; वर्णे ते सातारा लॉंगमार्चचा दिला इशारा

Aug 03, 2026 | 09:08 PM
सुझुकी टू-व्हीलर्सचा भारतात नवा विक्रम; जुलै २०२६ मध्ये केली आजवरची सर्वाधिक १.४२ लाख वाहनांची विक्री 

सुझुकी टू-व्हीलर्सचा भारतात नवा विक्रम; जुलै २०२६ मध्ये केली आजवरची सर्वाधिक १.४२ लाख वाहनांची विक्री 

Aug 03, 2026 | 09:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा